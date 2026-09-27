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പേസർമാർ പതറുന്നു; കാര്യവട്ടത്ത് റൺമഴ പെയ്യിച്ച് വിൻഡീസ് പവർപ്ലേ, ജോൺ കാംപ്ബെൽ പുറത്ത്

IND VS WI 1ST ODI LIVE ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പര ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലൈവ്
India vs West Indies, 1st ODI Live Cricket Score Updates (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 3:55 PM IST

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വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കടുത്ത പകൽച്ചൂടും ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ ബാറ്റിംഗ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഓൾറൗണ്ടർമാരായി നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും ജഡേജയും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരാണ് ബൗളിംഗ് നിരയിലുള്ളത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം നമൻ ധീർ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസ് ഓപ്പണർമാരായ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സും ജോൺ കാംപ്ബെല്ലും ചേർന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിച്ചതോടെ, റൺറേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനായി ഒമ്പതാം ഓവറിൽത്തന്നെ സ്പിന്നർമാരെ രംഗത്തിറക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ നിർബന്ധിതനായി.

ടീമുകൾ:

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംപ്ബെൽ, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, കീസി കാർട്ടി, ഷായ് ഹോപ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), അമീർ ജംഗൂ, ജ്യുവൽ ആൻഡ്രൂ, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, അൽസാരി ജോസഫ്, ജെയ്‌ഡന്‍ സീൽസ്.

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമൻ ധീർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

LIVE FEED

3:54 PM, 27 Sep 2026 (IST)

വിന്‍ഡീസ് 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസ്

നിലവിൽ 24 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ് വിന്‍ഡീസ്. ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സും കീസി കാർട്ടിയുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ഓപ്പണർമാരായ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സും ജോൺ കാംപ്ബെല്ലും അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടി തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഗ്രീവ്സ് ഇപ്പോൾ സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികിലാണ്.

3:31 PM, 27 Sep 2026 (IST)

ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ്! ജോൺ കാംപ്ബെൽ പുറത്ത്

ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന ആദ്യ ബ്രേക്ക്‌ത്രൂ കുൽദീപ് യാദവ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കുൽദീപിന്‍റെ പന്തിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് അപകടകാരിയായ വിൻഡീസ് ഓപ്പണർ ജോൺ കാംപ്ബെൽ പുറത്തായത്. തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിച്ച താരം 6 ഫോറുകളും 3 സിക്സറുകളും അടക്കം 62 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി.

3:19 PM, 27 Sep 2026 (IST)

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - 126-0(17.4)

ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്: 6 റൺസ്* (52 പന്തുകളിൽ) – മികച്ച ഫോമിൽ കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്നു.

ജോൺ കാംപ്ബെൽ: 51 റൺസ്* (50 പന്തുകളിൽ) – അർധസെഞ്ചുറി നേടി.

TAGGED:

ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പര
ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലൈവ്
നമൻ ധീർ അരങ്ങേറ്റം
ശുഭ്മൻ ഗിൽ ടോസ്
IND VS WI 1ST ODI LIVE

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