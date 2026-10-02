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'സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ' തെന്നിവീണു: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീശങ്കർ

ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം വസതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

MALAYALI ATHLETE ASIAN GAMES LONG JUMP MURALI SREESHANKAR 2028 Asian Games
M Sreeshankar (AP)
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By PTI

Published : October 2, 2026 at 4:33 PM IST

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പാലക്കാട്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം ഓർമ്മിച്ച് ലോങ് ജമ്പ് ജേതാവായ മുരളി ശ്രീശങ്കർ. തൻ്റെ കരിയറിലെ നാലാമത്തെ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ സ്വർണ മെഡലിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കും. 2028-ൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ശ്രീശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം വസതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.17 മീറ്റർ ദൂരം താണ്ടിയാണ് ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാന രണ്ട് ശ്രമങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കാലിനേറ്റ പരിക്കാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണം. "ചാട്ടത്തിനിടെ എൻ്റെ കാൽ അല്‍പം മുന്നോട്ട് പോവുകയും പെട്ടെന്ന് തെന്നി 'സൂപ്പർമാനെപ്പോലെ' വീഴുകയുമായിരുന്നു," എന്ന് താരം പറഞ്ഞു. 20 മീറ്ററിലധികം ദൂരം ചാടാനുള്ള ശാരീരികക്ഷമതയും തയ്യാറെടുപ്പും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ചാട്ടത്തിനിടെയുണ്ടായ തെന്നിവീഴ്‌ച പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇത് തൻ്റെ നാലാമത്തെ വെള്ളി മെഡലാണ്. മുൻ അവസരങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സ്വർണം നഷ്‌ടമായത്. എന്നാൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 2028ൽ സ്വർണം നേടാനായാൽ, തീർച്ചയായും അതിനുള്ള പരിഹാരമാകും അതെന്ന് ശ്രീശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. 8.10 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 8.15 മീറ്റർ ദൂരം ചാടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ 8.07 മീറ്റർ ചാടിയത് തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമിതമായ ചൂടും ഈർപ്പവും മഴയും കാരണം പല കായികതാരങ്ങൾക്കും പേശിവലിവ് (cramps) അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനാൽ മെഡൽ നേടുന്നതിന് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് നിർണായകമാണെന്നും ശ്രീശങ്കർ പറഞ്ഞു.

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ഇത്തരം വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ, ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാനും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയുന്നവർക്കാണ് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് താരങ്ങളും നേരത്തെ 8.30 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 8.40 മീറ്റർ വരെ ദൂരം ചാടിയിട്ടുള്ളവരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കടുത്ത മത്സരമായിരുന്നുവെന്നും ശ്രീശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "എൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് മികച്ചതായിരുന്നു, ഒപ്പം എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യവും തുണച്ചു. മൂന്ന് തവണ ചാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വെള്ളി മെഡൽ നേടാനായി എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തനിക്ക് പിന്നിലായി ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത താരങ്ങൾ 8.05 മീറ്ററും 8.06 മീറ്ററും ദൂരമാണ് ചാടിയതെന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും ഒരു സെൻ്റീമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാമത്തെ ശ്രമം മുതൽ പേശിവലിവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നും, പരിക്ക് വഷളാകാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ചാട്ടത്തെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും ശ്രീശങ്കർ പറഞ്ഞു. ആ ചാട്ടം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അമിതമായി ബലം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പേശിവലിവ് കാരണം കൂടുതൽ പരിക്കുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

MALAYALI ATHLETE
ASIAN GAMES LONG JUMP
MURALI SREESHANKAR
2028 ASIAN GAMES
M SREESHANKAR ON ASIAN GAMES

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