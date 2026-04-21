തന്ത്രങ്ങൾ തോൽക്കുന്നിടത്ത് മന്ത്രവാദം? നാരങ്ങ പ്രയോഗം മുതൽ വൂഡൂ പാവകൾ വരെ, സ്പോർട്‌സിലെ വിചിത്ര ലോകം!

സ്പോർട്‌സിലെ 'ജുജു' വിശ്വാസങ്ങളും ആഗോള വിവാദങ്ങളും.

SUPERNATURAL SIDE OF SPORTS
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 11:02 AM IST

Updated : April 21, 2026 at 11:47 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: കായികലോകം കേവലം കരുത്തിന്‍റേയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും മാത്രം പോരാട്ടഭൂമിയല്ല. ഗാലറിയിലെ ആരവങ്ങൾക്കും സ്കോർ ബോർഡിലെ അക്കങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മൈതാനങ്ങളിൽ വിജയത്തിനായി നിഗൂഢമായ ആചാരങ്ങളും മന്ത്രവാദവും (ജുജു) പിടിമുറുക്കുകയാണ്.

സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കളി മാറുന്ന സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ, യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് താരങ്ങളും ആരാധകരും ഒരുപോലെ കൂപ്പുകുത്തുന്നു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഐപിഎൽ മുതൽ ലോകകപ്പ് വരെയുള്ള വമ്പൻ വേദികളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നത് നാരങ്ങ പ്രയോഗങ്ങളും വൂഡൂ പാവകളുമാണ്. കായിക ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച അഞ്ച് അമാനുഷിക വിവാദങ്ങൾ ഇതാ.

  • ഐപിഎല്ലിലെ 'നാരങ്ങ' പ്രയോഗം (2026)

സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്‍റെ ഒരു നിർണ്ണായക ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. ഗാലറിയിലിരുന്ന ഒരു ആരാധകൻ നാരങ്ങയിൽ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു.

ബാറ്റര്‍ പന്തിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ നാരങ്ങ വായുവിൽ വീശി ഇയാൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ, തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ തന്നെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ബാറ്റര്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായി. ഇത് യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് പലരും വാദിച്ചെങ്കിലും ഐപിഎൽ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ 'ക്രിക്കറ്റിലെ ആഭിചാരം' എന്ന പേരിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വഴിവെച്ചത്.

  • പോഗ്ബയും എംബാപ്പെയും തമ്മിലെ 'മന്ത്രവാദ' വിവാദം (2022)

ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോളിനെ പിടിച്ചുലച്ച ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബ കലഹവും വിവാദവുമായിരുന്നു ഇത്. പോൾ പോഗ്ബ തന്‍റെ സഹതാരമായ കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്‌ക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം നടത്താൻ ഒരു 'മന്ത്രവാദിയെ' വാടകയ്‌ക്കെടുത്തു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പോഗ്ബയുടെ സഹോദരൻ മത്യാസ് തന്നെയാണ് ഈ രഹസ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. എംബാപ്പെയുടെ കരിയർ തകർക്കാനും പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കാനും പോഗ്ബ പണം നൽകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. പോഗ്ബ ഇത് നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, ലോകകപ്പ് ടീമിലെ ഐക്യത്തെപ്പോലും ബാധിച്ച ഈ സംഭവം ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഇന്നും കറുത്ത പാടായി അവശേഷിക്കുന്നു.

  • നെയ്‌മറെ പൂട്ടാൻ വൂഡൂ പാവകൾ (2023)

ബ്രസീൽ-പെറു ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ലിമയിലെ തെരുവുകളിൽ കണ്ടത് വിചിത്രമായ കാഴ്‌ചകളായിരുന്നു. പെറുവിലെ പ്രാദേശിക മന്ത്രവാദികൾ നെയ്‌മറുടെ പടമുള്ള ഒരു വൂഡൂ പാവയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം കെട്ടിയിട്ട ബൗളുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യമായി ആചാരങ്ങൾ നടത്തി. നെയ്‌മറുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് പിഴവുകൾ വരുത്തിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ 'കെണി'. ഒരു ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആ രാജ്യത്തെ മന്ത്രവാദികൾ ഒന്നടങ്കം പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തയായി മാറി.

  • കോംഗോയിലെ 'ജുജു' വിവാദം (2025)

ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിലെ 'ജുജു' വിശ്വാസങ്ങളെ വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ഒരു നിർണ്ണായക ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ കോംഗോ ടീം തുടർച്ചയായി പെനാൽറ്റികൾ പാഴാക്കി. മത്സരത്തിന് ശേഷം കോച്ച് ആഞ്ഞടിച്ചത് വിചിത്രമായ ആരോപണവുമായാണ്.

എതിർ ടീം ഗോൾപോസ്റ്റിൽ അദൃശ്യമായ ഒരു ദ്രാവകം സ്പ്രേ ചെയ്തെന്നും, ആ 'മാന്ത്രിക മരുന്ന്' കാരണമാണ് തന്‍റെ താരങ്ങൾക്ക് ഗോൾ നേടാൻ കഴിയാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ പതിവാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കോച്ച് ഇത് ഉന്നയിച്ചത് വിവാദമായി.

  • അവസാനിക്കാത്ത 'ഗുട്ട്‌മാൻ ശാപം' (1962 മുതൽ)

സ്പോർട്‌സ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ശാപമാണിത്. 1962-ൽ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ്ബായ ബെൻഫിക്കയെ യൂറോപ്യൻ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കോച്ച് ബേല ഗുട്ട്‌മാൻ, പ്രതിഫല തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ക്ലബ്ബ് വിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. "ഇനി നൂറു വർഷത്തേക്ക് ബെൻഫിക്ക ഒരു യൂറോപ്യൻ ഫൈനലിലും ജയിക്കില്ല". വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വസ്‌തുതയെന്തെന്നാൽ, ആ ശാപത്തിന് ശേഷം കളിച്ച എട്ട് യൂറോപ്യൻ ഫൈനലുകളിലും (ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ) ബെൻഫിക്ക പരാജയപ്പെട്ടു. ആരാധകർ ഇന്നും ഗുട്ട്‌മാന്‍റെ ശവകുടീരത്തിൽ പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ച് ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബെൻഫിക്കയുടെ ദുർവിധി തുടരുകയാണ്.

Also Read: നാലാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയ മാരക രോഗം; ഡൽഹിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മല്ലിട്ട് അഫ്‌ഗാന്‍ താരം ഷാപൂർ

