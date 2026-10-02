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റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ 'പഞ്ച്'; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്‌സിങ്ങിൽ ഹാട്രിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കൊയ്ത്ത്!

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്‌സിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം; ലവ്ലിനയ്ക്കും പർവീണിനും അങ്കുഷിനും സ്വർണ്ണം.

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Lovlina, Parveen, and Ankush Sweep Gold on Final Day of asian games (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 4:16 PM IST

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നിഷിയോ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്‌സിങ് റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടത്തിന്‍റെ സുവർണ്ണ ദിനം. വനിതകളുടെ 75 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഒളിമ്പിക്‌സ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്നും, 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പർവീൺ ഹൂഡയും, പുരുഷന്മാരുടെ 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അങ്കുഷ് പംഗാലും ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി. ഇതോടെ മൂന്ന് സ്വർണ്ണവും മൂന്ന് വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 6 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ ബോക്‌സിങ് റിങ്ങില്‍ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ജന്മദിനത്തിൽ ലവ്ലിനയ്‌ക്ക് ഇരട്ടിമധുരം

തന്‍റെ 29-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ ഇന്ത്യക്ക് ഗെയിംസിലെ ആദ്യ ബോക്‌സിങ് സ്വർണ്ണം സമ്മാനിച്ച് ചരിത്ര നിമിഷം സമ്മാനിച്ചത്. വനിതകളുടെ 75 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ കരുത്തയായ താരം ബാഹോ സിയിയെയാണ് ലവ്ലിന തകർത്തത്. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ 3-2 ന് മുന്നിലെത്തിയ ലവ്ലിന, അടുത്ത രണ്ട് റൗണ്ടുകളിലും 4-1 ന് എതിരാളിയെ നിഷ്പ്രഭയാക്കി.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്‌സറാണ് ലവ്ലിന. ഇതിഹാസ താരം മേരി കോമിന് ശേഷം ഒളിമ്പിക് മെഡലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണവും നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയെന്ന റെക്കോർഡും അസം സ്വദേശിയായ ലവ്ലിന സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വെള്ളി മെഡൽ ഇത്തവണ സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് താരത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ജന്മദിന സമ്മാനമായി.

പതറാതെ പോരാടി പർവീൺ ഹൂഡ

ലവ്ലിനയുടെ സ്വർണ്ണ നേട്ടത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വനിതകളുടെ 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക് സ്വദേശിയായ പർവീൺ ഹൂഡ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ തിളക്കം ഇരട്ടിയാക്കി. ചൈനീസ് തായ്‌പെയുടെ നിയെൻ-ചിൻ ചെക്കെതിരായ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ 3-2 എന്ന സ്പ്ലിറ്റ് വിധിയിലാണ് 26-കാരിയായ പർവീൺ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

ആദ്യ റൗണ്ട് 5-0 ന് പർവീൺ നേടിയെങ്കിലും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പെ താരം 5-0 ന് തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നാൽ നിർണായകമായ അവസാന റൗണ്ടിൽ അസാമാന്യമായ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച പർവീൺ 3-2 ന് റൗണ്ടും ഒപ്പം സ്വർണ്ണ മെഡലും പോക്കറ്റിലാക്കി. മേരി കോമിനും ലവ്ലിനയ്ക്കും ശേഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്‌സറാണ് പർവീൺ.

കൊറിയൻ താരത്തെ തകർത്ത് അങ്കുഷ്

പുരുഷന്മാരുടെ 80 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മിൻസിയോങ് കിമ്മിനെ 4-0 ന് തകർത്തുവിട്ടാണ് അങ്കുഷ് പംഗാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം സ്വർണ്ണം ഉറപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ റിങ്ങിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ അങ്കുഷ്, ആദ്യ റൗണ്ട് 4-1 നും രണ്ടാം റൗണ്ട് 5-0 നും സ്വന്തമാക്കി. കൗണ്ടർ പഞ്ചുകളിലൂടെ കൊറിയൻ താരത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ അങ്കുഷ് അവസാന റൗണ്ടും 4-1 ന് നേടി ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ്ണ ത്രിവിജയം പൂർത്തിയാക്കി.

ആറ് മെഡലുകളുമായി ബോക്‌സിങ് സംഘം മടങ്ങുന്നു

മൂന്ന് സ്വർണ്ണത്തിന് പുറമെ ഇന്ത്യക്കായി മൂന്ന് താരങ്ങൾ വെങ്കല മെഡലുകളും നേടി. കപിൽ പൊഖാരിയ (പുരുഷന്മാരുടെ 90 കിലോഗ്രാം), നരേന്ദർ ബെർവാൾ (പുരുഷന്മാരുടെ +90 കിലോഗ്രാം), പ്രിയ ഘാൻഘാസ് (വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം) എന്നിവരാണ് സെമിഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ട് വെങ്കല മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത 11 അംഗ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൽ സാക്ഷി ചൗധരി, പ്രീതി പവാർ, ജാദുമണി സിങ് എന്നിവർ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തായിരുന്നു. എങ്കിലും 6 മെഡലുകളുമായി ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.

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