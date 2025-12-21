"കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് മെസിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല", സൂപ്പര് താരത്തിൻ്റെ സന്ദര്ശനത്തില് സംഘാടകര് നേടിയത് കോടികള്
കെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് മെസിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്നും ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക മെസിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംഘാടകൻ ദത്ത.
Published : December 21, 2025 at 9:30 AM IST
കൊൽക്കത്ത: അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസിയെ മറ്റുള്ളവർ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൻ സതാദ്രു ദത്ത. മെസിയുടെ ഗോട്ട് ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊൽക്കത്തയിലെ സന്ദര്ശനം സംഘര്ഷത്തില് കലാശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘാടകൻ്റെ പ്രതികരണം. സൂപ്പര്താരത്തെ കാണാൻ ആരാധകര് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അല്പസമയം മാത്രമാണ് സാള്ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില് മെസി ചെലവഴിച്ചത്.
എന്നാല് ഇത് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചു, അക്രമാസക്തരായ ആരാധകര് സ്റ്റേഡിയം തകര്ത്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ സംഘാടകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മെസിയുടെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സംഘാടകൻ സതാദ്രു ദത്ത പറഞ്ഞു. മെസിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ ഈ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ദത്ത അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു.
"ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരവധി ആഹ്വാനങ്ങള് നല്കിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. മെസിയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത രീതി ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഫുട്ബോളറിന് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു," ദത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയിലുടനീളം പശ്ചിമ ബംഗാൾ കായിക മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ് മെസിയുടെ അടുത്തി തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. മെസിയുടെ അരയിൽ പിടിച്ചും ആലിംഗനം ചെയ്തും ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബന്ധുക്കൾക്കും പരിചയക്കാർക്കും മെസിയെ കാണാൻ തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചതായും ബിശ്വസിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്. അതേസമയം വിമർശനങ്ങൾ വർധിച്ചു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അരൂപ് വിശ്വാസ് തൻ്റെ കായിക മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടക്കത്തിൽ 150 ഗ്രൗണ്ട് പാസുകൾ മാത്രമേ നൽകിയിരുന്നുള്ളുവെന്നും എന്നാൽ വളരെ 'സ്വാധീനമുള്ള ഒരാൾ' സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി അത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് പരിപാടി സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും എന്നാൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ദത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത്. മുൻ കായിക മന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
89 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം
മെസിക്ക് ഗോട്ട് ടൂറിന് ഭാഗമായി 89 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. 11 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നികുതിയായി നൽകിയെന്നും ദത്ത പറഞ്ഞു. അതേസമയം ദത്തയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് 20 കോടിയിലധികം രൂപ കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ദത്തയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിന്നും നിരവധി രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
"കൊൽക്കത്തയിലും ഹൈദരാബാദിലും നടന്ന മെസിയുടെ ഗോട്ട് ടൂറിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റതിൽ നിന്നും സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പണമാണ് തൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ളതെന്നാണ് ദത്ത പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരുകയാണ്", ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ 13 നാണ് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മെസിയുടെ സന്ദർശനം വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. മെസിയെ കാണാനായി നിരവധി ആരാധകരായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നതിൽ ആരാധകർ പ്രകോപിതരായി. മെസി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നും പോയതിൽ കാണികൾ ആക്രമാസക്തരാവുകയും സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘടാകൻ സുതാദ്രു ദത്തയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയുകയായിരുന്നു.
