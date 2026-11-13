യുണൈറ്റഡിൽ പൊട്ടിത്തെറി! പരിശീലകന് പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റനും പുറത്തേക്കോ? പുതിയ കരാർ നിരസിച്ച് ബ്രൂണോ
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; പുതിയ കരാർ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്.
Published : November 13, 2026 at 5:17 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ക്ലബ്ബിന്റെ പുതിയ കരാർ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ചു. ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ടാമത്തെ കരാർ വാഗ്ദാനമാണ് പോർച്ചുഗീസ് താരം തള്ളിക്കളഞ്ഞതെന്ന് സ്കൈ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെ താരത്തിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.
മോശം പ്രകടനങ്ങളെത്തുടർന്ന് പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ലബ്ബിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ തരംതാഴ്ത്തൽ മേഖലയിലാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ സ്ഥാനം. പുതിയ പരിശീലകനായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന മൗറീസിയോ പൊച്ചെട്ടിനോയ്ക്കും ആരാധകർക്കും വലിയ ആശങ്ക നൽകുന്നതാണ് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ തീരുമാനം.
കരാർ വിവരങ്ങൾ
2027 ജൂൺ വരെയാണ് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് നിലവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായി കരാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സമ്മറിലാണ് ക്ലബ്ബ് ആദ്യമായി കരാർ പുതുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. എന്നാൽ, താരത്തിന്റെ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാനുള്ള അധികാരം യുണൈറ്റഡിനുണ്ട്. വിദേശ ക്ലബ്ബുകളുമായി ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് താരത്തെ തടയാൻ ഈ വ്യവസ്ഥ ക്ലബ്ബിനെ സഹായിക്കും.
മോശം ഫോമും പരിശീലകരുമായുള്ള ഭിന്നതയും
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടമായ 21 അസിസ്റ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഫെർണാണ്ടസ്, എഫ്.ഡബ്ല്യു.എ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദി ഇയർ, പി.എഫ്.എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ താരം ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗണിനെതിരെ നേടിയ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ ആകെ നാല് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് താരം ഇതുവരെ നേടിയത്. ഈ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏക വിജയവും ഇതായിരുന്നു.
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കോമോയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പരിശീലകരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതിന് കാരിക്ക് ഫെർണാണ്ടസിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരുന്നു. "മാൻ-ടു-മാൻ പ്രസ്സിംഗ് നടത്താതെ എതിരാളികൾക്ക് പന്ത് വിട്ടുകൊടുത്ത് കളിക്കാനുള്ള പരിശീലകരുടെ തീരുമാനമാണ് തിരിച്ചടിയായത്. എതിരാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പന്ത് നൽകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുകയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് താരങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നു," എന്നായിരുന്നു ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വിമർശനം. അതേസമയം, ക്യാപ്റ്റനെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഫെർണാണ്ടസും ക്ലബ്ബും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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