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സ്ക്വാഷിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്രദിനം; അനാഹത് സിംഗും അഭയ് സിംഗും ഇന്ന് സ്വർണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന്

India at Asian Games 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ഇന്ത്യൻ മെഡൽ പട്ടിക 2026
India at Asian Games 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 12:41 PM IST

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ഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭയ് സിംഗ് ചരിത്ര സ്വർണപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയുടെ ശക്തനായ താരം ഐൻ യോ എൻഗ് (Eain Yow Ng) ആണ് അഭയ്യുടെ എതിരാളി. സെമി ഫൈനലിൽ പാകിസ്താന്റെ മുഹമ്മദ് ഇർഫാനെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അഭയ് സിംഗ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷ് പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡും അഭയ് ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി.

ഇതിനുമുമ്പ് ഇതിഹാസ താരം സൗരവ് ഘോഷാൽ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.മലേഷ്യക്കെതിരെ മറ്റൊരു സ്വർണപ്പോരാട്ടം കൂടി ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവ സൂപ്പർ താരം അനാഹത് സിംഗ് മലേഷ്യയുടെ സിവസംഗരി സുബ്രഹ്മണ്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. സ്ക്വാഷ് കോർട്ടിൽ രണ്ട് സ്വർണ മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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12:37 PM, 27 Sep 2026 (IST)

ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം

കായികംസ്വർണ്ണംവെള്ളിവെങ്കലംആകെ
ഷൂട്ടിംഗ്16.411
എംഎംഎ0011
ക്രിക്കറ്റ്1001
ഭാരോദ്വഹനം0101
സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്0011
ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍0011
തുഴച്ചിൽ0011
വുഷു0101
അത്‌ലറ്റിക്‌സ്0448
ടേബിൾ ടെന്നീസ്0011
സ്ക്വാഷ്0011
കബഡി2002
ആകെ4121430

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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026
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