ഐപിഎൽ ലേലം: വിലയേറിയ താരമായി കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍; പൃഥ്വി ഷായെ ആര്‍ക്കും വേണ്ട, ഡേവിഡ് മില്ലർ ‍ഡൽഹിയിൽ

IPL Auction 2026
IPL Auction 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 3:11 PM IST

പിഎൽ 2026 താരലേലം അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ഓസീസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ വരും സീസണില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍ കളിക്കും. രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വിലയുണ്ടായിരുന്ന താരത്തെ 25.20 കോടിക്കാണ് കൊല്‍ക്കത്ത സ്വന്തമാക്കിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർ ഡേവിഡ് മില്ലർ രണ്ടു കോടിക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ ചേരും. ഇന്ത്യൻ യുവതാരം പൃഥ്വിഷായും ആദ്യ അവസരത്തിൽ വിറ്റുപോയില്ല.

77 സ്ലോട്ടുകളിലേക്ക് 359 കളിക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 246 പേര്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളാണ്. 113 വിദേശ കളിക്കാരും ലേലത്തിനുണ്ടാവും. അതിൽ 31 സ്ഥാനങ്ങൾ വിദേശ കളിക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 237.55 കോടി രൂപയാണ് 10 ടീമുകൾക്കുമായി ആകെ മുടക്കാൻ സാധിക്കുക. 64.30 കോടി രൂപ കയ്യിലുള്ള കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സാണ് ലേലത്തിലെ സമ്പന്നർ. പരമാവധി അടിസ്ഥാന വിലയായ 2 കോടിക്ക് നാൽപത് കളിക്കാരാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. വെങ്കിടേഷ് അയ്യരും രവി ബിഷ്‌ണോയിയും മാത്രമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ. സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം ലേലം കാണാം.

LIVE FEED

4:02 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ആകാശ് ദീപ് അണ്‍സോൾഡ്

ഒരു കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള ഇന്ത്യൻ പേസർ ആകാശ് ദീപ് അണ്‍സോൾഡ്

4:01 PM, 16 Dec 2025 (IST)

രണ്ടു താരങ്ങള്‍ കൂടി അണ്‍സോൾഡ്

വിൽക്കപ്പെടാത്ത രണ്ട് കളിക്കാർ കൂടി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജെറാൾഡ് കോറ്റ്സിയെയും ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ശിവം മാവിയെയും ഒപ്പിടാൻ ഒരു ടീമും താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

4:00 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ജേക്കബ് ഡഫിയെ ബെംഗളൂരു 2 കോടിക്ക് വാങ്ങി

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജേക്കബ് ഡഫിയെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു ₹2 കോടിക്ക് വാങ്ങി.

3:36 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ക്വിന്‍റണ്‍ ഡികോക്ക് ഒരു കോടിക്ക് മുംബൈയില്‍

ക്വിന്‍റണ്‍ ഡികോക്ക് ഒരു കോടിക്ക് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തി.ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഡി കോക്ക് ലേലത്തിനു റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്. അടുത്തിടെ ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

3:32 PM, 16 Dec 2025 (IST)

വെങ്കിടേഷ് അയ്യറിനു ഏഴു കോടി

വെങ്കിടേഷ് അയ്യറിനെ ഏഴു കോടിക്ക് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു സ്വന്തമാക്കി

3:30 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരങ്ങള്‍

  • ഋഷഭ് പന്ത് - ₹27.00 കോടി (എല്‍എസ്‌ജി, ഐപിഎൽ 2025)
  • ശ്രേയസ് അയ്യർ - ₹26.75 കോടി (പഞ്ചാബ്, ഐപിഎൽ 2025)
  • കാമറൂൺ ഗ്രീൻ - ₹25.20 കോടി (കെകെആർ, ഐപിഎൽ 2026)
  • മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് - ₹24.75 കോടി (കെകെആർ, ഐപിഎൽ 2024)
  • വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ - ₹23.75 കോടി (കെകെആർ, ഐപിഎൽ 2025)

3:28 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോകാത്ത താരങ്ങള്‍

ക്യാപ്‌ഡ് കളിക്കാർ

  • ജെയ്ക്ക് ഫ്രേസർ-മക്ഗുർക്ക്
  • പൃഥ്വി ഷാ
  • ഡെവൺ കോൺവേ
  • ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ
  • രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര
  • ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ
  • വിയാൻ മുൾഡർ
  • ദീപക് ഹൂഡ
  • റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ്
  • ജോണി ബെയർസ്റ്റോ
  • ജാമി സ്‌മിത്ത്

3:21 PM, 16 Dec 2025 (IST)

വാനിന്ദു ഹസരംഗ ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സില്‍

ശ്രീലങ്കന്‍ താരം വാനിന്ദു ഹസരംഗ രണ്ടു കോടിക്ക് ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സില്‍

3:15 PM, 16 Dec 2025 (IST)

കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിനെ കൊല്‍ക്കത്ത സ്വന്തമാക്കി

കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ 25.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൽ കളിക്കും. ഗ്രീനിന് 18 കോടി രൂപയാണു കിട്ടുക.

3:13 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ഡേവിഡ് മില്ലറിനു രണ്ടു കോടി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം ഡേവിഡ് മില്ലർ രണ്ടു കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലെത്തി

3:13 PM, 16 Dec 2025 (IST)

13 മലയാളി താരങ്ങള്‍ ലേലപട്ടികയില്‍

13 മലയാളി താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ലേലത്തിന് എത്തുന്നത്. നേരത്തെ ഐപിഎൽ ടീമുകളുടെ ഭാഗമായ കെ.എം.ആസിഫ്, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ എന്നിവർക്കു പുറമേ അഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, അഖിൽ സ്‌കറിയ, സൽമാൻ നിസാർ, രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, ജിക്കു ബ്രൈറ്റ്, അബ്ദുൾ ബാസിത്ത്, ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം, മുഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീഹരി നായർ എന്നിവരാണ് ഇടംപിടിച്ച മലയാളികൾ.

