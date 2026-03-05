ETV Bharat / sports

സഞ്ജു ഷോ! വെറും 26 പന്തിൽ വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ചുറി, ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ പതറുന്നു!

India vs England
India vs England: T20 World Cup 2026 Semi-Final (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 6:44 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 7:26 PM IST

മുംബൈ: ലോകക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ടോസ് ഭാഗ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിനൊപ്പം. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയച്ചു. കാറ്റും പിച്ചിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് തങ്ങളും ബാറ്റിംഗാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. വാങ്കഡെയിലെ ഗാലറിയെ സാക്ഷിയാക്കി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റിനായുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനായി മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത കരുത്തുറ്റ സംഘവുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ എന്നിവർ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് കരുത്തേകുമ്പോൾ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ എന്നീ ഓൾറൗണ്ടർമാരും ടീമിലുണ്ട്. ബൗളിംഗ് നിരയിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവർ അണിനിരക്കുന്നു. അതേസമയം, ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ ഒരു മാറ്റമാണുള്ളത്. റെഹാൻ അഹമ്മദിന് പകരം പേസ് ഓൾറൗണ്ടർ ജെയ്‌മി ഓവർട്ടൺ ടീമിലെത്തി. ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ, നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റേത്.

LIVE FEED

7:45 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ഇഷാൻ കിഷന്‍ പുറത്തായി

ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഇഷാൻ കിഷനെ (18 പന്തിൽ 39 റൺസ്) പുറത്താക്കി ആദിൽ റഷീദ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ബ്രേക്ക്‌ത്രൂ നൽകി. റഷീദിന്‍റെ പന്തിൽ വലിയ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച ഇഷാനെ വിൽ ജാക്‌സ് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. 9.3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 117-ന് 2 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. സഞ്ജുവിനൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 82 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇഷാൻ മടങ്ങുന്നത്.

7:35 PM, 5 Mar 2026 (IST)

സഞ്ജു സാംസൺ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു

സഞ്ജു സാംസൺ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു! വെറും 26 പന്തിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു 52* റൺസ് അടിച്ചെടുത്തത്. 7 ഫോറുകളും 3 തകർപ്പൻ സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ്. 200 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് വീശുന്ന സഞ്ജുവിനൊപ്പം 22 റൺസുമായി ഇഷാൻ കിഷനും ക്രീസിലുണ്ട്. 7.4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 85/1 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്.

7:25 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ഇന്ത്യ 65/1

ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്‍റേയും ഇഷാൻ കിഷന്‍റേയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ 65/1 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. 45 റൺസിന്‍റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈ സഖ്യം ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്.

7:14 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസ്

ജോഫ്ര ആർച്ചർ എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടി തുടങ്ങിയ സഞ്ജുവിന്, രണ്ടാം പന്തിൽ മിഡ് ഓണിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് നൽകിയ അർഹിച്ച ജീവൻദാനം മുതലായി. ആർച്ചറുടെ സ്ലോ ബോളിനെ 88 മീറ്റർ ദൂരേക്ക് സിക്സറിന് തൂക്കിയ സഞ്ജു, അവസാന പന്തിൽ കൃത്യതയാർന്ന ഒരു യോർക്കറിനെ തേർഡ് മാനിലൂടെ ഫോർ പായിച്ച് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ ഓവറിൽ നിന്ന് മാത്രം 14 റൺസ് പിറന്നതോടെ മൂന്ന് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസ് എന്ന ശനിലയിലാണ്

7:10 PM, 5 Mar 2026 (IST)

അഭിഷേക് പുറത്ത്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ പ്രഹരം വിൽ ജാക്‌സ് വക

ആദ്യ ഓവറിൽ സഞ്ജു നടത്തിയ വെടിക്കെട്ടിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. വിൽ ജാക്‌സ് എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ പുറത്തായി. 7 പന്തിൽ 9 റൺസ് എടുത്ത അഭിഷേകിനെ ഫിൽ സാൾട്ട് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

7:05 PM, 5 Mar 2026 (IST)

സഞ്ജുവിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട്

ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ആവേശം വാനോളമുയർത്തി ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ജോഫ്ര ആർച്ചർ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജുവിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് കണ്ടത്. ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ മിഡ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ തകർപ്പൻ ഫോർ പായിച്ച് സഞ്ജു അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തിനെ ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് സിക്സറിന് തൂക്കിയ സഞ്ജു സ്റ്റേഡിയത്തെ ഇളക്കിമറിച്ചു. അഞ്ചാം പന്തിൽ ഒരു ക്വിക്ക് സിംഗിൾ കൂടി നേടിയതോടെ ആദ്യ ഓവറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ 12 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ ഒരു റണ്ണുമായി ക്രീസിലുണ്ട്.

6:45 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ഇരുടീമുകളിലേയും താരങ്ങള്‍

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (c), തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്‌ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ, ഹാരി ബ്രൂക്ക് (c), ജേക്കബ് ബെതൽ, ടോം ബാന്റൺ, സാം കറൻ, വിൽ ജാക്സ്, ജെയ്മി ഓവർട്ടൺ, ലിയാം ഡോസൺ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ആദിൽ റഷീദ്.

Last Updated : March 5, 2026 at 7:26 PM IST

