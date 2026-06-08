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അഫ്‌ഗാനെ കശക്കിയെറിഞ്ഞു! അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ വരവറിയിച്ച് സുതർ; 33 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ്

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 412 റൺസിന്‍റെ പടുകൂറ്റൻ ലീഡ്, അഫ്‌ഗാന് ഫോളോ ഓൺ.

IND vs AFG live score Day 3
Manav Suthar (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 1:12 PM IST

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മുള്ളൻപൂർ: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യൻ ഇടങ്കയ്യൻ സ്‌പിന്നർ മാനവ് സുതർ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ വരവറിയിച്ചു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ആറ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ സുതറിന്‍റെ കരുത്തിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 152 റൺസിന് പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ ഫോളോ-ഓൺ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു.

22 ഓവറിൽ വെറും 33 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്താണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ 23-കാരൻ 6 വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്‌തത്. ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന പത്താമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബൗളറും ഏഴാമത്തെ സ്പിന്നറുമാണ് സുതർ. 1988-ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നരേന്ദ്ര ഹിർവാനി നേടിയ 8/61 എന്ന റെക്കോർഡിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൗളറുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്രകടനമെന്ന ബഹുമതിയും ഈ സ്പെല്ലോടെ സുതർ സ്വന്തമാക്കി.

അഫ്‌ഗാൻ നിരയെ തകർത്ത് രാവിലെ സെഷൻ

മൂന്നാം ദിനം 113 ഒന്നിന് 5 എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് സുതർ മത്സരത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു.

രാവിലത്തെ സെഷനിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് സുതർ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ഷറഫുദ്ദീൻ അഷ്‌റഫിനെ (11) പുറത്താക്കിയ താരം, പിന്നീട് അഫ്‌ഗാൻ നിരയിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് പോരാടിയ ടോപ്പ് സ്കോറർ റഹ്മത് ഷായെയും (60) മടക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ മുഹമ്മദ് സലീം സാഫിയെ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുക്കി താരം കന്നി 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം തികച്ചു. വൈകാതെ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടി അഫ്‌ഗാൻ ഇന്നിംഗ്സിന് സുതർ അന്ത്യം കുറിച്ചു.

58.4 ഓവറിൽ 152 റൺസിന് അഫ്‌ഗാന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്‌സ് അവസാനിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 412 റൺസിന്‍റെ വൻ ലീഡ് ലഭിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ മടികൂടാതെ അഫ്‌ഗാനെ വീണ്ടും ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു (Follow-on). തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുതറിനെ ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സുതറിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്. 29 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 25.76 ശരാശരിയിൽ 129 വിക്കറ്റുകൾ ഈ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ബാറ്റിംഗിൽ 1,026 റൺസും സംഭാവന ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ വെറും 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിനെതിരായ 8 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെതിരെ 120 റൺസും 7 വിക്കറ്റും നേടി താരം ഓൾറൗണ്ട് മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരെ നേടിയ 8 വിക്കറ്റുകളാണ് സെലക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധ സുതറിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി എത്തിച്ചത്.

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