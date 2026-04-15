ബാഴ്സയുടെ വീര്യം തകർത്ത് ലുക്മാന്; അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ
3-2 അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ, ബാഴ്സലോണയെ മറികടന്ന് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ കടന്നു.
Published : April 15, 2026 at 12:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആവേശകരമായ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ അതിജീവിച്ച് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. അഡെമോള ലുക്മാന് നേടിയ നിർണ്ണായക ഗോളിന്റെ കരുത്തിൽ, ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് അത്ലറ്റിക്കോ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. 2017-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഡീഗോ സിമിയോണിയും സംഘവും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബാഴ്സലോണയാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. ലമിൻ യമാലിന്റെ മാന്ത്രിക പ്രകടനത്തിന് നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഫലം കണ്ടു. ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ക്ലെമന്റ് ലെൻഗ്ലെറ്റിനെ മറികടന്ന് ഗോൾകീപ്പർ ജുവാൻ മുസ്സോയുടെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ യമാൽ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 2018-ന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ടിൽ ബാഴ്സലോണ നേടുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഗോളായിരുന്നു ഇത്. കൂടാതെ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ 20 ഗോളുകളിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ യമാൽ സ്വന്തമാക്കി.
തിരിച്ചടിച്ച് അത്ലറ്റിക്കോ
തുടക്കത്തിലെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മോചിതരായ അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി 22-ാം മിനിറ്റിൽ ഗ്രീസ്മന് മികച്ചൊരു അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫെറാൻ ടോറസ് തന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ ബാഴ്സയെ മത്സരത്തിൽ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. എന്നാൽ 31-ാം മിനിറ്റിൽ കളി വീണ്ടും അത്ലറ്റിക്കോയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. മാർക്കോസ് ലൊറെന്റെ നൽകിയ ലോ ക്രോസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് അഡെമോള ലുക്മാന് അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് വീണ്ടും മുൻതൂക്കം നൽകി.
രണ്ടാം പകുതിയും ചുവപ്പ് കാർഡും
രണ്ടാം പകുതിയിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു. ബാഴ്സ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അത്ലറ്റിക്കോയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. 80-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സാണ്ടർ സോർലോത്തിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് എറിക് ഗാർഷ്യ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് ബാഴ്സയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ റൊണാൾഡ് അരൗജോയുടെ ഹെഡർ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതോടെ കാറ്റലന്സിന്റെ പുറത്താവൽ പൂർണ്ണമായി.
ചരിത്രപരമായ നേട്ടം
ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആറാം തവണയാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ എത്തുന്നത്. "14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഈ ടീം ഇത്തരത്തിൽ ലോകോത്തര തലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എന്നെ വികാരാധീനനാക്കുന്നുവന്ന് മത്സരശേഷം അത്ലറ്റിക്കോ പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണി പറഞ്ഞു. സെമി ഫൈനലിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സിപി അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്സണൽ എന്നിവരിൽ ഒരാളാകും അത്ലറ്റിക്കോയുടെ എതിരാളികൾ.
ബാഴ്സലോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തോൽവി നിരാശാജനകമാണെങ്കിലും, ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ടീമിനെ (ശരാശരി പ്രായം: 24 വർഷം, 347 ദിവസം) അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷണം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ശുഭസൂചനയാണ്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും, ലാ ലിഗയിൽ നിലവിലുള്ള ഒമ്പത് പോയിന്റെ ലീഡ് നിലനിർത്തി കിരീടം നേടുന്നതിലാകും ഇനി ബാഴ്സയുടെ ശ്രദ്ധ.
