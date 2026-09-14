പത്തുപേരുമായി പൊരുതി യുണൈറ്റഡിനെ തകർത്ത് സിറ്റി; ഹാലണ്ടിന്റെ വിജയഗോൾ വിവാദത്തിൽ
10 പേരുമായി പൊരുതി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി ഡെർബി ജയം; ഹാലണ്ടിന്റെ ഗോൾ വിവാദത്തിൽ.
Published : September 14, 2026 at 12:08 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശകരമായ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഡെർബിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. സൂപ്പർ താരം ഫിൽ ഫോഡൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായിട്ടും പത്തുപേരുമായി പൊരുതിയാണ് സിറ്റി തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ടാണ് സിറ്റിയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. പുതിയ പരിശീലകൻ എൻസോ മാരെസ്കയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇതോടെ സിറ്റി തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നു.
എന്നാൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഹാലണ്ടിന്റെ വിജയഗോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. റഫറിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ പിഴവാണെന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിം റഫറീസ് പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചു.
🚨 OFFICIAL: Pro Ref confirm “an error of judgement” in Haaland’s goal — also informing Man United directly. “Following the incident in the 60th minute of Sunday's Premier League fixture between Manchester United and Manchester City at Old Trafford, we can provide clarification regarding Erling Haaland’s awarded goal. “The on-field decision was offside against Erling Haaland – that was checked by VAR and he was found to be in an onside position. “In the same attack, it was established that Enzo Fernandez did not play the ball and therefore that makes any offside offence subjective, however, on this occasion, the VAR did not recognise the likely impact of his position and should have recommended an on-field review. “Contact has been made with Manchester United this evening to acknowledge what we deem is an error of judgement. A review of the incident will take place.”— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2026
ഫോഡന് ചുവപ്പ് കാർഡ്; പതറാതെ സിറ്റി മധ്യനിര
മത്സരത്തിന്റെ 23-ാം മിനിറ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് നായകൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ചവിട്ടിയതിനാണ് ഫിൽ ഫോഡൻ നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത്. അതോടെ സിറ്റി പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും കോടികൾ മൂല്യമുള്ള എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സഖ്യം സിറ്റിയുടെ മധ്യനിരയെ ശക്തമായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.
The moment that won the derby 🤩 🩵 @Erling https://t.co/b0vq91xCf9— Manchester City (@ManCity) September 13, 2026
ആദ്യ പകുതിയിൽ യുണൈറ്റഡ് താരം മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങിയത് സിറ്റിക്ക് ഭാഗ്യമായി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കോബി മൈനുവിന്റെ ഉഗ്രൻ ഷോട്ടും പോസ്റ്റിലിടിച്ച് സിറ്റി ഗോൾകീപ്പർ ജിയാൻലൂജി ഡൊന്നരുമ്മയുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു.
വിവാദമുയർത്തി ഹാലണ്ടിന്റെ ഗോൾ; റഫറിമാർക്ക് പിഴച്ചെന്ന് സമ്മതം
60-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ വിജയഗോൾ പിറന്നത്. ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോളിന്റെ ക്രോസ്സ് കൃത്യമായ പൊസിഷനിലൂടെ ഹാലണ്ട് യുണൈറ്റഡ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് സിറ്റിയുടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഓഫ്സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു. പന്ത് തലകൊണ്ട് തൊടാൻ എൻസോ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പന്തിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നില്ല.
വിഎആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഹാലണ്ട് ഓഫ്സൈഡ് അല്ലെന്നും എൻസോ കളിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിലയിരുത്തി റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ എൻസോയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം തനിക്ക് ഹാലണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടായെന്നും ഇത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും യുണൈറ്റഡ് ഡിഫെൻഡർ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് മത്സരശേഷം തുറന്നടിച്ചു.
പിന്നീട് രാത്രിയോടെ, ഈ ഗോൾ അനുവദിച്ചത് റഫറിമാരുടെ "തീരുമാനത്തിലെ വലിയ പിഴവായിരുന്നു" എന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിം റഫറീസ് ബോഡി സമ്മതിച്ചു. വിഎആർ റഫറി ഫീൽഡ് റഫറിയോട് ഓൺ-ഫീൽഡ് റിവ്യൂ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടണമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്ബിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. റഫറിമാരുടെ ഇത്രയും വലിയ സംഘത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് യുണൈറ്റഡ് കോച്ച് മൈക്കൽ കാരിക് പ്രതികരിച്ചു.
കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിറ്റിയും ആഴ്സണലും മുന്നോട്ട്
ഈ വിജയത്തോടെ 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി സിറ്റിയും ആഴ്സണലും ലീഗിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറുകയാണ്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ തോൽവികളോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സിറ്റിയേക്കാൾ 8 പോയിന്റ് പിന്നിലായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
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