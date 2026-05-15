ലഖ്നൗവിൽ ചെന്നൈക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ; പ്ലേഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിഎസ്കെ, അഭിമാനം കാക്കാൻ എൽഎസ്ജി
പ്ലേഓഫ് ലക്ഷ്യം; സഞ്ജുവും സംഘവും ഇന്ന് ലഖ്നൗവിനെതിരെ.
Published : May 15, 2026 at 11:30 AM IST
ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇന്ന് ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ നേരിടും. ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം. നിലവിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ. ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചാൽ സിഎസ്കെയ്ക്ക് പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കാം. മറുഭാഗത്ത്, ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ഇതിനകം തന്നെ പ്ലേഓഫ് റേസിൽ നിന്ന് പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അടുത്ത സീസൺ മുന്നിൽ കണ്ട് ടീം കോമ്പിനേഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കാനാകും എൽഎസ്ജി ശ്രമിക്കുക.
താരങ്ങളുടെ ഫോം
ചെന്നൈ നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ഈ സീസണിൽ 11 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 53.75 ശരാശരിയിൽ 430 റൺസ് സഞ്ജു നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 169.29 ആണ് സഞ്ജുവിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ബൗളിങ്ങിൽ 19 വിക്കറ്റുകളുമായി അൻഷുൽ കംബോജാണ് ചെന്നൈയുടെ കരുത്ത്. ലഖ്നൗ നിരയിൽ മിച്ചൽ മാർഷ് മാത്രമാണ് ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ചുനിൽക്കുന്നത് (377 റൺസ്). ബൗളിങ്ങിൽ 16 വിക്കറ്റുകളുമായി പ്രിൻസ് യാദവ് തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ്
ഐപിഎല്ലിൽ ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ ഏഴ് തവണയാണ് നേർക്കുനേർ വന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ലഖ്നൗവും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ചെന്നൈയും വിജയിച്ചു. ഒരു മത്സരം ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ചെന്നൈ 5 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.
Brothers in arms? #MI 🤝 #CSK
Mumbai's thrilling last-over win against Punjab Kings has boosted Chennai's chances in the Race to Playoffs! #TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #LSGvCSK | FRI, MAY 15, 6:30 PM
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നാലാം നമ്പർ പിച്ചിലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം. ഈ സീസണിൽ കുറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ മാത്രം പിറന്ന പിച്ചാണിത്. ഇവിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ലഖ്നൗ 141, 119 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ അമിതമായി തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണിത്. ഇവിടെ വീണ 30 വിക്കറ്റുകളിൽ 23 എണ്ണവും പേസർമാരാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ
- നൂർ അഹമ്മദ് വി. നിക്കോളാസ് പൂരൻ: അഫ്ഗാന് സ്പിന്നർ നൂർ അഹമ്മദിന് മുന്നിൽ ലഖ്നൗ താരം നിക്കോളാസ് പൂരൻ പലപ്പോഴും പതറിയിട്ടുണ്ട്. ടി20യിൽ 39 പന്തുകളിൽ പൂരനെ നാല് തവണ നൂർ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് വി. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്: ചെന്നൈ താരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള സ്പിന്നറാണ് ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്. 23 പന്തുകൾക്കിടെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഷഹബാസ് ഗെയ്ക്വാദിനെ പുറത്താക്കിയത്. അതിനാൽ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ഷഹബാസിനെ ലഖ്നൗ പന്തേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
