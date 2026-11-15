തൃശൂരിന്റെ കോട്ട തകർത്ത് മലപ്പുറത്തിന്റെ തേരോട്ടം; അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ തകർപ്പൻ ജയം
തൃശൂരിന്റെ പോരാട്ടവീര്യം മറികടന്ന് മലപ്പുറം എഫ്സി; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിപ്പ്.
Published : November 15, 2026 at 6:51 AM IST
തൃശൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും അവസാന നിമിഷം വരെ പൊരുതിയ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം എഫ്സി. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എൽഫോഴ്സിയും ഗ്രെയ്സ് ഒബിയാങുമാണ് മലപ്പുറത്തിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ശിലാജിത് സന്ത്ര തൃശൂരിന്റെ ആശ്വാസഗോൾ നേടി. ഈ വിജയത്തോടെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി മലപ്പുറം രണ്ടാമതെത്തിയപ്പോൾ, ഏഴ് പോയന്റുള്ള തൃശൂർ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തൃശൂരിന് തിരിച്ചടികളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ നായകൻ മെയിൽസൺ ആൽവസ് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെ ഹരികൃഷ്ണൻ പകരക്കാരനായെത്തി. പിന്നാലെ 18-ാം മിനിറ്റിൽ അബ്ദുൽ സമദും പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങിയത് ആതിഥേയരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ താളംതെറ്റിച്ചു. 27-ാം മിനിറ്റിൽ എൽഫോഴ്സി തൊടുത്ത മികച്ചൊരു ഷോട്ട് തൃശൂർ ഗോൾകീപ്പർ കമാലുദ്ധീൻ തട്ടിയകറ്റി.
The Night Belongs To 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒑𝒑𝒖𝒓𝒂𝒎 ❤️🔥 #SuperLeagueKerala #WhiteGoldSLK #SLKSeason3 #FeelTheFireFeelTheFootball #TMFCvsMFC https://t.co/GXmjrI4v2N— Super League Kerala (@slk_kerala) November 14, 2026
എന്നാൽ 40-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്ത് ഹാദ്സിച്ചിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് പകരക്കാരനായെത്തിയ ഹരികൃഷ്ണൻ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് തൃശൂരിന് ഇരട്ടപ്രഹരമായി. തുടർന്ന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ച് എൽഫോഴ്സി മലപ്പുറത്തിന് ലീഡ് നൽകി (1–0). എങ്കിലും ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ശിലാജിത് സന്ത്ര എടുത്ത ഫ്രീകിക്ക് തടയുന്നതിൽ മലപ്പുറം പ്രതിരോധത്തിനും ഗോൾകീപ്പർക്കും സംഭവിച്ച പിഴവ് മുതലെടുത്ത് തൃശൂർ സമനില പിടിച്ചു (1–1).
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഹ്ദിയുടെ പാസിൽ എൽഫോഴ്സി തൊടുത്ത ഷോട്ട് കമാലുദ്ധീൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പത്തുപേരുമായി മലപ്പുറത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചു നിന്ന തൃശൂരിന്റെ കോട്ട 86-ാം മിനിറ്റിൽ തകർന്നു. എൽഫോഴ്സിയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച ഗ്രെയ്സ് ഒബിയാങ് പന്ത് കൃത്യമായി വലയിലാക്കിയതോടെ മലപ്പുറം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു (2–1). 6,964 കാണികളാണ് മത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്.
അവൻ അവരുടെ ഒരേയൊരു രാജാവായിരുന്നു 🥹🙌 #SuperLeagueKerala #WhiteGoldSLK #SLKSeason3 #FeelTheFireFeelTheFootball #TMFCvsMFC https://t.co/a3Pan0FIgl— Super League Kerala (@slk_kerala) November 14, 2026
കാലിക്കറ്റ് ഇന്ന് കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിനെ നേരിടും
എട്ടാം റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് (നവംബർ 15, ഞായർ) രാത്രി 7.30ന് കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയെ നേരിടും. കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദി. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് കാലിക്കറ്റിനായിരുന്നു ജയം.
Also Read: അഞ്ചാം ഏകദിനം നാളെ: പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; സമനില പിടിക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡ്