ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റായ ഭൂപടം ചോദ്യം ചെയ്ത് ലവ്ലിന; ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ ഇന്ത്യൻ റസ്റ്ററന്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പൂട്ടി
റസ്റ്ററന്റില് ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റായ ഭൂപടം: ഒളിമ്പ്യൻ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി അധികൃതർ; മാപ്പപേക്ഷയുമായി മാനേജ്മെന്റ്.
Published : August 3, 2026 at 4:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കായികതാരങ്ങൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയ ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ റസ്റ്ററന്റ് ഭൂപട വിവാദത്തിൽ. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ബോക്സിങ് സംഘം സന്ദർശിച്ച റസ്റ്ററന്റാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദത്തിലകപ്പെട്ടത്.
റസ്റ്ററന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയിലും നാപ്കിനുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയുള്ള തെറ്റായ ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. ഒളിമ്പ്യൻ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ ഈ ഗുരുതര വീഴ്ച നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തതോടെ റസ്റ്ററന്റ് അധികൃതർ പരസ്യമായി മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ സൈബർ ആക്രമണം ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് അവര് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 7 സ്വർണ്ണവും 3 വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ 10 മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സിങ് ടീം ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ ഈ റസ്റ്ററന്റില് അത്താഴ വിരുന്നിനായി എത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി കായികതാരങ്ങളും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.
വിരുന്നിനിടെയാണ് റസ്റ്ററന്റിലെ നാപ്കിനുകളിലും സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗമില്ലാത്ത ഭൂപടം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് ലവ്ലിനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. അസം സ്വദേശിനിയും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനവുമായ താരം ഉടൻ തന്നെ റസ്റ്ററന്റ് അധികൃതരെ സമീപിച്ച് സമാധാനപരമായി തന്റെ പ്രതിഷേധവും സങ്കടവും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
After winning a silver medal for India at the Commonwealth Games, Boxer Lovlina Borgohain visited a restaurant in Glasgow. There, she noticed a map of India printed on a napkin in which the entire Northeast was missing.— Anshul Saxena (@AskAnshul) August 2, 2026
Lovlina, who comes from Assam, did not create a scene or… pic.twitter.com/7xmGaG7uUL
"അത് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു"
റസ്റ്ററന്റ് മാനേജ്മെന്റിനോട് ലവ്ലിന വളരെ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയും ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തൂു.
"ദയവായി ഇതൊരു തെറ്റായ രീതിയിൽ എടുക്കരുത്. ഇത് എന്നെ മാനസികമായി ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഭൂപടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പിലും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല മുറിച്ചുമാറ്റിയ നിലയിലാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത തവണയെങ്കിലും ഈ തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്ദി," - ലവ്ലിന അധികൃതരോട് പറഞ്ഞു.
ക്ഷമാപണവുമായി റസ്റ്ററന്റ് അധികൃതര്
പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിതെന്നും സംഭവിച്ച തെറ്റ് അടിയന്തരമായി തിരുത്തി ലോഗോ മാറ്റുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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