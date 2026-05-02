മാഡ്രിഡ് ഓപ്പൺ: സിന്നർ-സ്വെരേവ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം; ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം

സിന്നർ vs സ്വെരേവ്: മാഡ്രിഡ് ഓപ്പണിൽ നാളെ തീപാറും കലാശപ്പോരാട്ടം.

Jannik Sinner
File Photo: Janik Sinner (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 2:31 PM IST

മാഡ്രിഡ്: മാഡ്രിഡ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം യാനിക് സിന്നറും മുൻ ചാമ്പ്യൻ അലക്‌സാണ്ടർ സ്വെരേവും ഏറ്റുമുട്ടും. സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം ആർതർ ഫിൽസിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സിന്നർ ഫൈനലിലെത്തിയത്. മറ്റൊരു ആവേശകരമായ സെമിയിൽ ബെൽജിയം താരം അലക്‌സാണ്ടര്‍ ബ്ലോക്‌സിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് സ്വെരേവ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്.

സിന്നറുടെ അജയ്യമായ കുതിപ്പ്

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തിന്‍റെ കരുത്തുമായി കോർട്ടിലിറങ്ങിയ യാനിക് സിന്നർ 6-2, 6-4 എന്ന സ്കോറിനാണ് ആർതർ ഫിൽസിനെ തകർത്തത്. സിന്നറുടെ കരിയറിലെ തുടർച്ചയായ 22-ാം വിജയമാണിത്. ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ കൂടി കിരീടം ചൂടാനായാൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 1000 കിരീടം എന്ന ചരിത്രനേട്ടം സിന്നറെ തേടിയെത്തും. ഇൻഡ്യൻ വെൽസ്, മിയാമി, മോണ്ടെ കാർലോ എന്നീ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ ഈ സീസണിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം കിരീടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

തന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ കാർലോസ് അൽകാരസ് പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറിയതോടെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ സിന്നറുടെ ആധിപത്യം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ നൽകുന്ന ശാരീരിക ക്ഷീണം തനിക്കുണ്ടെന്ന് മത്സരശേഷം സിന്നർ തുറന്നു പറഞ്ഞു. "മാനസികമായി ഞാൻ നല്ല നിലയിലാണ്, എന്നാൽ തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ കാരണം ശരീരത്തിന് ചെറിയ തളർച്ചയുണ്ട്. എങ്കിലും ഫൈനലിൽ കൂടുതൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും," സിന്നർ പറഞ്ഞു.

പൊരുതിക്കയറി സ്വെരേവ്

മൂന്നാം സീഡായ അലക്‌സാണ്ടര്‍ സ്വെരേവ് 6-2, 7-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് ബ്ലോക്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ സെറ്റ് അനായാസം സ്വന്തമാക്കിയ സ്വെരേവിന് രണ്ടാം സെറ്റിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വന്നു. കാസ്പർ റൂഡിനെ അട്ടിമറിച്ചെത്തിയ യുവതാരം ബ്ലോക്‌സ് അവസാന നിമിഷം വരെ സ്വെരേവിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. എങ്കിലും തന്‍റെ എട്ടാം ബ്രേക്ക് പോയിന്‍റ് മുതലാക്കിയ ജർമ്മൻ താരം മത്സരം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. 2018-ലും 2021-ലും മാഡ്രിഡിൽ കിരീടം നേടിയ ചരിത്രമുള്ള സ്വെരേവ് തന്‍റെ മൂന്നാം മാഡ്രിഡ് കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

"സിന്നർ നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഗമമാക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല," സ്വെരേവ് ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി പ്രതികരിച്ചു.

ഫൈനൽ വിശേഷങ്ങൾ

നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടം സിന്നറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്‍റെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. മറുവശത്ത്, ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന സ്വെരേവിന് തന്‍റെ പ്രതാപകാലം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള വേദിയാണിത്. കളിയിലെ വേഗതയും കരുത്തും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും നാളെ മാഡ്രിഡിലെ മണ്ണിൽ അരങ്ങേറുക.

