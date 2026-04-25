ക്യാച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ലുങ്കി എൻഗിഡി തലയിടിച്ച് വീണു: ഗുരുതര പരിക്ക്, താരം സ്ട്രെച്ചറിൽ പുറത്തേക്ക്

ഡൽഹി താരം ലുങ്കി എൻഗിഡിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വിപ്രാജ് നിഗം.

LUNGI NGIDI INJURY IPL 2026
LUNGI NGIDI INJURY IPL 2026 (IANS)
Published : April 25, 2026 at 7:08 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 7:13 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് - ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പോരാട്ടത്തിനിടെ ആരാധകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ഡൽഹി പേസർ ലുങ്കി എൻഗിഡിക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ക്യാച്ച് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വീണ താരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിലാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയമായ സംഭവം നടന്നത്. അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന്‍റെ പന്തിൽ പഞ്ചാബ് ഓപ്പണർ പ്രിയാൻഷ് ആര്യ പന്ത് മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെ ഉയർത്തി അടിച്ചു. ക്യാച്ചിനായി പിന്നോട്ട് ഓടിയ എൻഗിഡി, പന്തിന്‍റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും മലക്കം മറിഞ്ഞ് വീഴുകയുമായിരുന്നു. വീഴ്‌ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ താരത്തിന്‍റെ തലയുടെ പിൻഭാഗം ഗ്രൗണ്ടിൽ ശക്തമായി ഇടിച്ചു.

Lungi Ngidi
Lungi Ngidi Stretchered Off in Ambulance Following On-Field Collision with Ground (IANS)

വീഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം താരം അനങ്ങാതെ കിടന്നതോടെ കളിക്കാരും കാണികളും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലായി. ഡൽഹി ഫിസിയോയും മെഡിക്കൽ സംഘവും ഉടൻ തന്നെ മൈതാനത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. ദീർഘനേരം പരിശോധനകൾ തുടർന്നതോടെ ഗാലറി നിശബ്‌ദമായി. ഡൽഹി താരങ്ങളായ ഡേവിഡ് മില്ലർ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സ് എന്നിവർ സ്‌തബ്‌ദരായി നോക്കിനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഡൽഹി പരിശീലകൻ ഹേമാംഗ് ബദാനി താരത്തിന് 'നെക്ക് ബ്രേസ്' നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചു.

ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി:

താരം കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കഴുത്തോ തലയോ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കഴുത്തിന് സുരക്ഷാ കവചം നൽകിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രെച്ചറിൽ ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റി. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിംഗും ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി എൻഗിഡിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്‌ധ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി കരോൾ ബാഗിലെ മാക്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു. എൻഗിഡിക്ക് പകരമായി ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ വിപ്രാജ് നിഗത്തിനെ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം എത്രയും വേഗം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി മടങ്ങിവരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് കായിക ലോകം. അതേസമയം ഐപിഎൽ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് വിരുന്നിനാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെതിരെ രാഹുലിന്‍റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനവും (152*) നിതീഷ് റാണയുടെ (91) വെടിക്കെട്ടും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 264 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ സ്കോറാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കെട്ടിപ്പടുത്തത്.

Last Updated : April 25, 2026 at 7:13 PM IST

LUNGI NGIDI INJURY IPL 2026

