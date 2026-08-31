ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് ഹാട്രിക്; ഇപ്സ്വിച്ചിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് മിന്നും വിജയം
ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ ബ്രൂണോ മാജിക്; ഹാട്രിക്കോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവ് വിജയം!
Published : August 31, 2026 at 2:20 PM IST
ലണ്ടൻ: സൂപ്പർ താരം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് മികവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം. ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് (5-2) യുണൈറ്റഡ് ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗണിനെ തകർത്തത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഹൾ സിറ്റിയോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയ യുണൈറ്റഡിനെ, മത്സരത്തിന്റെ 24-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഫ് ഡേവിസിലൂടെ ഗോൾ നേടി ഇപ്സ്വിച്ച് ആദ്യം ഞെട്ടിച്ചു.
എന്നാൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഫെർണാണ്ടസ് യുണൈറ്റഡിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹാരി മഗ്വയറിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ഇപ്സ്വിച്ച് ഡിഫെൻഡർ ജേക്കബ് ഗ്രീവ്സിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി വലയിൽ കയറിയതോടെ യുണൈറ്റഡ് മുന്നിലെത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച ഫെർണാണ്ടസ്, 68-ാം മിനിറ്റിൽ തന്റെ ഹാട്രിക്കും യുണൈറ്റഡിന്റെ നാലാം ഗോളും പൂർത്തിയാക്കി. 82-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോ യുണൈറ്റഡിന്റെ അഞ്ചാം ഗോൾ നേടി. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ചുബ അക്പോം ഇപ്സ്വിച്ചിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കിയെങ്കിലും പരാജയഭാരം കുറയ്ക്കാനേ അത് ഉപകരിച്ചുള്ളൂ.
One touch to control, one touch to finish 👣— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2026
🧊 Composed and clinical from the captain! pic.twitter.com/PYihrgxqXL
ആവേശം നിറച്ച് മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ
ചെൽസിക്ക് വിജയം (4-3): ബ്രൈറ്റണെതിരായ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ചെൽസി ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി. റോമിയോ ലാവിയ, പെഡ്രോ നെറ്റോ, ജോവോ പെഡ്രോ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ചെൽസി ആദ്യം 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മലിക് യാൽകൗണ്ടിലൂടെ ബ്രൈറ്റൺ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. പിന്നീട് ജോവോ പെഡ്രോയുടെ ഒരു ഓൺ ഗോൾ മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ 3-2 ആക്കി മാറ്റി. 74-ാം മിനിറ്റിൽ കോൾ പാമർ നേടിയ ഗോൾ ചെൽസിയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പാസ്കൽ ഗ്രോസ് ബ്രൈറ്റണായി മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും സമനില പിടിക്കാൻ അവർക്കായില്ല.
ലിവർപൂളിന് സമനില, ടോട്ടനത്തിന് തോൽവി: ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനോട് ലിവർപൂൾ 2-2 എന്ന സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ മോശം ഫോം തുടരുന്ന ടോട്ടനം ഹോട്ട്സ്പർ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനോട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു.
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വലിയ വിജയം (4-1): വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ ചെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തകർത്തു. ഏർലിംഗ് ഹാലണ്ടും റയാൻ ചെർക്കിയും സിറ്റിക്കായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി.
മറ്റ് ഫലങ്ങൾ: പുതിയ കോച്ച് ആൽവാരോ അർബെലോവയ്ക്ക് കീഴിലിറങ്ങിയ ഫുൾഹാമിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് സണ്ടർലാൻഡ് സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം നേടി. ബ്രെന്റ്ഫോർഡും ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡും (1-1) സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, എവർട്ടൺ-ബോൺമൗത്ത് മത്സരവും 1-1 സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രൊമോഷൻ നേടി വന്ന ടീമുകളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ കോവെൻട്രി സിറ്റിയെ 1-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് ഹൾ സിറ്റി തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നു.
ഇന്ന് (തിങ്കളാഴ്ച) രാത്രി നടക്കുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്സണൽ, ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ നേരിടും.
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