തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ: കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കാനൊരുങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രമുഖർ

തുടർച്ചയായ തോൽവികൾ: കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കാനൊരുങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്; പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രമുഖർ
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ: തുടർച്ചയായ കനത്ത തോൽവികൾക്ക് പിന്നാലെ മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം തെറിക്കാൻ സാധ്യത.
Published : October 26, 2026 at 3:40 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ വീണ്ടും പരിശീലക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിലും യൂറോപ്പിലും ക്ലബ്ബ് നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ കനത്ത പരാജയങ്ങളെത്തുടർന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകന് മൈക്കൽ കാരിക്കിനെ പുറത്താക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് ഇഎസ്പിഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞായറാഴ്ച സ്വന്തം തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ വെച്ച് ബോൺമൗത്തിനോട് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർന്നടിയേണ്ടി വന്നതാണ് കാരിക്കിന്റെ ഭാവി പൂർണ്ണമായും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ ഈ തിരിച്ചടികൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഇനിയോസ് ഗ്രൂപ്പിനെയും യുണൈറ്റഡ് ഹൈരാർക്കിയെയും കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്.
ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ബോൺമൗത്ത് ദുരന്തം
ഒൺഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും യുണൈറ്റഡിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ബോൺമൗത്ത് പുറത്തെടുത്തത്. എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകളുടെ ഈ പരാജയം കാരിക്കിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇരട്ടിയാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിലോ കളിക്കാരുടെ പ്രകടനങ്ങളിലോ യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയും കാണാത്തതിൽ ആരാധകരും കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
🚨 Michael Carrick when asked if he could be sacked in next 24h: “I totally understand the situation. I'm not expecting anything in particular, to be honest”. “I'm carrying on as normal and, you know, I love this place”. https://t.co/jVl1v012qg— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് കനത്ത തോല്വികള്
ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ നാണംകെട്ട പരാജയമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ കന്നിപ്പോരാട്ടക്കാരുമായ കോമോയോട് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് (4-1) യുണൈറ്റഡ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി കഴിഞ്ഞ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും വിജയം കാണാൻ റെഡ് ഡെവിൾസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രീമിയർ ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നിലവിൽ 16-ാം സ്ഥാനത്താണ് യുണൈറ്റഡ്. റെലഗേഷൻ സോണിന് (തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി) തൊട്ടുമുകളിൽ വെറും ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പോക്ക് തുടർന്നാൽ ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയ്ക്കായിരിക്കും ഈ സീസൺ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
മുൻ മാനേജർ റൂബൻ അമോറിം പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് കാരിക് ടീമിന്റെ താൽക്കാലിക ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ടീമിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിക്കാനും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കാനും കാരിക്കിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിജയകരമായ താൽക്കാലിക കാലയളവിന് ശേഷം, കൃത്യമായ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിലാണ് 2026-27 സീസണിന് മുന്നോടിയായി യുണൈറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് കാരിക്കിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സ്ഥിര കരാർ നൽകിയത്. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് പുതിയ സീസണിൽ ടീം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രമുഖർ
കാരിക്കിന് പകരമായി മുൻ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് കോച്ച് എഡ്ഡി ഹൗ, മുൻ ജർമ്മനി പരിശീലകൻ യൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇരുവരും നിലവിൽ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാഗമല്ല. ഇതിന് പുറമെ മുൻപ് ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗൺ കോച്ചായിരുന്ന കീരൻ മക്കെന്ന, കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് നാപ്പോളി വിട്ട അന്റോണിയോ കോണ്ടെ എന്നിവരെയും യുണൈറ്റഡ് പരിഗണിച്ചേക്കും.
തോൽവിക്ക് ശേഷം തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "സാഹചര്യം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു," എന്നായിരുന്നു കാരിക്കിന്റെ പ്രതികരണം.
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