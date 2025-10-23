അഞ്ചടിച്ച് വിജയവഴിയില് തിരിച്ചെത്തി ലിവര്പൂള്; ഫ്രാങ്ക്ഫര്ട്ടിനെ ഗോള്മഴയില് മുക്കി, റയലിനും ചെല്സിക്കും ജയം
ലിവർപൂൾ തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് വിരാമമിട്ടു.
Published : October 23, 2025 at 11:22 AM IST
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഐൻട്രാക്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിനെ 5-1ന് വീഴ്ത്തി ലിവർപൂൾ തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് വിരാമമിട്ടു. അടുത്തിടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനോട് 2-1നും ഗലാറ്റസരെയോട് 1-0ന് തോറ്റതിനുശേഷമാണ് റെഡ്സ് തകര്പ്പന് വിജയം നേടിയത്. ഐൻട്രാക്റ്റിനായി റാസ്മസ് ക്രിസ്റ്റെൻസൻ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, പകുതി സമയത്തിന് മുമ്പ് ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ, വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക്, ഇബ്രാഹിമ കൊണാറ്റെ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ ലിവർപൂൾ കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചു. പിന്നാലെ കോഡി ഗാക്പോ, ഡൊമിനിക് സോബോസ്ലായും വലകുലുക്കി.
ലിവർപൂളിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച വാൻ ഡൈക്ക്, 2018 ജനുവരിയിൽ ലിവർപൂളിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം, എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 30 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 26 എണ്ണവും ഹെഡറുകളാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെഡ് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഹാരി കെയ്ൻ മാത്രമാണ്.
അതേസമയം മറ്റൊരു മത്സരത്തില് യുവന്റസിനെതിരെ നിർണായക ഗോളിലൂടെ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം റയൽ മാഡ്രിഡിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കി. സീസണിലെ മാഡ്രിഡിന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ മാഡ്രിഡ് നിരവധി ഗോളുകൾ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ബ്രഹിം ഡയസ്, ഔറേലിയൻ ചൗമെനി, അർഡ ഗുലർ എന്നിവർ യുവന്റസിന്റെ ഗോൾകീപ്പർ മിഷേൽ ഡി ഗ്രിഗോറിയോയെ പരീക്ഷിച്ചു. എഡർ മിലിറ്റാവോയും ഒരു ഷോട്ടിനോട് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ നഷ്ടമായി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും റയൽ മാഡ്രിഡിനായി 300-ാം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി കോർട്ടോയിസ് ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു.
അതേസമയം അയാക്സ് എഫ്സിക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകളുടെ തകര്പ്പന് വിജയം ചെല്സി സ്വന്തമാക്കി. മാര്ക് ഗുയു, മോയ്സസ് കൈസെഡോ, എന്സോ ഫര്ണാണ്ടസ്, എസ്റ്റെവോ, ടൈറിക് ജോര്ജ് എന്നിവര് നീലപ്പടയ്ക്കായി വലകുലുക്കിപ്പോള് അയാക്സിന് വേണ്ടി വൗട്ട് വെഗോഴ്സ്റ്റ് ആശ്വാസ ഗോള് കണ്ടെത്തി.
Chelsea score five at Stamford Bridge 🖐️#UCL pic.twitter.com/YahdckWMua— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
ക്ലബ് ബ്രൂഗിനെതിരെ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് 4-0 ന് ഗംഭീര വിജയം നേടിയതോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ലെനാർട്ട് കാൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ടൂർണമെന്റിലെ ടീമിന്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയമാണിത്. 17 വർഷവും 242 ദിവസവും പ്രായമുള്ള കാൾ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയേണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനായി. മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജർമ്മൻ കളിക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡും താരം സ്ഥാപിച്ചു.
Bellingham winner 🤍#UCL pic.twitter.com/WvU7I26Kc2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
