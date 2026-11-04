ആദ്യം കാണികളുടെ കൂവൽ, ഒടുവിൽ കെെയടി; റോമയെ പിടിച്ചുകെട്ടി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
റോമക്കെതിരെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് ആശ്വാസജയം.
Published : November 4, 2026 at 9:40 AM IST
ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡ്: സ്വന്തം മൈതാനമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ എഎസ് റോമയെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് യുണൈറ്റഡ് അട്ടിമറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 10 മത്സരങ്ങളിലെ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. മോശം ഫോമിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ മിന്നും ജയം.
കളിയുടെ ആദ്യ 17 മിനിറ്റിൽ തന്നെ മത്തിയാസ് സൂലെ, ഡോനിയെൽ മാലെൻ എന്നിവരിലൂടെ റോമ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിക്ക് പിരിയുമ്പോൾ സ്വന്തം കാണികളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൂവലുകളാണ് യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങൾ നേരിട്ടത്.
The longer you watch, the better these get 😍▶️ https://t.co/ontqbi1CW6— Manchester United (@ManUtd) November 4, 2026
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ യുണൈറ്റഡ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. മാത്യൂസ് കുൻഹയെ ബോക്സില് വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് വലയിലെത്തിച്ച് യുണൈറ്റഡിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി (2-1). തുടർന്ന് കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ മാത്യൂസ് കുൻഹ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി യുണൈറ്റഡിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. റോമ താരം ലിയോനാർഡോ ബലേർഡിയുടെ ക്ലിയറിംഗ് പിഴവിൽ നിന്നാണ് കുൻഹ സമനില ഗോൾ നേടിയത് (2-2). തൊട്ടുപിന്നാലെ യുവതാരം ഷിയാ ലേസിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് കുൻഹ യുണൈറ്റഡിന്റെ വിജയഗോളും നേടി (3-2). എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട് കുൻഹയ്ക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ 10 പേരുമായാണ് യുണൈറ്റഡ് വിജയം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്. നീണ്ട 54 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യുണൈറ്റഡ് ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
ഗ്ലേസർമാർക്കെതിരെ വീണ്ടും ആരാധക പ്രതിഷേധം
മത്സരത്തിനിടെ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഉടമകളായ അമേരിക്കൻ ഗ്ലേസർ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആരാധകർ വീണ്ടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്തി. ആദ്യ പകുതിയിൽ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധകർ ടെന്നീസ് പന്തുകൾ പിച്ചിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. 2005-ൽ ക്ലബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത ഗ്ലേസർമാർക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ആരാധകർക്കിടയിലുള്ളത്.
You deserved that ❤️ https://t.co/PqDOowmuy7— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2026
കാരിക്കിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമെന്ന് ബ്രൂണോ
പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റാഫിലും തനിക്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ടീമിന്റെ നിലവിലെ മോശം അവസ്ഥയിൽ ആരാധകരെപ്പോലെ തന്നെ കളിക്കാരും നിരാശരാണെന്നും ഈ വിജയം ഒരു പുതിയ തുടക്കമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ബ്രൂണോ ആമസോൺ പ്രൈമിനോട് പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ കാരിക്കിനും യുണൈറ്റഡിനും നിർണ്ണായകമാണ്. നവംബർ 8-ന് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെയും, നവംബർ 22-ന് ലിവർപൂളിനെയും യുണൈറ്റഡ് നേരിടും. അതിനുശേഷമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സിപിയുമായുള്ള പോരാട്ടം.
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