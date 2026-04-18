ETV Bharat / sports

'ഡൂ ഓർ ഡൈ'! പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടവിധി നിശ്ചയിക്കാൻ സിറ്റിയും ആഴ്‌സണലും നാളെ നേർക്കുനേർ

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ആഴ്‌സണലും നാളെ ഏറ്റുമുട്ടും, വിധി നിർണ്ണായകമായേക്കാവുന്ന പോരാട്ടം ഇത്തിഹാദിൽ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഈ സീസണിലെ കിരീടം ആർക്കെന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാവുന്ന നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആഴ്‌സണലിനെ നേരിടും. സിറ്റിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച നടക്കുന്ന മത്സരം ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിലവിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള ആഴ്‌സണലും രണ്ടാമതുള്ള സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞതോടെ പോരാട്ടം കടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

പോയിന്‍റ് നിലയും കിരീടസാധ്യതകളും

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഗണ്ണേഴ്‌സ് ബോൺമൗത്തിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയതും, ചെൽസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സിറ്റി വിജയിച്ചതും കിരീടപ്പോരാട്ടത്തെ ആവേശകരമാക്കി മാറ്റി. നിലവിൽ 32 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 70 പോയിന്‍റാണ് ആഴ്‌സണലിനുള്ളത്. 31 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കളിച്ച സിറ്റിക്ക് 64 പോയിന്‍റുണ്ട്. ആഴ്‌സണലിനേക്കാൾ ഒരു മത്സരം കുറവ് കളിച്ച സിറ്റിക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ആഴ്‌സണലിന് തൊട്ടരികിലെത്താൻ സാധിക്കും. 55 പോയിന്‍റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ആസ്റ്റൺ വില്ലയുമാണ് മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

സിറ്റിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം, ആഴ്‌സണലിന്‍റെ സമ്മർദ്ദം

മികച്ച ഫോമിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. മാർച്ച് 22ന് നടന്ന ഇ.എഫ്.എൽ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ആഴ്‌സണലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സിറ്റി കിരീടം ചൂടിയിരുന്നു. മറുവശത്ത്, അടുത്തകാലത്തായി ആഴ്‌സണൽ താരങ്ങൾ വലിയ ക്ഷീണത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലുമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സി.പി.ക്കെതിരെ കഷ്ടിച്ചാണ് അവർ വിജയിച്ചു കയറിയത്.

അതേസമയം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആഴ്‌സണലിനാണ് മുൻതൂക്കം. ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ 196 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ 92 മത്സരങ്ങളിൽ ആഴ്‌സണൽ വിജയിച്ചു. സിറ്റിക്ക് 58 വിജയങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. 46 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.

മറ്റു പ്രമുഖ മത്സരങ്ങൾ

ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മറ്റ് ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ചെൽസി - മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പോരാട്ടവും എവർട്ടൺ - ലിവർപൂൾ ഡെർബിയും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് വിരുന്നാകും.

ചെൽസി vs യുണൈറ്റഡ്: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നിലനിർത്താൻ ചെൽസി പരിശീലകൻ ലിയാം റോസീനിയർക്ക് ഈ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ചെൽസിക്ക് കരുത്താകും. അതേസമയം, ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡിനോട് തോറ്റ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഇത് നിർണ്ണായകമാണ്. പ്രതിരോധ നിരയിലെ പ്രധാനികളായ ഹാരി മഗ്വയർ, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസ് എന്നിവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് തലവേദനയാകുന്നു.

തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി: ലീഗ് പട്ടികയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോൾവ്‌സ്, ബേൺലി എന്നിവർക്കെതിരെ വിജയിച്ച് തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനാണ് ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡിന്‍റേയും നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന്‍റേയും ശ്രമം.

ടോട്ടനം vs ബ്രൈറ്റൺ: ടോട്ടനത്തിന്‍റെ പുതിയ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ റോബർട്ടോ ഡി സെർബിയുടെ ആദ്യ ഹോം മാച്ചാണിത്. തന്‍റെ മുൻ ക്ലബ്ബായ ബ്രൈറ്റണെതിരെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു എന്നത് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

TAGGED:

MANCHESTER CITY VS ARSENAL LIVE
PREMIER LEAGUE TITLE RACE 2026
ERLING HAALAND
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്
MAN CITY VS ARSENAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.