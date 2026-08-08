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റോഡ്രിക്കായി ബാഴ്‌സ ഇട്ട തുക സിറ്റിക്ക് വെറും ചില്ലിക്കാശ്! അടുത്ത വമ്പൻ പ്ലാനുമായി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്!

റോഡ്രിക്കായുള്ള ബാഴ്‌സലോണയുടെ ആദ്യ ഓഫർ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തള്ളി; വൻ തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്ലബ്.

Rodri
Manchester City Reject Barcelona's Opening Bid for Rodri (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 7:47 AM IST

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മാഞ്ചസ്റ്റർ: മുൻനിര സ്‌പാനിഷ് മിഡ്‌ഫീൽഡർ റോഡ്രിയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ബാഴ്‌സലോണയുടെ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ബാഴ്‌സ മുന്നോട്ടുവെച്ച 38.5 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്‍റെ (ഏകദേശം $52 മില്യൺ) ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ഓഫർ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നിരസിച്ചതായി ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബാലൺ ഡി ഓൺ ജേതാവായ റോഡ്രിക്കായി 68 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിലധികം (60 മില്യൺ പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ) തുക വേണമെന്ന നിർബന്ധത്തിലാണ് നിലവിലെ പ്രീമിയർ ലീഗ് വമ്പന്മാർ.

കരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താരം

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായുള്ള റോഡ്രിയുടെ കരാർ അവസാന വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്ലബ്ബുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ താരം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്ക് താരം ചേക്കേറുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ സൂചനകളെങ്കിലും, നിലവിൽ ലാ ലിഗ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാഴ്‌സലോണയാണ് റോഡ്രിക്കായുള്ള റേസിൽ മുന്നിലുള്ളത്. താരത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് അറിയിച്ചതോടെയാണ് ബാഴ്‌സ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കിയത്.

Rodri
Rodri (AP)

ലോകകപ്പിലെ മിന്നും പ്രകടനവും പരിതാപകരമായ പരിക്കും

2019-ൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ നിന്നാണ് റോഡ്രി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ എത്തുന്നത്. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ നിരവധി പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങളും 2023-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും നേടുന്നതിൽ താരം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. യൂറോ 2024 കിരീടവും ആ വർഷത്തെ ബാലൺ ഡി ഓണും നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ കാൽമുട്ടിലെ പരിക്ക് താരത്തിന് 2024/25 സീസണിലെ ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ റോഡ്രി നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്‌കാരവും റോഡ്രിക്കായിരുന്നു. നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും മുക്തനായി വരുന്ന താരം അടുത്ത ആഴ്‌ചയോടെ സിറ്റി ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Rodri
Rodri (IANS)

പകരക്കാരനെ തേടി സിറ്റി

ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ജാലകം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റോഡ്രിയുടെ ഭാവി കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് സിറ്റിയുടെ ശ്രമം. റോഡ്രി ക്ലബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ പകരക്കാരനായി ലില്ലെയുടെ 18 വയസ്സുകാരനായ മൊറോക്കൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ അയൂബ് ബൗആദിയെ സിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലെ ഈ കൗമാരതാരത്തിനായി 86 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചർച്ചകൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്‌സണലിന് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാഴ്‌സ പുതുക്കിയ ഓഫറുമായി സിറ്റിയെ സമീപിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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