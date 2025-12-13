സതാദ്രു ദത്ത അറസ്റ്റില്..! മെസ്സി ആരാധകരോട് മാപ്പുപറഞ്ഞ് മമത, കൊല്ക്കത്തയില് നാടകീയ നിമിഷങ്ങള്
സംഭവത്തില് തൃണമൂല് സര്ക്കാരിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി.
Published : December 13, 2025 at 3:35 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില് മെസ്സിയെ കാണാന് കഴിയാത്തതിലുണ്ടായ വന് ആരാധക പ്രതിഷേധത്തില് മാപ്പുചോദിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെസ്സി മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ രോക്ഷം അണപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു. സീറ്റുകള് തല്ലിത്തകര്ത്തും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും എറിഞ്ഞുമാണ് ആരാധകര് പ്രതിഷേധിച്ചത്. മാനേജ്മെന്റ് വീഴ്ചയില് ഞെട്ടിയെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും മമത പറഞ്ഞു. 'മെസ്സിയോടും എല്ലാ കായിക പ്രേമികളോടും ഈ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് മമത എക്സില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
'ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) ആഷിം കുമാർ റേയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഹോം ആന്ഡ് ഹില് അഫയേഴ്സ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അംഗങ്ങളായി ഒരു അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കും. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മമത അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഗോട്ട് ടൂര് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ സതാദ്രു ദത്തയെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ബംഗാള് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇതിഹാസ താരം കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയത്. നഗരത്തിലെ തന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ശേഷം, സാള്ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് താരം എത്തുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പതിനായിരങ്ങള് സാള്ട്ട് ലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. എന്നാല് മെസ്സി ഗ്രൗണ്ടില് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
VIDEO | Kolkata: Argentine footballer Lionel Messi arrives at Salt Lake Stadium as the star footballer kicks off his G.O.A.T. India Tour 2025.#LionelMessi #GOATIndiaTour #Kolkata— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
വിഐപികളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മെസ്സിയെ പൊതിഞ്ഞുനിന്നതോടെ ഗാലറിയില് നിന്ന ആരാധകര്ക്ക് താരത്തെ കാണാനായില്ല. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ കാണികള് കുപ്പി ഉള്പ്പെടെ എറിയുകയും സൈൻബോർഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ, സതാദ്രു ദത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള 'GOAT ടൂർ' സംഘാടകർ മെസ്സിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ബഹളത്തിനിടയിൽ പരിപാടി നിർത്തിവച്ചതിനാൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി, മുഖ്യമന്ത്രി ബാനർജി എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
സംഭവത്തില് തൃണമൂല് സര്ക്കാരിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. 'അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ആകെ നാണക്കേടാണിതെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് ഷെഹ്സാദ് പൂനാവാല പറഞ്ഞു. മെസ്സിയെപ്പോലുള്ള ഒരു ആഗോള ഇതിഹാസത്തെ കാണാന് വലിയ തോതിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം കാണും, എന്നിട്ടും ആസൂത്രണമില്ല, വളരെ കുറച്ച് സുരക്ഷ മാത്രം! മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനോ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ പോലും കഴിയില്ലായെന്ന് പൂനാവാല പറഞ്ഞു.
