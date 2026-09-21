സിറ്റിക്കും ലിവർപൂളിനും ജയത്തുടർച്ച; ഫുൾഹാമിനെതിരെ നാടകീയ സമനിലയുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
പ്രീമിയർ ലീഗ്: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ രക്ഷിച്ച് കുൻഹ; സുന്ദർലാൻഡിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം, ലിവർപൂളിനും വിജയം
Published : September 21, 2026 at 11:01 AM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും ലിവർപൂളിനും വിജയം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി മുഖാമുഖം കണ്ട മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവസാന നിമിഷത്തെ ഗോളിൽ സമനിലയോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലീഗിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
ഫുൾഹാമിനോട് സമനില പൊരുതി നേടി യുണൈറ്റഡ്
ക്രാവൻ കോട്ടേജിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഫുൾഹാമിനോട് 1-1 എന്ന നിലയിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സമനില വഴങ്ങിയത്. മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ കീഴിലിറങ്ങിയ യുണൈറ്റഡ് കളിയിലുടനീളം വൻ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. 63-ാം മിനിറ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് ഡിഫെൻഡർ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസിന്റെ വശത്തുനിന്നുണ്ടായ ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഓൺ ഗോൾ ഫുൾഹാമിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. കാൽവിൻ ബാസിയുടെ ഷോട്ട് ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തുവെങ്കിലും പന്ത് മാർട്ടീനസിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ കയറുകയായിരുന്നു.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 2009-ന് ശേഷം യുണൈറ്റഡിനെതിരെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആദ്യ ലീഗ് വിജയം നേടാമെന്ന ഫുൾഹാമിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് മേലാണ് കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മാറ്റിയൂസ് കുൻഹ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത്. 89-ാം മിനിറ്റിൽ കുൻഹ തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ ഷോട്ട് ഫുൾഹാം പ്രതിരോധ നിരയിൽ തട്ടി തിരിഞ്ഞ് ഗോൾകീപ്പർ ബേൺഡ് ലെനോയെ മറികടന്ന് വലയിൽ കയറി. ഈ സമനിലയോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു വിജയം മാത്രമുള്ള യുണൈറ്റഡ് ലീഗിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.
സിറ്റിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം
ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മൂന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് (5-3) സുന്ദർലാൻഡിനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കീഴടക്കിയത്. പുതിയ കോച്ച് എൻസോ മാരെസ്കയുടെ കീഴിൽ സിറ്റി ലീഗിലെ തങ്ങളുടെ 100 ശതമാനം വിജയക്കുതിപ്പ് നിലനിർത്തി. മത്സരത്തിൽ സിറ്റി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും സുന്ദർലാൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ബ്രയാൻ ബ്രോബി ഹാട്രിക് നേടി സിറ്റി പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. സിറ്റിക്കായി എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് കളിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതിന് പിന്നാലെ ബ്രോബി സുന്ദർലാൻഡിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു.
തുടർന്ന് റയാൻ ചെർക്കിയിലൂടെ സിറ്റി വീണ്ടും ലീഡ് എടുത്തു. എന്നാൽ ബ്രോബി വീണ്ടും സ്കോർ സമനിലയിലാക്കി. പിന്നീട് അന്റോയ്ന് സെമെന്യോ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് സിറ്റിക്ക് മത്സരത്തിൽ മേധാവിത്വം നൽകിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുന്ദർലാൻഡ് വീണ്ടും തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 81-ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ട് സിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം ഗോളും വിജയവും ഉറപ്പിച്ചു. ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ടേബിളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആഴ്സണലിനേക്കാൾ 3 പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് സിറ്റി.
ഇസാക്കിന്റെ ഗോളിൽ ലിവർപൂളിന് ജയം
ബോൺമൗത്തിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന കടുത്ത മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ലിവർപൂൾ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. കളിയുടെ 57-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കാണ് ലിവർപൂളിനായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. കൊഡി ഗാക്പോ വലതുഭാഗത്തുനിന്നും നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ പന്ത് കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ച് ഇസാക്ക് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. ലിവർപൂളിന്റെ ആക്രമണ നിരയ്ക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രതിരോധ നിരയുടെ കരുത്തിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നിലനിർത്താൻ അവർക്കായി.
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