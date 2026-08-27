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ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു; 1100 കോടി രൂപയ്‌ക്ക് അയ്യൂബ് ബുവാദിയെ സ്വന്തമാക്കി സിറ്റി

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; 85.6 മില്യൺ പൗണ്ടിന് അയ്യൂബ് ബുവാദിയെ സ്വന്തമാക്കി

MAN CITY BOUADDI SIGN അയ്യൂബ് ബൗആദി AYYOUB BOUADDI MANCHESTER CITY
Manchester City Complete 86m pound Transfer Signing of Teenager Ayyoub Bouaddi (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 4:02 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലെയിൽ നിന്നുള്ള 18 കാരനായ മൊറോക്കൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ അയ്യൂബ് ബുവാദിയെ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. 85.6 മില്യൺ പൗണ്ട് (ഏകദേശം 1100 കോടിയിലധികം രൂപ) മൂല്യമുള്ള ഈ കരാറോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ കൗമാര താരമായി ബുവാദിയെ മാറി. 51.4 മില്യൺ പൗണ്ട് മുൻകൂറായും 4.2 മില്യൺ പൗണ്ട് മറ്റ് ആഡ്-ഓണുകളായും നൽകുന്ന കരാറിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് താരം സിറ്റിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിറ്റിയുടെ മധ്യനിരയിലെ അഴിച്ചുപണി

സെൻട്രൽ മിഡ്‌ഫീൽഡർമാരായ റോഡ്രിയെ 65 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ബാഴ്‌സലോണയ്ക്കും, തിജ്ജാനി റെയിൻഡേഴ്‌സിനെ 52 മില്യൺ പൗണ്ടിന് അൽ-ഖാദിസിയയ്ക്കും വിറ്റതിന് ശേഷമാണ് എൻസോ മാരെസ്കയുടെ കീഴിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ബുവാദിയെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന ലോകകപ്പിൽ മൊറോക്കോയെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ താരം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

'ഇതെനിക്കും കുടുംബത്തിനും വളരെ സവിശേഷമായ ദിവസമാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ്ബാണ്. സിറ്റിയുടെ കളിയുടെ ശൈലി എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ്," കരാറിന് ശേഷം ബുവാദി പറഞ്ഞു. 2024-ൽ ലില്ലെയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെനി യോറോയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 58.9 മില്യൺ പൗണ്ടിന് വാങ്ങിയ റെക്കോർഡാണ് ബുവാദി ഇപ്പോൾ മറികടന്നത്. 16-ാം വയസ്സിൽ ലില്ലെയ്ക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ ലില്ലെ അട്ടിമറിച്ച മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ലോകകപ്പില്‍ ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെപ്പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ബുവാദിയുടെ വേഗതയാർന്ന കളിശൈലിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വിപണിയിലെ മറ്റ് നീക്കങ്ങൾ

നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് 116 മില്യൺ പൗണ്ടിന് വാങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് മിഡ്‌ഫീല്‍ഡര്‍ എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്‌സനൊപ്പം ചേർന്നാകും ബുവാദി ഇനി സിറ്റിയുടെ മധ്യനിര നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ ചെൽസിയുടെ അർജന്‍റീനയുടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനായി 120 മില്യൺ പൗണ്ടിന്‍റെ ഓഫർ നൽകാനും സിറ്റി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, സിറ്റിയുടെ ബ്രസീലിയൻ വിംഗർ സാവിഞ്ഞോ 75 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ഈ ആഴ്‌ച ആദ്യം ടോട്ടൻഹാമിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫോർവേഡ് ഒമർ മർമൂഷിനെ ലോണിൽ നൽകാൻ ടോട്ടൻഹാമുമായി സിറ്റി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്‌പാനിഷ് മിഡ്‌ഫീല്‍ഡര്‍ നിക്കോ ഗോൺസാലസ് 52 മില്യൺ പൗണ്ടിന് ന്യൂകാസിലിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

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MAN CITY BOUADDI SIGN
അയ്യൂബ് ബൗആദി
AYYOUB BOUADDI
MANCHESTER CITY
AYYOUB BOUADDI MANCHESTER CITY

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