ഗണ്ണേഴ്സിനെ വീഴ്ത്തി സിറ്റി കിരീടത്തിനരികെ; മെഴ്സിസൈഡ് ഡെർബിയിൽ ലിവർപൂളിന് നാടകീയ ജയം
പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വമ്പൻ അട്ടിമറികൾ: സിറ്റിക്ക് ജയം, ചെൽസിക്ക് വീണ്ടും തോൽവി; സലായും വാൻ ഡൈക്കും ലിവർപൂളിന്റെ രക്ഷകരായി.
Published : April 20, 2026 at 9:24 AM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവ്. ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ആഴ്സണലിനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ആഴ്സണലുമായുള്ള പോയിന്റ് വ്യത്യാസം സിറ്റി മൂന്നായി കുറച്ചു. ഒരു മത്സരം കുറച്ചു കളിച്ച സിറ്റിക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ മികച്ച അവസരമാണുള്ളത്.
മത്സരത്തിന്റെ 16-ാം മിനിറ്റിൽ റയാൻ ചെർക്കിയിലൂടെയാണ് സിറ്റി മുന്നിലെത്തിയത്. രണ്ട് പ്രതിരോധ നിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് കയറി ചെർക്കി തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ട് ആഴ്സണൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് റായയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലെത്തി. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ സിറ്റി ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂജി ഡൊണ്ണരുമ്മ വരുത്തിയ വലിയ പിഴവിൽ നിന്ന് കൈ ഹാവെർട്സ് ഗണ്ണേഴ്സിനായി സമനില ഗോൾ നേടി. പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വൈകിയ ഡൊണ്ണരുമ്മയുടെ കാലിൽ നിന്ന് ഹാവെർട്സ് പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത് ഗോൾ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച സിറ്റി 65-ാം മിനിറ്റിൽ എർലിംഗ് ഹാലൻഡിലൂടെ വിജയഗോൾ നേടി. ഗബ്രിയേലിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചാണ് ഹാലൻഡ് സിറ്റിയുടെ ജയമുറപ്പിച്ചത്. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ബേൺലിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ പെപ്പ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ ടീമിന് ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താം.
മെഴ്സിസൈഡ് ഡെർബിയിൽ ലിവർപൂൾ
മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ എവർട്ടണെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ലിവർപൂൾ വിജയം ആഘോഷിച്ചു. എവർട്ടന്റെ പുതിയ സ്റ്റേഡിയമായ ഹിൽ ഡിക്കിൻസണിൽ നടന്ന ആദ്യ ഡെർബിയിലായിരുന്നു ലിവർപൂളിന്റെ വിജയം. തന്റെ അവസാന മെഴ്സിസൈഡ് ഡെർബി കളിച്ച മുഹമ്മദ് സലാ 29-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടി ലിവർപൂളിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
എവർട്ടണെതിരെ സലായുടെ ഒൻപതാം ഗോളാണിത്. ഇതോടെ എവർട്ടണെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ ലിവർപൂൾ താരം എന്ന സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പവും സലാ എത്തി. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ബീറ്റോയിലൂടെ എവർട്ടൺ സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും, മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+10 മിനിറ്റ്) വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് നേടിയ ഹെഡർ ഗോൾ ലിവർപൂളിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
മറ്റു മത്സരങ്ങൾ
ആസ്റ്റൺ വില്ല: സണ്ടർലാൻഡിനെ 4-3 ന് തോൽപ്പിച്ച് ആസ്റ്റൺ വില്ല നാലാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഒല്ലി വാട്ട്കിൻസ് ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ 93-ാം മിനിറ്റിൽ ടാമി എബ്രഹാമാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്.
നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്: ബേൺലിയെ 4-1 ന് തകർത്ത് നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് റെലഗേഷൻ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് അല്പം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി. മോർഗൻ ഗിബ്സ്-വൈറ്റ് ഹാട്രിക് നേടി.
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്: ചെൽസിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്യൂസ് കുൻഹയാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ചെൽസിയുടെ തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയാണിത്.
ടോട്ടനം: ബ്രൈറ്റണുമായി 2-2 സമനില വഴങ്ങിയ ടോട്ടനം ഇപ്പോഴും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന മൂന്നിൽ തുടരുകയാണ്.
ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ്: വോൾവ്സിനെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തി.
ബോൺമൗത്ത്: ന്യൂകാസിലിനെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ച ബോൺമൗത്ത് യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്നു. ഫുൾഹാമും ബ്രെന്റ്ഫോർഡും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
Also Read: ലഖ്നൗവിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ്; റൺമഴ പെയ്യിച്ച് പ്രിയാൻഷും കോണോളിയും, പിറന്നത് റെക്കോഡ്