ചെർക്കിയും ഹാലൻഡും തകർത്തു; പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ വീഴ്ത്തി സിറ്റി
ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി.
Published : August 29, 2026 at 10:06 AM IST
ലണ്ടൻ: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സെൽഹർസ്റ്റ് പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച് താരം റയാൻ ചെർക്കിയാണ് സിറ്റിയുടെ വിജയശില്പി. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിംഗ് ഹാലൻഡും മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി സിറ്റിയുടെ വൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ ഏക ഗോൾ സിറ്റി ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂയിജി ഡൊണ്ണരുമ്മയുടെ ഓൺ ഗോൾ വഴിയാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടം നേടാനാകാത്തതിന്റെ നിരാശയ്ക്ക് തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെയാണ് റയാൻ ചെർക്കി കോച്ച് എൻസോ മാരെസ്കയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയത്.
മഴ പെയ്ത ലണ്ടൻ മൈതാനത്ത് കളിയുടെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ എർലിംഗ് ഹാലൻഡിലൂടെയാണ് സിറ്റി ഗോൾവേട്ട ആരംഭിച്ചത്. അന്റോയ്ന് സെമെൻയോ നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന ക്രോസ് ഹാലൻഡ് മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പാലസ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പകുതിയിൽ ഫിൽ ഫോഡന് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
26/27 account opened ✅— Manchester City (@ManCity) August 28, 2026
🩵 @Erling pic.twitter.com/HqdzszSxGd
രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് ചെർക്കി തന്റെ മാന്ത്രിക പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ഫോഡൻ നൽകിയ പാസുമായി മൂന്ന് പാലസ് പ്രതിരോധനിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് ചെർക്കി സിറ്റിയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി (2-0). എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം യെറമി പിനോയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഗോൾകീപ്പർ ഡൊണ്ണരുമ്മയുടെ പുറത്ത് തട്ടി വലയിലേക്ക് കയറിയതോടെ പാലസ് ഒരു ഗോൾ മടക്കി (2-1).
പാലസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകളെ തല്ലിക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് 59-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനു പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത വെടിയുണ്ട പോലെയുള്ള ഷോട്ടിലൂടെ ചെർക്കി സിറ്റിയുടെ മൂന്നാം ഗോളും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ (84-ാം മിനിറ്റ്) ഫിൽ ഫോഡന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഹാലൻഡ് തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി സിറ്റിയുടെ 4-1 വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
Two games. Two goals. Two assists. 🔥— Manchester City (@ManCity) August 28, 2026
💫 @rayan_cherki pic.twitter.com/vDaOKsAQxs
പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പുതിയ കോച്ച് എൻസോ മാരെസ്കയുടെ കീഴിൽ സിറ്റി നേടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. ഈ ആഴ്ച ലില്ലിയിൽ നിന്നും 86 മില്യൺ പൗണ്ടിന് സിറ്റിയിലെത്തിയ മൊറോക്കൻ കൗമാര താരം അയ്യൂബ് ബുവാദിയും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ സിറ്റിക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പുതിയ മാനേജർ പിയറി സേജിന് കീഴിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്.
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