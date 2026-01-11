എഫ്.എ കപ്പിൽ ഗോളടിമേളവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; എക്സ്റ്ററിന്റെ ഒന്നിനെതിരെ പത്ത് ഗോളുകൾക്ക് ജയം
എക്സ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ പത്ത് ഗോളുകൾക്കാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ ജയം.
Published : January 11, 2026 at 12:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഫ്.എ കപ്പ് ടൂര്ണമെന്റില് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് മിന്നും ജയം. ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാം റൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ എക്സ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ പത്ത് ഗോളുകൾക്കാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ ജയം. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ, സിറ്റി ആധിപത്യ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
മത്സരം തുടങ്ങിയതുമുതല് എതിരാളികളുടെ വലയില് ഇടവേളകളില്ലാതെ ഗോളടച്ച് കൂട്ടുകയായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ അന്റോയിൻ സെമെൻയോ ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും നേടി. അതേസമയം മാക്സ് അലെയ്ൻ നിലവിലെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കന്നി ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
കളിയുടെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ പെപ് ഗാർഡിയോളയുടെ സംഘം ആക്രമണ ബുദ്ധിയോടെയാണ് നിറഞ്ഞാടിയത്. യുവ പ്രതിരോധ താരം മാക്സ് അലൈൻ ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് അവസരം മുതലെടുത്ത് സിറ്റിയെ 12ാം മിനിറ്റില് മുന്നിലെത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയുടെ മധ്യത്തിൽ റോഡ്രി ശക്തമായ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ സ്കോർലൈൻ 2-0 ആക്കിയതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. 42,45 മിനിറ്റുകളിൽ എക്സ്റ്ററിന്റെ സെൽഫ് ഗോളുകൾ കൂടി വന്നതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സിറ്റിക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ നാല് ഗോളിന്റെ ലീഡായി. ജെയ്ക്ക് ഡോയൽ-ഹെയ്സും ജാക്ക് ഫിറ്റ്സ്വാട്ടറുമാണ് തുടർച്ചയായി പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് അടിച്ചത്.
History repeating itself ⏮️ pic.twitter.com/1GSb1jXDcm— Manchester City (@ManCity) January 10, 2026
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒരു ദയയും കാണിച്ചില്ല. 49ാം മിനിറ്റിൽ റികോ ലുയിസ് സിറ്റിക്കായി ഗോൾ നേടി. പിന്നാലെ 54ാം മിനിറ്റില അന്റോണി സെമെനിയോയുടെ വകയായിരുന്നു ഗോൾ. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സിറ്റി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അക്കാദമി കളിക്കാരായ സ്റ്റീഫൻ എംഫുനി, റയാൻ മക്ഐഡൂ എന്നിവര് ടീമില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പിന്നാലെ മിഡ്ഫീൽഡർ ടിജാനി റെയ്ജൻഡേഴ്സ് മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയതോടെ ആതിഥേയർ 7-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
79ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഒ'റെയ്ലിയും 86ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ മക്ഐഡൂവും സിറ്റിക്കായി ഗോൾ നേടിയതോടെ ടീമിന്റെ ഗോൾനേട്ടം ഒമ്പതായി. 90ാം മിനിറ്റിലാണ് എക്സ്റ്റർ സിറ്റി തങ്ങളുടെ ആശ്വസ കണ്ടെത്തിയത്. ജോർജ് ബിർച്ചാണ് ഗോളടിച്ചത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ റിക്കോ ലുയിസിലൂടെ സിറ്റി ഗോൾനേട്ടം പത്താക്കി ഉയർത്തി. അതേസമയം ജനുവരി 14 ന് ലണ്ടനിലെ സെന്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഇഎഫ്എല് കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ന്യൂകാസിലിനെ നേരിടും.
പെപ് ഗാർഡിയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എഫ്എ കപ്പ് വിജയവുമാണിത്. 1987ലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് എഫ്.എ കപ്പിൽ 10 ഗോൾ പിറന്നത്. അതേസമയം ഒരു മത്സരത്തിലെ ടച്ച്ലൈൻ വിലക്ക് കാരണം ഗാർഡിയോള സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഇരുന്നാണ് മത്സരം വീക്ഷിച്ചത്.
