വിജയവഴിയില് കുതിച്ചെത്തി ലിവര്പൂള്; ഹീറോയായി അലിസ്റ്റര്, ആന്ഫീല്ഡില് റയല് മാഡ്രിഡിനെ തകര്ത്തു
ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് പിഎസ്ജിയേയും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് സെന്റ്-ഗില്ലോയിസിനെതിരേയും ജയം നേടി.
Published : November 5, 2025 at 10:03 AM IST
യുവേഫ ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗില് റയല് മാഡ്രിഡിനെ വീഴ്ത്തി ലിവര്പൂള്. ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് റെഡ്സ് ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ സീസണിൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. സമീപകാല പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയില്, അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററിന്റെ ഹെഡർ ഗോൾ നിർണായകമായതോടെയാണ് ടൂർണമെന്റിലെ വിജയവഴിയില് ലിവർപൂളെത്തിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ നാല് മത്സരങ്ങളുടെ തോൽവിക്ക് ലിവർപൂൾ അടുത്തിടെ വിരാമമിട്ടിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം ചെമ്പടയായിരുന്നു ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്.
ലിവർപൂളിന്റെ പ്രതിരോധം കൈലിയൻ എംബാപ്പെയെയും ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിനെയും നിശബ്ദരാക്കി. അതേസമയം 50 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി ബെല്ലിംഗ്ഹാം ഇന്നത്തെ കളിയിലൂടെ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. റെഡ്സിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, മത്സരത്തിലുടനീളം കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാഡ്രിഡ് പാടുപെട്ടിരുന്നു.
61ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായുടെ കൃത്യമായ ഫ്രീ-കിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ ഗോൾ നേടിയത്. മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ 14 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 വിജയങ്ങൾ നേടിയ ലിവർപൂൾ സ്ലോട്ടിന് കീഴിൽ യൂറോപ്പിൽ അവരുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോൾ ഈ ഗോൾ നിർണായകമായി. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ലിവർപൂളിന് ഈ വിജയം നിർണായകമായിരുന്നു. ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരായ അവരുടെ സമീപകാല വിജയം സീസണിലെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു.
ലീഗിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളില് ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് പിഎസ്ജിയെ 2-1 ന് തകര്ത്തു. 4,32 മിനിറ്റുകളിലെ ലൂയിസ് ഡയസിന്റെ ഇരട്ടഗോളിലാണ് ബയേണിന്റെ ജയം. 74-ാം മിനിറ്റിൽ ജോ നവസിലൂടെ പിഎസ്ജി ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചു. യൂണിയൻ സെന്റ്-ഗില്ലോയിസിനെതിരെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് 3-1 ന് വിജയം നേടി, ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, കോണർ ഗല്ലഗെർ, മാർക്കോസ് ലോറന്റേ എന്നിവരായിരുന്നു അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. സ്പോർട്ടിംഗ് സിപിയും യുവന്റസും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 1-1ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.
മാക്സി അറൗജോ സ്പോർട്ടിംഗിനായി ഗോൾ നേടിയപ്പോള്, യുവന്റസിനായി, ഖെഫ്രെൻ തുറാമിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്ലഹോവിച്ചിന്റെ ശ്രമത്തിലൂടെ സമനില സ്വന്തമാക്കി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ യുവന്റസ് 23-ാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഏഴ് പോയിന്റുമായി സ്പോർട്ടിംഗ് സിപി പത്താമതാണ്. എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് പ്രഹയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ആർസനലിന്റെ ജയം. മിക്കേൽ മെറീന(46,68) ഇരട്ടഗോൾ നേടി. പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ബുക്കായ സാകയാണ് ടീമിന്റെ മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയത്.