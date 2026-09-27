സ്ക്വാഷിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്രദിനം; അനാഹത് സിംഗും അഭയ് സിംഗും ഇന്ന് സ്വർണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭയ് സിംഗ് ചരിത്ര സ്വർണപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയുടെ ശക്തനായ താരം ഐൻ യോ എൻഗ് (Eain Yow Ng) ആണ് അഭയ്യുടെ എതിരാളി. സെമി ഫൈനലിൽ പാകിസ്താന്റെ മുഹമ്മദ് ഇർഫാനെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അഭയ് സിംഗ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്ക്വാഷ് പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡും അഭയ് ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി.
ഇതിനുമുമ്പ് ഇതിഹാസ താരം സൗരവ് ഘോഷാൽ മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.മലേഷ്യക്കെതിരെ മറ്റൊരു സ്വർണപ്പോരാട്ടം കൂടി ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവ സൂപ്പർ താരം അനാഹത് സിംഗ് മലേഷ്യയുടെ സിവസംഗരി സുബ്രഹ്മണ്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. സ്ക്വാഷ് കോർട്ടിൽ രണ്ട് സ്വർണ മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം
|കായികം
|സ്വർണ്ണം
|വെള്ളി
|വെങ്കലം
|ആകെ
|ഷൂട്ടിംഗ്
|1
|6.
|4
|11
|എംഎംഎ
|0
|0
|1
|1
|ക്രിക്കറ്റ്
|1
|0
|0
|1
|ഭാരോദ്വഹനം
|0
|1
|0
|1
|സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|ബാഡ്മിന്റണ്
|0
|0
|1
|1
|തുഴച്ചിൽ
|0
|0
|1
|1
|വുഷു
|0
|1
|0
|1
|അത്ലറ്റിക്സ്
|0
|4
|4
|8
|ടേബിൾ ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|സ്ക്വാഷ്
|0
|0
|1
|1
|കബഡി
|2
|0
|0
|2
|ആകെ
|4
|12
|14
|30