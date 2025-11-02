ആരാധകര് കാത്തിരുന്ന ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കലാശപ്പോര് ഉടൻ, മുൻ തൂക്കം ഈ ടീമിന്, മത്സരം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
2025 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽവച്ച് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.
Published : November 2, 2025 at 11:23 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 2025 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന് മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കും. ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള കലാശപ്പോരിന് ഇനി മിനിറ്റുകള് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. കന്നി കപ്പില് മുത്തമിടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഹര്മൻ പ്രീതും സംഘവും ഇറങ്ങുന്നത്.
സെമിഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. 339 എന്ന റെക്കോർഡ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനൽ വിജയിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെന്ന ശക്തനായ എതിരാളിയെ കൂടി പരാജയപ്പെടുത്തിയാല് ലോകകപ്പെന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നം പൂവണിയും. കങ്കാരുപ്പടയെ തകര്ത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും പരാജയപ്പെടുത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ.
ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു തവണ മാത്രമേ തോൽവി നേരിട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതും ഓസ്ട്രേലിയയോട്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന സെമിഫൈനലിൽ ശക്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറികടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തങ്ങളുടെ കന്നി കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ, ഇത് ഒരു ത്രില്ലർ മത്സരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോഡുകൾ
ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ 34 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 20 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 13 എണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചു, ഒരു മത്സര ഫലം കാണാതെ അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ട്.
2025 ലെ ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എപ്പോൾ നടക്കും?
2025 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് ടോസ് നടക്കും.
2025 ലെ ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എവിടെ നടക്കും?
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള വനിതാ ലോകകപ്പ് 2025 ഫൈനൽ നവി മുംബൈയിലെ ഡോ. ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
2025 ലെ ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എവിടെ കാണാം?
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള 2025 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ തത്സമയം കാണാം. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
സാധ്യതാ ഇലവൻ
ഇന്ത്യ: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ്, രേണുക സിംഗ് താക്കൂർ, ദീപ്തി ശർമ, സ്നേഹ റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, ശ്രീ ചരണി, രാധാ യാദവ്, അമൻജോത് കൗർ, അരുന്ധതി റെഡി, ഉമ വെർമ, ഷഫാലി ചേത്രി
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ലോറ വോൾവാർഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അയബോംഗ ഖാക്ക, ക്ലോ ട്രിയോൺ, നദീൻ ഡി ക്ലർക്ക്, മരിസാൻ കാപ്പ്, ടാസ്മിൻ ബ്രിട്ട്സ്, സിനാലോ ജാഫ്ത, നോൺകുലുലെക്കോ മ്ലാബ, ആനെറി ഡെർക്സെൻ, ആനെകെ ബോഷ്, മസബറ്റ ക്ലാസ്, സുനെ ലൂസ്, കരാബോ മെസോ.
