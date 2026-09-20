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കേരളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം; കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വെള്ളി മെഡലണിഞ്ഞ് വിദർശ

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India's Vidarsa K Vinod competes in the women's 10m air rifle individual qualification event at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 10:39 AM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ഒന്നാം ദിനത്തിൽ ഒരു വെള്ളി മെഡലും മിക്‌സഡ് മാർഷ്യൽ ആര്‍ട്‌സില്‍ ചരിത്രപരമായ മെഡൽ ഉറപ്പും സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം മാസ്‌കര്‍, വിദർശ വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യമാണ് ചൈനയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാമതെത്തി ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്. മിക്‌സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ച് സുചിക സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതോടെ ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ മെഡല്‍ ഉറപ്പാക്കി. പൂൾ ബി മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 19–0 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ കൂറ്റൻ സ്കോറിന് തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത്.

അതേസമയം, വുഷു പുരുഷന്മാരുടെ ചാങ്‌ക്വാൻ ഫൈനലിൽ സുരാജ് സിംഗ് 11-ാം സ്ഥാനത്തായതോടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ടെക്ബോളിൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ക്വിംസി ഡിസൂസയും, മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ക്വിംസിയും മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ മെഡലൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ടെക്ബോൾ ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, ഇതിൽ വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറാം.

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10:36 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ടേബിൾ ടെന്നീസ്: ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിൽ

പുരുഷ ടീം ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ ഇന്ത്യ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തി. ജി. സത്യൻ, മാനവ് താക്കർ എന്നിവർ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം മാനുഷ് ഷാ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ അഫാൻ പ്രതാമയെ നേരിടുകയാണ്.

10:35 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ്, വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സെമി ഫൈനൽ

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സെമി ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ടൂർണമെന്‍റില്‍ വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കാം.

ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ

സ്‌മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഗുണാലൻ കമാലിനി, ദീപ്‌തി ശർമ്മ, ശ്രീയങ്ക പാട്ടീൽ, ശ്രീ ചരണി, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്.

10:02 AM, 20 Sep 2026 (IST)

വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ഷൂട്ടിങ് ഫൈനൽ രാവിലെ 11 മണിക്ക്

വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിന്‍റെ ഫൈനൽ പോരാട്ടം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

9:51 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ഹോക്കിയില്‍ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 19-0 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ തുടക്കം

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 19–0 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിന് തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം തകർപ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. അഞ്ച് പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ഗോളുകൾ നേടി ദീപിക ഇന്ത്യൻ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ, ഇഷിക ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കി ടീമിന്‍റെ ആധിപത്യം പൂർണ്ണമാക്കി.

ഗോൾ നേടിയവർ: ദീപിക (9), ഇഷിക (3), നേഹ (2), ലാൽതന്ത്ലുവാംഗി (2), ലാൽറെംസിയാമി (1), ബൽജീത് കൗർ (1), സാക്ഷി റാണ (1), നവനീത് കൗർ (1).

9:38 AM, 20 Sep 2026 (IST)

മിക്‌സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്‌സില്‍ ഇന്ത്യ മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു

വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം ട്രഡീഷണൽ എംഎംഎ വിഭാഗത്തിൽ സുചിക തരിയാൽ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ, 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി. ഈ ഇനത്തിൽ സെമിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും മെഡൽ ഉറപ്പായതിനാൽ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്‌സില്‍ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലായി ഇത് മാറും.

9:35 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി മെഡൽ

വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി മെഡൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം മാസ്കർ, വിദർശ വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യമാണ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ചത്. ഈ ഇനത്തിൽ ചൈന സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

Last Updated : September 20, 2026 at 10:39 AM IST

TAGGED:

INDIA AT ASIAN GAMES 2026
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ലൈവ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്
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