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പോയിന്‍റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലോ തരംതാഴ്ത്തലോ? ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച സിറ്റിക്കെതിരെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നടപടി

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അനിശ്ചിതത്വം; കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, അന്തിമ വിധിക്ക് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്

MANCHESTER CITY 114 CHARGES VERDICT മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പ്രീമിയർ ലീഗ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തരംതാഴ്ത്തൽ
File Photo: Manchester City (GETTY)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 1:04 PM IST

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ലണ്ടൻ: പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ക്ലബ് വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ. വൻ തുക പിഴ, പോയിന്‍റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിൽ നിന്ന് തരംതാഴ്ത്തൽ വരെയുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. എന്നാൽ സിറ്റി ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനാൽ അന്തിമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇനിയും ഏറെ സമയമെടുക്കും.

സ്വതന്ത്ര പാനൽ സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള 114 ചാർജുകളിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിവെച്ചതായി ഫുട്ബോൾ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിയമനടപടികൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യത.

ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി

2023 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സിറ്റിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച സിറ്റി ചെയർമാൻ ഖൽദൂൻ അൽ മുബാറക്, തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആരാധകർക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതി.

'പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ ഈ നടപടികൾ അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലബ്ബിന്‍റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ലക്ഷ്യവും ഈ കേസിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ശക്തമാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ പാനലിന്‍റെ വിധിക്ക് എതിരെ സിറ്റി അപ്പീൽ നൽകിയാൽ മൂന്നംഗ ബോർഡാകും കേസ് വീണ്ടും കേൾക്കുക. എന്നാൽ സ്പോർട്സിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോർട്ടായ 'കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ഫോർ സ്പോർട്സിനെ' സമീപിക്കാൻ സിറ്റിക്ക് കഴിയില്ല. നേരത്തെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമാനം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് യുവേഫ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് CAS ഇടപെട്ടായിരുന്നു റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. 2009 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള 9 സീസണുകളിലെ ചട്ടലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നാല് വർഷത്തെ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കുറ്റപത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് എന്നതിനാൽ അപ്പീൽ നടപടികളും സങ്കീർണ്ണമാകും.

ലീഗിൽ അനിശ്ചിതത്വം

തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വിജയങ്ങളുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നിലവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക വിധിയും ശിക്ഷയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിലവിലെ സീസൺ അവസാനിച്ചേക്കാം. ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഫുട്ബോൾ ലീഗിനെ വലിയൊരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും.

ഒരുവേള സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിധി വരികയും വലിയ രീതിയിൽ പോയിന്‍റുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍, കിരീട പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സിറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതിരിക്കാൻ പൊരുതേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും. ചാർജുകൾ പൂർണ്ണമായും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലീഗിൽ തുടരുക അസാധ്യമാകും.

യുവന്‍റസിന്‍റെ കറുത്ത ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ?

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 'കാൽസിയോപോളി' അഴിമതി കേസിന് സമാനമായ കടുത്ത ശിക്ഷ സിറ്റിക്കും ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ യുവന്‍റസിന്‍റെ രണ്ട് സിരി എ കിരീടങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും അവരെ സിരി ബി-യിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മുൻകാല കിരീട ചരിത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അത് ലീഗിന്‍റെ വിശ്വാസ്യതയെത്തുടരെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ സിറ്റിയുടെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ കാരണം സമ്മാനത്തുകകളും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ സിറ്റിക്കെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി രംഗത്തുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

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മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിലക്ക്
MANCHESTER CITY 114 CHARGES VERDICT

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