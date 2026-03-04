സെമി പോരാട്ടം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ച് ന്യൂസിലൻഡ്; പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ
കൊൽക്കത്ത: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ സെമി ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിനു ടോസ്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ടോസ് നേടിയ കിവി നായകൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് പ്രോട്ടീസിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു.
സെമി ഫൈനലിലെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കാൻ ശക്തമായ ടീമിനെയാണ് എയ്ഡന് മാർക്രം നയിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടങ്ങളിലും തോൽവി അറിയാതെ കുതിക്കുന്ന പ്രോട്ടീസ് മൂന്ന് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. സൂപ്പർ താരം കാഗിസോ റബാഡ, മാർക്കോ യാൻസൻ, കേശവ് മഹാരാജ് എന്നിവർ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ സ്പിന്നർ ഇഷ് സോധിക്ക് പകരം വെടിക്കെട്ട് ഓൾറൗണ്ടർ ജെയിംസ് നീഷം ഇടംപിടിച്ചു.
അതേസമയം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇതുവരെ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച റെക്കോർഡ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കൊപ്പമാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും കിവികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ മുൻതൂക്കം പ്രോട്ടീസിനുണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിലെ പിച്ചിൽ ഈ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനാണ് മിച്ചൽ സാന്റ്നറും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
LIVE FEED
എയ്ഡന് മാർക്രമും ഡി കോക്കും ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നായകൻ എയ്ഡന് മാർക്രമും ഡി കോക്കും ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനായി പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറിയാണ് ബോളിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സിംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്രം തന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് പന്ത് തട്ടിയിട്ടാണ് താരം റൺസ് കണ്ടെത്തിയത്.
പ്ലെയിങ് ഇലവൻ
ന്യൂസിലൻഡ് ടീം: മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), ടിം സെയ്ഫെർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫിൻ അല്ലൻ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ജെയിംസ് നീഷം, കോൾ മക്കോഞ്ചി, മാറ്റ് ഹെൻറി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടീം: എയ്ഡന് മാർക്രം (ക്യാപ്റ്റൻ), ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, മാർക്കോ യാൻസൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, കാഗിസോ റബാഡ, കേശവ് മഹാരാജ്, ലുങ്കി എൻഗിഡി.