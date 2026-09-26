ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിംഗിൽ വെള്ളി വിസ്മയമായി വിദർശ വിനോദ്; സന്തോഷമടക്കാനാവാതെ കുടുംബം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദ്, തിലോത്തമ സെൻ, ആഷി ചൗക്സി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
Published : September 26, 2026 at 2:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരട്ട വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദിൻ്റെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും പങ്കുവെച്ച് മാതാപിതാക്കൾ. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച ഷൂട്ടിംഗ് സംഘത്തിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയാണ് വിദർശ ആദ്യത്തെ നേട്ടം കുറിച്ചത്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ഇനത്തിൽ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിമെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദർശ വ്യക്തിഗത മത്സരങ്ങളുടെ ഫൈനലിലേക്കും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചതുതന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും മത്സരിച്ച ഇനങ്ങളിൽ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടാനായത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നതെന്നും പിതാവ് വിനോദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന് ഈ വലിയ വേദിയിൽ രാജ്യാന്തരശ്രദ്ധ നേടിയതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'മകളുടെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷം ആണ് തോന്നുന്നത്. ആദ്യമായി മകൾക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിസിലേയ്ക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. അതിൽ അവൾ പങ്കെടുത്ത ഇനങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടാൻ സാധിച്ചു. സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. തന്നെയുമല്ല ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ മലയാളി കുട്ടി എന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് മകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്', എന്ന് വിനോദ് പറഞ്ഞു.
മകളുടെ പേരിൽ ദേശീയഗാനം കൂടി കേൾക്കണം
രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടിയ മകളുടെ നേട്ടത്തിൽ പെരുമയും വലിയ അഭിമാനവും തോന്നുന്നുവെന്ന് വിദർശയുടെ അമ്മ അനിതയും പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് മകൾ നേടിയെടുത്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "മകളുടെ പേരിൽ ഇനിയൊരു ദേശീയ ഗാനം കൂടെ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡൽ നേടുക എന്നതാണ് മകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. അവിടേക്ക് എത്തുമെന്ന് അവൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. മകൾ തീർച്ചയായും ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്", അവർ പ്രതികരിച്ചു. നേട്ടത്തിന് ശേഷം മകളെ നേരിട്ട് കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വിസ്മയമായി വിദര്ശ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദ്, തിലോത്തമ സെൻ, ആഷി ചൗക്സി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാം മെഡലാണിത്. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന ഫൈനലിൽ ആകെ 1,763 പോയിൻ്റുകൾ നേടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്.
1,773 പോയിൻ്റോടെ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് സമനിലയിലാക്കിയ ചൈന സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ 1,754 പോയിൻ്റോടെ കസാഖിസ്ഥാന് വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ മിന്നും പ്രകടനത്തോടെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും വിദർശ വിനോദിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
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