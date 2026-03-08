നീലക്കടലായി നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം! ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം തുടങ്ങാൻ നിമിഷങ്ങള് മാത്രം
India vs New Zealand (Etv Bharat)
അഹമ്മദാബാദ്: ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ രണ്ട് വൻശക്തികൾ ഇന്ന് മുഖാമുഖം. റെക്കോർഡ് വിജയവുമായി മൂന്നാം ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നീലപ്പടയിറങ്ങുമ്പോൾ, കന്നി കിരീടമെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളും ആവേശ നിമിഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയാകുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളുടെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ആര് ലോകരാജാക്കന്മാരാകും? ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചുള്ള ഈ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ തത്സമയ ആവേശം ആസ്വദിക്കൂ!