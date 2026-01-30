'അസലാമു അലൈക്കും', കെഫിയ അണിഞ്ഞ് ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗ്വാർഡിയോള
ഇതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വിഷയമല്ല, മറിച്ച് മാനവികതയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നും, നിരപരാധികളായ കുട്ടികളും അമ്മമാരും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്വാര്ഡിയോള
Published : January 30, 2026 at 12:01 PM IST
ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് പ്രതിസന്ധിയിലായ ഗാസയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള. തൻ്റെ ജന്മനാടായ ബാഴ്സലോണയിലെ പാലാവു സാൻ്റ് ജോർഡി സ്പോർട്ടിംഗ് അരീനയിൽ നടന്ന ‘Act X Palestine’ എന്ന ധനസമാഹരണ സംഗീത പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റെ തുറന്ന നിലപാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇതിഹാസം കൂടിയാണ് ഗ്വാര്ഡിയോള.
പലസ്തീൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ കറുപ്പും വെളുപ്പും കലർന്ന സ്കാർഫ് (കെഫിയ) ധരിച്ചെത്തിയ ഗ്വാർഡിയോള 'ഗുഡ് ഈവനിങ്' എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 'നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന 'അസലാമു അലൈക്കും' എന്ന ഇസ്ലാമിക അഭിവാദ്യവും അദ്ദേഹം നടത്തി. യുദ്ധത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
ഇതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വിഷയമല്ല, മറിച്ച് മാനവികതയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നും, നിരപരാധികളായ കുട്ടികളും അമ്മമാരും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "നാം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും ഉപേക്ഷിച്ചെന്നുമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ടെലിവിഷനിലും കാണുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങൾ, തകർന്നടിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് 'എൻ്റെ അമ്മ എവിടെ?' എന്ന് ചോദിച്ചു കരയുന്ന കുട്ടി, തൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച വിവരം പോലും ആ കുഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഗ്വാർഡിയോള, ലോകനേതാക്കളുടെ നിശബ്ദതയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു.
On stage in Barcelona, Pep Guardiola @pepteam speaks for the children of Gaza during the Act x Palestine charity event. Wearing a keffiyeh, he welcomes everyone with a ‘Salam Aleykoum.’— Leyla Hamed (@leylahamed) January 29, 2026
Funds raised tonight are destined for grassroots and humanitarian projects in Palestine. pic.twitter.com/FFoIzPykNd
ലോകം പലസ്തീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും, ശക്തരായവർ ഭീരുക്കളാണെന്നും, അവർ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഗാസയിലെ 'വംശഹത്യ'ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ബാഴ്സലോണയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വന്തം വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ശക്തരായവർ ഭീരുക്കളാണ്, കാരണം അവർ നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ മറ്റൊരു കൂട്ടം നിരപരാധികളെ അയക്കുന്നു. തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ ഹീറ്ററും ചൂടുള്ളപ്പോൾ എസിയും ഇട്ട് അവർ സുരക്ഷിതമായി സ്വന്തം വീടുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്," അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
എന്താണ് "Act X Palestine"?
മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെയും കറ്റാലൻ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി, പലസ്തീനിലെ മാനുഷിക സഹായത്തിനും സാംസ്കാരിക പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമായി ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ബാഡ് ഗ്യാൽ, ലൂയിസ് ലാക്ക് എന്നീ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം പലസ്തീനിയൻ ഗായകരായ സെയ്ൻ, ലിന മഖൂൾ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പലസ്തീൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് (PPAN) വഴി അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും.
സംഗീതം ഒരു "മികച്ച സമൂഹത്തെ" കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായാണ് ഗ്വാർഡിയോള തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഗാസയ്ക്കും പലസ്തീനും വേണ്ടി നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഗാസയിലെ സംഘർഷത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് 2025 ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 4-ന് തൻ്റെ ജന്മനാടായ ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്ന പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനത്തിനും അദ്ദേഹം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
2025 ജൂണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ആദരസൂചകമായി ഡോകഅറേറ്റ് സ്വീകരിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. "ഗാസയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിയായ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നോവിക്കുന്നു". ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയിലാകെ വൈറലായിരുന്നു.
