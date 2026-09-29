വനിതാ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് ടീമിനു വെള്ളിനേട്ടം, സാബ്ലെയും ഗുൽവീർ സിംഗും ഇന്ന് മെഡൽ തേടിയിറങ്ങും
Published : September 29, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 10:51 AM IST
ഐച്ചി-നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ പത്താം ദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ടീം ഇനത്തിലെ മികവിന് പുറമെ, 118 പോയിന്റോടെ സംയുക്തമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഇന്ത്യയുടെ നീരു ദണ്ഡ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം പുരുഷ വിഭാഗം ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പോഡിയത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ശപഥ് ഭരദ്വാജ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത്ലറ്റിക്സിന്റെ അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ട്രാക്കിലേക്കാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഗുൽവീർ സിംഗ്, അവിനാഷ് സാബ്ലെ, ഗുരീന്ദർവീർ സിംഗ്, അനിമേഷ് കുജൂർ, ഹരിത ഭദ്ര എന്നിവരാണ് ഇന്ന് മെഡൽ വേട്ടയ്ക്കായി ട്രാക്കിലിറങ്ങുന്നത്.
ബോക്സിംഗിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് നിർണായക ദിനമാണ്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ പർവീൺ, അങ്കുഷ് പംഗൽ, നരേന്ദർ എന്നിവർ ഇന്ന് സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങും. ഇവർ വിജയിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വെള്ളി മെഡലുകൾ കൂടി ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.
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80 കിലോഗ്രാം സെമിയില് അങ്കുഷ് റിംഗിലേക്ക്
അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ അങ്കുഷ് പംഗൽ റിംഗിലിറങ്ങും. പുരുഷന്മാരുടെ 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം സെമിഫൈനലിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്താന്റെ ഫാസിൽദ്ദീൻ എർകിൻബോയേവ് ആണ് അങ്കുഷിന്റെ എതിരാളി.
65 കിലോഗ്രാം ബോക്സിങ്ങില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെള്ളി ഉറപ്പായി
വനിതകളുടെ 65 കിലോഗ്രാം ബോക്സിങ്ങില് ഇന്ത്യ ഫൈനലിന്റെ തൊട്ടരികിൽ. ചൈനീസ് താരത്തെ നിലംപരിശാക്കി പർവീണിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം, രണ്ടാം റൗണ്ടും 5-0 ന് സ്വന്തമാക്കി പർവീൺ.
വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് വ്യക്തിഗത ഫൈനൽ
വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് വ്യക്തിഗത ഫൈനലില് ഇന്ത്യയുടെ നീരു ദണ്ഡ മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇപ്പോൾ കളത്തിലാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 118 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഫൈനലിൽ നീരുവിന് വലിയൊരു തന്ത്രപരമായ മേധാവിത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടുകളിൽ ടൈ-ബ്രേക്കർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് മറ്റ് എതിരാളികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനും, പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കാനും നീരുവിന് വഴിതുറക്കും.
വനിതകളുടെ റിക്കർവ് വ്യക്തിഗത ഇനം: റൗണ്ട് ഓഫ് 16
വനിതകളുടെ റിക്കർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തില് ഇരു ഇന്ത്യൻ ആർച്ചറി താരങ്ങളും റൗണ്ട് ഓഫ് 16 പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ 6-0 ന്റെ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി കളം നിറഞ്ഞ കുംകും മോഹൻ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സൈമ സലാഹുദ്ദീനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിലും ഇതേ മികച്ച പ്രകടനം നിലനിർത്താനായിരിക്കും താരം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മറുഭാഗത്ത്, വിയറ്റ്നാമിന്റെ ഫുവോങ് താവോ ഹോംഗിനെ 7-3 എന്ന മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കീർത്തി മുന്നേറിയത്. എന്നാൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് കീർത്തിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും ടോപ്പ് സീഡുമായ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കാങ് ചേ-യംഗിനെയാണ് കീർത്തി നേരിടുക.
ഇന്നത്തെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സരഫലങ്ങള്
ആർച്ചറി
- പുരുഷന്മാരുടെ റിക്കർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ഗിർവിൻ ഗാർഷ്യയെ 6-0 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ധീരജ് ബൊമ്മദേവര മുന്നേറി.
- റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ചെങ് സിയാങ്-ഹുയിയെ 6-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ധീരജ് ബൊമ്മദേവര ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു.
- റൗണ്ട് ഓഫ് 16 യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ റിയാവു എഗ അഗത സൽസബില്ലയെ 6-4 ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചൗഹാൻ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.
- തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ശക്തനായ താരം കിം ജെ-ഡിയോക്കിനെ 6-4 ന് അട്ടിമറിച്ച് നീരജ് ചൗഹാൻ പുരുഷന്മാരുടെ റിക്കർവ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
ഷൂട്ടിംഗ്
- വനിതകളുടെ ട്രാംപ് ഷൂട്ടിംഗ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ നീരു ദണ്ഡ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിന്റെ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
- പുരുഷന്മാരുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ശപഥ് ഭരദ്വാജ് വ്യക്തിഗത ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയെങ്കിലും ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെഡൽ നഷ്ടമായി.
സ്ക്വാഷ്
- വനിതാ ടീം സ്ക്വാഷിലെ പൂൾ സി മത്സരത്തിൽ തൻവി ഖന്ന, അനാഹത് സിംഗ് എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറാനെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
സർഫിംഗ്
- പുരുഷന്മാരുടെ ഷോർട്ട്ബോർഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ടോബി എസ്പെജോണിനോട് 5.37 - 8.53 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കിഷോർ കുമാർ അൻബരസു പുറത്തായി (കിഷോറിന്റെ സ്കോർ: 3.00, 2.37).
സൈക്ലിംഗ്
- പുരുഷന്മാരുടെ ടീം സ്പ്രിന്റ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ റോജിത് സിംഗ്, ഡേവിഡ് ബെക്കാം, റൊണാൾഡോ സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം എട്ടിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു (44.895 സെക്കൻഡ്). ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
- വനിതകളുടെ ടീം സ്പ്രിന്റ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ സെലസ്റ്റീന, സരിത കുമാരി, കീർത്തി രംഗസ്വാമി ചിക്ക എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ആറാമതായും അവസാനക്കാരായും ഫിനിഷ് ചെയ്തു (50.414 സെക്കൻഡ്). ഹീറ്റ് 1-ൽ നാലാം സീഡുകാരായ ചൈനീസ് തായ്പേയിയെ ഇവർ നേരിടും.
- ഹർഷിത ജാഖർ, പൂജ ദനോലെ, മീനാക്ഷി, സ്വസ്തി സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങിയ വനിതാ ടീം പർസ്യൂട്ട് ക്വാർട്ടറ്റ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് ഹീറ്റ്സിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
കുറാഷ്
- പുരുഷന്മാരുടെ 66 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിപിൻ കുമാർ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഹൂൺ ഹ്യോൺ-സൂവിനോട് 0-3 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.
ക്രിക്കറ്റ്: പുരുഷന്മാരുടെ സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പ്
ഇന്നത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, സെമിഫൈനൽ ലൈനപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒരു ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സെമി മത്സരങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും.
- രാവിലെ 5:30: സെമി 1 - പാകിസ്ഥാൻ vs ബംഗ്ലാദേശ്
- രാവിലെ 10:00: സെമി 2 - ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്ക
ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം
|കായികം
|സ്വർണ്ണം
|വെള്ളി
|വെങ്കലം
|ആകെ
|ഷൂട്ടിംഗ്
|1
|8
|4
|13
|എംഎംഎ
|0
|0
|1
|1
|ക്രിക്കറ്റ്
|1
|0
|0
|1
|ഭാരോദ്വഹനം
|0
|1
|0
|1
|സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|ബാഡ്മിന്റണ്
|0
|0
|1
|1
|തുഴച്ചിൽ
|0
|0
|1
|1
|വുഷു
|0
|1
|0
|1
|അത്ലറ്റിക്സ്
|0
|9
|10
|19
|ടേബിൾ ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|സ്ക്വാഷ്
|0
|2
|1
|3
|കബഡി
|2
|0
|0
|2
|കുരാഷ്
|0
|0
|1
|1
|ആകെ
|4
|21
|21
|46