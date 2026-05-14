ETV Bharat / sports

ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ മൂന്ന് ഗോളിനു തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; ആഴ്‌സണലിന് നെഞ്ചിടിപ്പ്

പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടം ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക്; ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി.

Manchester City
Manchester City vs Crystal Palace 3-0 Premier League (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആവേശകരമായ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആഴ്‌സണലിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. ഇന്നലെ രാതി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് സിറ്റി തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഴ്‌സണലുമായിട്ടുള്ള പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസം സിറ്റി രണ്ടായി കുറച്ചു. സീസണിൽ ഇനി രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.

ടീമിൽ ആറ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പെപ് ഗ്വാർഡിയോള സിറ്റിയെ ഇറക്കിയത്. സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ട്, ജെറമി ഡോക്കു എന്നിവർ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. സിറ്റിക്കായി അന്‍റോയിൻ സെമെനിയോ, ഒമർ മർമൂഷ്, സാവിഞ്ഞോ എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി.

ഫിൽ ഫോഡന്‍റെ മാന്ത്രികത

മത്സരത്തിന്‍റെ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ഫിൽ ഫോഡന്‍റെ മികച്ചൊരു ബാക്ക് പാസിൽ നിന്നാണ് സെമെനിയോ സിറ്റിയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 40-ാം മിനിറ്റിൽ ഫോഡന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒമർ മർമൂഷ് സിറ്റിയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റയൻ ചെർക്കിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ സാവിഞ്ഞോ ടീമിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോളും പട്ടികയും തികച്ചു. ഈ സീസണോടെ ക്ലബ്ബ് വിടുന്ന ജോൺ സ്റ്റോൺസ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആരാധകർ വലിയ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്.

Manchester City
Manchester City (GETTY)

കിരീടപ്പോരാട്ടം ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക്

ജയത്തോടെ സിറ്റിക്ക് 36 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 77 പോയിന്‍റായി. 79 പോയിന്‍റുള്ള ആഴ്‌സണലിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ വ്യത്യാസവും ഏഴ് ഗോളുകളും സിറ്റിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച എവർട്ടണുമായി വഴങ്ങിയ 3-3 സമനിലയാണ് സിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

വരുന്ന തിങ്കളാഴ്‌ച ആഴ്‌സണൽ റെലിഗേഷൻ ഭീഷണിയിലുള്ള ബേൺലിയെ നേരിടും. ഈ മത്സരത്തിൽ ആഴ്‌സണൽ ജയിച്ചാൽ, കിരീടപ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബോൺമൗത്തിനെതിരെ സിറ്റിക്ക് ജയം അനിവാര്യമാകും. മെയ് 24-ലെ അവസാന ലീഗ് ദിനത്തിൽ ആഴ്‌സണൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെയും സിറ്റി ആസ്റ്റൺ വില്ലയെയുമാണ് നേരിടുക.

"കിരീടങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ ടീമിലെ മുഴുവൻ കളിക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പങ്കുവഹിക്കണം. അവസാന ദിവസം എന്തും സംഭവിക്കാം, ഞങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും," എന്ന് മത്സരശേഷം ഫോഡൻ സ്കൈ സ്പോർട്സിനോട് പറഞ്ഞു.

സിറ്റിക്ക് എഫ്എ കപ്പ് ഫൈനൽ

ലീഗ് കപ്പ് ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ശനിയാഴ്‌ച വെംബ്ലിയിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ എഫ്എ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരമുണ്ട്. ആഭ്യന്തര കപ്പ് ഡബിൾ തികയ്ക്കാനാണ് സിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറുഭാഗത്ത്, തോൽവി വഴങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്‍റെ ശ്രദ്ധ ഇനി മെയ് 27-ന് റായോ വല്ലക്കാനോയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുവേഫ കോൺഫറൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലാണ്.

Also Read: പരിക്ക് വിടാതെ ചെന്നൈ; ജാമി ഓവർട്ടൺ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്?

TAGGED:

PREMIER LEAGUE TITLE RACE
MAN CITY NEWS
EPL POINTS TABLE
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി
MAN CITY VS CRYSTAL PALACE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.