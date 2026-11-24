ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക്സിന് പൊൻതൂവലുകൾ സമ്മാനിച്ച 'കുഞ്ഞി സാഹിബ്'; അർഹിച്ച അംഗീകാരം കിട്ടാതെ പോകുന്ന കായിക തപസ്യ
സ്കൂൾ പഠന സമയത്ത് ആ ചെമ്മൺ ട്രാക്കിൽ ഹൃസ്വദൂര ഓട്ട മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനം നേടിയ മുഹമ്മത് കുഞ്ഞിയാണ് ഇന്ന് ഹൃസ്വദൂര ഓട്ടത്തിൻ്റെ പരിശീലകനായത്.
Published : November 24, 2026 at 8:22 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂർ: അനേകം അന്തർദേശീയ, ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങളിലേക്ക് താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും പങ്കെടുപ്പിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച കോച്ച് എൻ എം മുഹമ്മദിനെ അധികമാർക്കും അറിയില്ല. കുഞ്ഞി സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെട്ട എൻ എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കണ്ണൂർ പുളിങ്ങോം സ്വദേശിയാണ്. കെ പി അബൂബക്കറിന്റെയും എൻ എം ഖദീജയുടെയും മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഉപജില്ല, ജില്ല തല സ്കൂൾ കായിക മേളകളിൽ നിരന്തരം ചാമ്പ്യന്മാരാകാറുള്ള സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്കൂൾ പഠന സമയത്ത് ആ ചെമ്മൺ ട്രാക്കിൽ ഹ്രസ്വദൂര ഓട്ട മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മാനം നേടിയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയാണ് ഇന്ന് ഹ്രസ്വദൂര ഓട്ടത്തിന്റെ പരിശീലകനായത്.
അധ്യാപകരായ ജോൺ, ജോസഫ്, കുര്യൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു സ്കൂൾ കാലത്ത് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എന്ന് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പറയുന്നു. ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജില്ല, സംസ്ഥാന അമച്വർ കായിക മത്സരങ്ങളിലും 100, 200, 400 മീറ്ററിൽ സമ്മാനം നേടി. പത്താം ക്ലാസിന് ശേഷം വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടി സെവൻസ് ഫുട്ബോളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയി സെവൻസ് കളിച്ച കാലത്താണ് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില്ലിൽ സേനയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി നടക്കുന്നതറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് സേനയുടെ കായിക ക്ഷമത കടമ്പ നിഷ്പ്രയാസം കടന്നു കയറിയ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ സിഗ്നൽ കോറിൽ സൈനികനായി ജബൽപൂരിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. സേനയിൽ 100, 200, 400, ലോങ്ജംപ് ഇനങ്ങളിൽ സമ്മാനം നേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആർമി പരിശീലകരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 400 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മറ്റു ഹ്രസ്വദൂര മത്സരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതായി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പറയുന്നു.
400 മീറ്ററിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശീലനത്തിലൂടെ പിന്നീട് 9 വർഷം സർവ്വീസ് കായിക മത്സരങ്ങളിലും 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണ മെഡലിന്റെ അവകാശി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയായിരുന്നു. സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം അംഗീകരിച്ച് സേന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയെ പാട്യാലയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനത്തിനയച്ചു. 2001ൽ ആർമി ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായി അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. 2005ൽ സർവ്വീസസിന്റെ കോച്ചായും അദ്ദേഹം നിയമിതനായി.
ഹംസ ചാത്തോളിയെ പോലെ വേൾഡ് മിലിട്ടറി മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ നിരവധി താരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത് കുഞ്ഞി സാഹിബ് പരിശീലകനായ കാലത്താണ്. 2012ൽ ഇന്ത്യൻ കോച്ചായി നിയമിതനായ ശേഷം അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ പിന്നീട് ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു. ആരോഗ്യ രാജീവ്, കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, പ്രേമാനന്ദ, മുഹമ്മദ് അനസ്, എം വി ജാബിർ, ജിതിൻ തോമസ്, എം ആർ പൂവമ്മ, ഷമീർ മോൻ, ജിൻസൻ ജോൺസൺ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ആണ് ആ കാലത്ത് വളർന്നു വന്നത്.
ഒളിംപിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത 2015ൽ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നടന്ന വേൾഡ് മിലിട്ടറി ഗെയിംസിൽ ആരോഗ്യ രാജീവ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. 2016ൽ സാഫ് ഗെയിംസിൽ നാല് സ്വർണ മെഡലുകളും രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകളും അത്ലറ്റിക്സിൽ നേടിയത് കുഞ്ഞി സാഹിബിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പരിശീലിച്ചവരായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് യോഗ്യത നേടുന്ന താരങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന കോച്ചിനെ തേടിയെത്തിയത്.
നാളതുവരെ 400 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റിലോ 4X 400 റിലേയിലോ ഭേദപ്പെട്ട സമയമോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനോ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 1998ൽ ബാങ്കോക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പരംജിത് സിങ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്രോൺസ് മെഡൽ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ 400 മീറ്റർ മത്സരത്തിലെ അവസാന നേട്ടം. 2014ലെ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫൈയിങ് മത്സരങ്ങളിൽ ആരും 400 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല.
എന്നാൽ സർവ്വീസസ് അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സേനയിലെ താരങ്ങളായ ആരോഗ്യ രാജീവിനും കുഞ്ഞി മുഹമ്മദിനും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ / ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. ഒപ്പം കോച്ചായ എൻ എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്കും അനുമതി കിട്ടി. ക്വാളിഫൈയിങ് മാർക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരോഗ്യ രാജീവ്, കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ്, ജിതിൻ പോൾ, ജോസഫ് എബ്രഹാം എന്നിവർക്ക് 4X400 റിലേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി കിട്ടി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഏറെ മുമ്പ് തന്നെ ടീം അംഗങ്ങളും കോച്ചും സൗത്ത് കൊറിയയിലെത്തി. കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും മികച്ച ട്രാക്കുകളിൽ പരിശീലനം നടത്താനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ മികച്ച റണ്ണേഴ്സിനൊപ്പം പരിശീലനം നടത്താനും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ പരിശീലനവും താരങ്ങൾക്ക് ആവേശം നൽകി. ഒടുവിൽ 1998ന് ശേഷം ആദ്യമായി 400 മീറ്ററിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടാൻ ആരോഗ്യ രാജീവിന് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ റിലേ ടീം മികച്ച പ്രദർശനം നടത്തിയെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യക്ക് പിന്നിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിയടയേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും 400 മീറ്ററും 4x400 റിലേയും ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഇനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും കോച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെയും വിജയമായി.
ഒളിംപിക്സിലേക്ക്
അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഒളിംപിക്സിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ റിലേ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 4x400 റിലേ ടീം മികച്ച സമയം കണ്ടെത്തിയ ടീമിന് ബ്രസീൽ റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മെഡൽ നേടാനായില്ല. 400 മീറ്ററിൽ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള സ്പ്രിന്റർമാർക്കൊപ്പം ഓടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായി. പിന്നീട് 2017 ഒറീസയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുഹമ്മദ് അനസ് സ്വർണവും ആരോഗ്യ രാജീവ് വെള്ളിയും ജിൻസൺ ജോൺസൺ ബ്രോൺസ് മെഡലും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പൂവമ്മയും സ്വർണം നേടി.
4x400 റിലേയിലും സ്വർണ മെഡൽ ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു അത്ലറ്റിനും അഞ്ചും ആറും കോച്ചുമാരുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോച്ചിന് കീഴിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ ഒരു ഡസനിലധികം താരങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പറയുന്നു. 2018ലെ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പരിശീലിപ്പിച്ചവർ ഒരു സ്വർണവും മൂന്ന് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഇതേ താരങ്ങൾ തന്നെ 2019ലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും 2020ലെ ഒളിംപിക്സിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് മുഖ്യ പരിശീലകരായി ഒട്ടേറെ വിദേശ കോച്ചുമാരെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
2018ൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ക്യാമ്പ് വിട്ട് പൂനെയിൽ ആർമി സ്പോർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി രണ്ട് വർഷം ചീഫ് കോച്ചിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ആർമിയിൽ നിന്നും 2020ൽ വിരമിച്ച ശേഷം സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAI)യുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെത്തി. ആ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ മലയാളി താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ എത്തിച്ചു. 2022ൽ സായി തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് രണ്ടുവർഷം തായ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ദേശീയ കോച്ചായി തായ്ലാൻഡിലെത്തി. അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ അതുവരെ മെഡൽ നേട്ടമില്ലാതിരുന്ന തായ്ലാൻഡിന് ഏതാനും മെഡലുകൾ നേടാൻ താരങ്ങളെ സജ്ജമാക്കാൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്ക് സാധിച്ചു.
രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ടീമിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കായിക വിനോദമല്ലാതെ മറ്റ് ചരടുവലികളും ലോബീയിങ്ങും ഒന്നും വശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനയും ദ്രോണയും മറ്റ് ആദരവുകളും ഒന്നും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയെ തേടിയെത്തിയില്ല. എങ്കിലും തന്റെ കഴിവുകളും രാജ്യത്തിനായി ചെയ്ത സേവനങ്ങളും പരിഗണിച്ചാൽ താൻ ഇനിയും പരിശീലകന്റെ കുപ്പായമണിയാൻ തയ്യാറെന്ന് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പറയുന്നു. നിലവിൽ പാടിച്ചാൽ തട്ടുമ്മൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഭാര്യ എം പി സുനീറയ്ക്കും മകൾ മുബഷിറയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ താമസം. മറ്റൊരു മകളായ മുംതാസ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് താമസം.
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