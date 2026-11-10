കാരിക് പുറത്തേക്ക്? മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ പരിശീലക മാറ്റം, പട്ടികയിൽ പൊച്ചെറ്റിനോയും നാഗൽസ്മാനും
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു; പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ പൊച്ചെറ്റിനോയും നാഗൽസ്മാനും
Published : November 10, 2026 at 7:34 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരം 4-4 സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ ഇടവേളയിൽ തന്നെ പുതിയ പരിശീലകനെ കണ്ടെത്താനാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ശ്രമം.
റിലഗേഷൻ ഭീഷണിയിൽ റെഡ് ഡെവിൾസ്
നിലവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 18-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് റിലഗേഷൻ (തരംതാഴ്ത്തൽ) ഭീഷണിയിലാണ്. സീസണിൽ കളിച്ച 10 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരേയൊരു വിജയം മാത്രമാണ് ക്ലബ്ബിന് നേടാനായത്. കാരിക് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി വെറും മൂന്ന് വിജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ബോൺമൗത്തിനോട് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ 3-0 ന് തോറ്റപ്പോഴും കാരിക്കിന് മാനേജ്മെന്റ് സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ടീമിന്റെ ഫോമിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.
🚨💣 Manchester United consider Michael Carrick position at serious risk after two internal meetings taking place today. Review still ongoing waiting on final decision but Carrick’s job has never been so much under threat, as @JamieJackson___ called. Internal talks continue also on potential options as realistic replacement being discussed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റോമയ്ക്കെതിരെ നേടിയ വിജയം മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏക ആശ്വാസം. 13 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൻഫീൽഡിൽ വച്ച് ലിവർപൂളുമായി നടക്കുന്ന നിർണായക മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പുതിയ പരിശീലകൻ ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് അത്ലറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
പകരക്കാരുടെ നിരയിൽ പ്രമുഖർ
മൈക്കൽ കാരിക്കിന് പകരം യുണൈറ്റഡിന്റെ ഡഗ്ഗൗട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ യുഎസ്എ ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്കാണ് മുൻഗണന. മുൻ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ എഡ്ഡി ഹൗ, ജർമ്മനിയുടെ മുൻ പരിശീലകൻ ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാന് എന്നിവരും ക്ലബ്ബിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മുൻ മിഡ്ഫീൽഡർ കൂടിയായ കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്ലബ്ബിന്റെ സഹഉടമ സർ ജിം റാറ്റ്ക്ലിഫും ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി ഉടമകളായ ഗ്ലേസർ കുടുംബവും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
തകർന്നടിഞ്ഞ കാരിക് യുഗം
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ റൂബൻ അമോറിമിന് പകരക്കാരനായി ഇടക്കാല പരിശീലകനായി എത്തിയ കാരിക്, തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ യുണൈറ്റഡിനെ ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ സിറ്റി, ആഴ്സണൽ, ലിവർപൂൾ, ചെൽസി തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരെ യുണൈറ്റഡ് വീഴ്ത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് മെയ് മാസത്തിലാണ് കാരിക്കിന് രണ്ടു വർഷത്തെ സ്ഥിരം കരാർ നൽകിയത്.
എന്നാൽ പുതിയ സീസണിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടുപോയി. ലീഗിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രൈറ്റനോട് തോറ്റ് ടീം കാരബാവോ കപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തായി. എറിക് ടെൻ ഹാഗ്, റൂബൻ അമോറിം എന്നിവർക്ക് പിന്നാലെ എത്തിയ മൂന്നാമത്തെ പരിശീലകനാണ് ഇപ്പോൾ പരാജയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത്. കളിക്കാരുടെ പരിക്കും മികച്ച ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന്റേയും സെന്റര് ഫോർവേഡിന്റേയും കുറവും ടീമിനെ ബാധിച്ചതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
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