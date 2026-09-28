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മെഡൽ വേട്ട തുടരാൻ ഇന്ത്യ; അത്‌ലറ്റിക്‌സിലും ഷൂട്ടിംഗിലും ഇന്ന് നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ

INDIA AT ASIAN GAMES 2026 DAY 9 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ലൈവ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒൻപതാം ദിനം
India at Asian Games 2026 Day 9 Live Updates (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 9:16 AM IST

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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ഒൻപതാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയോടെ തുടക്കം. വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ താരം മനു ഭാക്കർ പുറത്തായതാണ് ഇന്ത്യക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതേ ഇനത്തിന്‍റെ ടീം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോഴും മെഡൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 37 മെഡലുകളുമായി മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഇന്ത്യ, അത്‌ലറ്റിക്‌സിലും ഷൂട്ടിംഗിലും കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടാമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലും ഇറങ്ങുന്നത്.

ഇതിനോടകം തന്നെ കുറാഷിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. വനിതകളുടെ 78 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച പിങ്കി ബൽഹാരയാണ് രാജ്യത്തിന് കുറഞ്ഞത് വെങ്കല മെഡലെങ്കിലും ഉറപ്പുനൽകിയത്. ബോക്സിംഗ് റിംഗിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് നിർണായക ദിനമാണ്. കപിൽ പൊഖാരിയ, ലൗവ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ, പ്രിയ എന്നിവർ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് റിംഗിലിറങ്ങും.

മറ്റു പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ, ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ തങ്ങളുടെ കന്നി മത്സരത്തിന് പാഡണിയും. അതേസമയം, അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ട്രാക്കിൽ വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസിൽ വെങ്കലം നേടിയ പാരുൾ ചൗധരി, ഇന്ന് നടക്കുന്ന 5000 മീറ്റർ ഫൈനലിലും മെഡൽ വേട്ടയ്ക്കായി വീണ്ടും കുതിക്കും.

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9:14 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ഇന്നത്തെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സര ഫലങ്ങൾ

  • ആർച്ചറി (പുരുഷന്മാരുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ - റൗണ്ട് ഓഫ് 32): ഇന്ത്യയുടെ സാഹിൽ ജാദവ് മംഗോളിയയുടെ ജാമിയൻഗോംബോ പുരേവ്ദോർജിനെ 149-137 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
  • ആർച്ചറി (പുരുഷന്മാരുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ - റൗണ്ട് ഓഫ് 32): ഗണേഷ് മണിരത്നം തിരുമുരു ഇന്തോനേഷ്യയുടെ സോസ്റ്റാർ അന്താരു റിനാൽഡിയെ 144-142 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചു.
  • ആർച്ചറി (പുരുഷന്മാരുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ - പ്രീ-ക്വാർട്ടർ): ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വന്ന പോരാട്ടത്തിൽ സാഹിൽ ജാദവിനെ 149-148 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്ത്തി ഗണേഷ് മണിരത്നം തിരുമുരു ഒക്ടോബർ 1-ന് നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
  • സർഫിംഗ് (പുരുഷന്മാരുടെ ഷോർട്ട്ബോർഡ് - റൗണ്ട് 3): ഇന്ത്യയുടെ ശിവരാജ് ബാബു ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ജെയുവാർഡ് അൽസിസോയോട് പരാജയപ്പെട്ടു (സ്കോർ: 7.83–11.50).
  • കുറാഷ്: വനിതകളുടെ 78 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പിങ്കി ബൽഹാര മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി.
  • വോളിബോൾ: പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം (സ്കോർ: 3-0).
  • സ്ക്വാഷ്: വനിതാ ടീം വിഭാഗത്തിലെ പൂൾ മത്സരത്തിൽ ചൈനയെ 2-1 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ടീം വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ലൈവ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒൻപതാം ദിനം
ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പട്ടിക 2026
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലൈവ് സ്കോർ
INDIA AT ASIAN GAMES 2026 DAY 9

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