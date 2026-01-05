റൂബൻ അമോറിമിനെ പുറത്താക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; ഇടക്കാല മാനേജരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
പുതിയ പരിശീലകനെ കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ ഡാരൻ ഫ്ലെച്ചർ താത്കാലികമായി ടീമിന്റെ ചുമതലയേൽക്കും.
Published : January 5, 2026 at 7:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പരിശീലകൻ റൂബൻ അമോറിമിനെ പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെത്തി 14 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അമോറിമിനെ പുറത്താക്കിയതായി ക്ലബ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ക്ലബ്ബില് നേതൃത്വമാറ്റം വരുത്താൻ ശരിയായ സമയമാണിതെന്നും മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ തീരുമാനമെടുത്തതായും യുണൈറ്റഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
റൂബൻ ക്ലബ്ബിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു. നിലവിലെ അണ്ടർ 18 പരിശീലകൻ ഡാരൻ ഫ്ലെച്ചർ ബുധനാഴ്ച ബേൺലിക്കെതിരെ ടീമിനെ നയിക്കുമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ലീഡ്സ് യുനൈറ്റഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 1-1ന് സമനില വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ റൂബനിൽ നിന്നുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പരിശീലകനെ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്.
ക്ലബ്ബ് ഘടനയേയും ട്രാന്സ്ഫര് നയങ്ങളേയും അമോറിം പരസ്യമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. 'ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മാനേജർ ആയാണ്. പരിശീലകനാവാനല്ല. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും, സ്കൗട്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യണം. ഞാൻ 14 മാസം അത് ചെയ്തുവെന്ന് റൂബന് വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ കളിക്കാരുടെ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമോറിം നിരാശനായിരുന്നു. കൂടാതെ ഓൾഡ് ട്രാഫോഡിൽ നിന്ന് സ്വയം പടിയിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അമോറിം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സീസണിൽ 20 കളികളിൽ എട്ട് എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് യുണൈറ്റഡിന് വിജയിക്കാനായത്. 31 പോയന്റുമായി ടീം ആറാമതാണ്. 2024 നവംബറിൽ നിയമിതനായ അമോറിം മെയ് മാസത്തിൽ ബിൽബാവോയിൽ നടന്ന യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫൈനലിലേക്ക് ടീമിനെ നയിച്ചെങ്കിലും ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.
2014 ൽ ഡേവിഡ് മോയസിനെ എട്ട് മാസം മാത്രം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി പുറത്താക്കിയതിനുശേഷം യുണൈറ്റഡിൽ സ്ഥിരം മാനേജരായി തുടരുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലയളവാണ് റൂബന്റെ 14 മാസത്തെ കാലാവധി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട എറിക് ടെൻഹാഗിന് പകരമാണ് സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് യുണൈറ്റഡ് റൂബൻ അമോറിമിനെ മാഞ്ചെസ്റ്ററിലെത്തിച്ചത്.
യുനൈറ്റഡിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന തുടര്ച്ചയായ മാറ്റങ്ങള് ആരാധകരെ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഡാരൻ ഫ്ലെച്ചർ പുതിയ പരിശീലകനെ കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ താത്കാലികമായി ടീമിന്റെ ചുമതലയേൽക്കും. 20 തവണ ഇംഗ്ലീഷ് ചാമ്പ്യന്മാരായ യുണൈറ്റഡിന്, 2013 ൽ അലക്സ് ഫെർഗൂസന്റെ അവസാന സീസണിനുശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
