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സിറ്റിയും ആഴ്‌സണലും കുതിപ്പ് തുടരുമോ? ലിവർപൂളിന് ജയം അനിവാര്യം; പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വമ്പന്മാരുടെ അങ്കം: അപരാജിത റെക്കോർഡുകൾ കാക്കാൻ സിറ്റിയും ആഴ്‌സണലും കളത്തിൽ

MAN CITY VS SUNDERLAND ലിവർപൂൾ ബേൺമൗത്ത് പോരാട്ടം ഏർലിങ് ഹാലണ്ട് ഗോൾ റെക്കോർഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മത്സരങ്ങൾ
Man City, Arsenal, and Liverpool Feature in Premier League Matchweek 5 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 10:34 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ അഞ്ചാം വാരത്തിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. നാല് റൗണ്ടുകൾ മാത്രം പിന്നിട്ട ലീഗിൽ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഏർലിങ് ഹാലണ്ടിന്‍റെ ഗോളടി മികവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, സമനിലക്കുരുക്കിൽ വലയുന്ന ലിവർപൂളിന് ഈ വാരത്തിലെ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ പ്രധാന ശക്തികളുടെ നിലവിലെ ഫോമും അഞ്ചാം വാരത്തിലെ പ്രധാന മത്സരക്രമങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡ് v ചെൽസി

  • ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ആദ്യ ജയം തേടി ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡ്: ചെൽസിക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ജിടെക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ജയം സ്വന്തമാക്കാൻ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല (4 സമനില, 1 തോൽവി).
  • ചെൽസിയുടെ എവേ ഫോം: സ്വന്തം തട്ടകത്തിന് പുറത്ത് കളിച്ച അവസാന 6 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ചെൽസി ജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചെൽസി കളിച്ച ആദ്യ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 19 ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്.
  • സെറ്റ്-പീസ് പോരാട്ടം: സെറ്റ്-പീസുകളിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡിനെതിരെ ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധം കടുത്ത പരീക്ഷണം നേരിടും. ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളിൽ പങ്കാളിയായ ജാവോ പെഡ്രോയിലാണ് (3 ഗോൾ, 3 അസിസ്റ്റ്) ചെൽസിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്‌പര്‍ v ആസ്റ്റൺ വില്ല

  • സമനിലയില്ലാത്ത പോരാട്ടം: ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വന്ന അവസാന 22 പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും സമനിലയിൽ കലാശിച്ചിട്ടില്ല (ടോട്ടനത്തിന് 15 ജയം, വില്ലയ്ക്ക് 7 ജയം).
  • ടോട്ടനത്തിന്‍റെ സമനിലക്കുരുക്ക്: ഈ സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ടോട്ടനം ഗോൾരഹിത സമനിലയിലാണ് (0-0) അവസാനിപ്പിച്ചത്.
  • വില്ലയുടെ മോശം തുടക്കം: ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു ജയം പോലും നേടാൻ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാവിയോ, ഒമർ മർമൂഷ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുടെ മിന്നും പ്രകടനത്തിലാണ് ടോട്ടനത്തിന്‍റെ കണ്ണ്.

ബ്രൈറ്റൻ v ആഴ്‌സണല്‍

  • ആഴ്‌സണലിന്‍റെ വിജയക്കുതിപ്പ്: ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ 9 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചാണ് ആഴ്‌സണല്‍ വരുന്നത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വെറും 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് അവർ വഴങ്ങിയത്. ബ്രൈറ്റനെ തോൽപിച്ചാൽ അവർക്ക് തുടർച്ചയായ 10 ജയങ്ങൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലിലെത്താം.
  • ബ്രൈറ്റന്‍റെ ആക്രമണം: ഈ സീസണിൽ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ടീമാണ് ബ്രൈറ്റൻ (13 ഗോളുകൾ).
  • ബുക്കായോ സാക്കയുടെ ഫോം: ബ്രൈറ്റന്‍റെ തട്ടകത്തിൽ കളിച്ച അവസാന 3 മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ നേടാൻ ആഴ്‌സണല്‍ താരം ബുക്കായോ സാക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മധ്യനിരയിൽ പാസ്കൽ ഗ്രോസും മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡും തമ്മിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് പോരാട്ടവും ഈ മത്സരത്തെ ആകർഷകമാക്കും.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി v സണ്ടർലാൻഡ്

  • അഞ്ചാം ജയം തേടി സിറ്റി: കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഈ സീസണിലെ അഞ്ചാം തുടർച്ചയ ജയമാണ് ലക്ഷ്യം. പുതിയ കോച്ച് എൻസോ മാരെസ്കയ്ക്ക് ആദ്യ 5 മത്സരങ്ങളും ജയിക്കുന്ന ആറാമത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് മാനേജർ ആകാനുള്ള അവസരമാണിത്.
  • ഹാലണ്ടിന്‍റെ 'സണ്ടർലാൻഡ്' ശാപം: ഈ സീസണിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഏർലിങ് ഹാലണ്ട് (അവസാന 9 മത്സരങ്ങളിൽ 9 ഗോൾ) പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇതുവരെ ഗോൾ നേടാനാകാത്ത ഒരേയൊരു ടീം സണ്ടർലാൻഡ് ആണ്.
  • സണ്ടർലാൻഡിനെതിരെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച അവസാന 14 മത്സരങ്ങളിലും സിറ്റി തോറ്റിട്ടില്ല (12 ജയം, 2 സമനില).

ബേൺമൗത്ത് v ലിവർപൂൾ

  • ലിവർപൂളിന്‍റെ ആധിപത്യം: ബേൺമൗത്തിനെതിരെ കളിച്ച 18 മത്സരങ്ങളിൽ 14 ലും ജയം ലിവർപൂളിനൊപ്പമായിരുന്നു. ബേൺമൗത്ത് നേടിയ 3 ജയങ്ങളും അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു.
  • ബേൺമൗത്തിന്‍റെ 'സമനില' റെക്കോർഡ്: 2026 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ കളിച്ച 23 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ 13 എണ്ണവും ബേൺമൗത്ത് സമനിലയിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് (56.5%). ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമനില ശതമാനമാണിത്. ഈ സീസണിൽ കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിലും ആദ്യം ലീഡ് എടുത്തിട്ടും ഒന്നുപോലും ജയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലിവർപൂളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും സമനില വഴങ്ങിയാണ് വരുന്നത്.

മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ

എവർട്ടൻ v ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗൺ: എവർട്ടൻ ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ് ടോട്ടനത്തിനെതിരായ മത്സരത്തോടെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 100 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ എന്ന നേട്ടത്തിലെത്തി. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവി അറിയാതെ വരുന്ന എവർട്ടന് ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ആണ് എതിരാളികൾ.

ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡ് v ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്: 2001/02 സീസണിന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കവുമായി വരുന്ന ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡ്, മോശം പ്രതിരോധം മൂലം വലയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ നേരിടും. ലീഡ്‌സിന്‍റെ ഡൊമിനിക് കാൽവർട്ട്-ലെവിൻ തുടർച്ചയായ ആറാം ഹോം മത്സരത്തിലും ഗോൾ നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് v ഹൾ സിറ്റി: ന്യൂകാസിലിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സെന്‍റ് ജെയിംസ് പാർക്കിൽ ഇതുവരെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തോറ്റിട്ടില്ലെന്ന റെക്കോർഡുമായാണ് ഹൾ സിറ്റി വരുന്നത്.

നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് v കോവെൻട്രി സിറ്റി: ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോളും നേടാനാകാതെ നാല് തോൽവികളുമായി വരുന്ന കോവെൻട്രിയും, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഫോറസ്റ്റും തമ്മിലാണ് ഈ പോരാട്ടം.

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TAGGED:

MAN CITY VS SUNDERLAND
ലിവർപൂൾ ബേൺമൗത്ത് പോരാട്ടം
ഏർലിങ് ഹാലണ്ട് ഗോൾ റെക്കോർഡ്
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മത്സരങ്ങൾ
PREMIER LEAGUE MATCHWEEK 5

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