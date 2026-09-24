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ഇന്ത്യക്ക് 'ഇരട്ട മെഡൽ' തിളക്കം; വുഷുവിൽ വെള്ളിയും റോവിങ്ങിൽ വെങ്കലവും

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Roshibina Devi, Satnam Singh (TOPS Development) & Salman Khan (TOPS Development) secured the Bronze Medal with a race time of 6:13.25. (IANS, PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 9:22 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 11:31 AM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. വുഷുവിലും റോവിങ്ങിലും (തുഴച്ചിൽ) മെഡലുകൾ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ വേട്ട തുടരുകയാണ്. പിന്നാലെ ഷൂട്ടിങ്ങിലും രാജ്യം വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം വുഷു ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ നവോറെം റോഷിബിന ദേവി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ സിയാവു ഷാങ്ങിനോടാണ് റോഷിബിന പരാജയപ്പെട്ടത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ റോഷിബിന നേടുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മെഡലാണിത്.

റോവിങ്ങിലും ഇന്ത്യ ഇന്ന് മെഡൽ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിൾ സ്കൾസ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സത്നാം സിങ്ങും സൽമാൻ ഖാനും വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. നാലാം ദിനത്തിലെ ചരിത്രപരമായ വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിങ് മെഡൽ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ, അഞ്ചാം ദിനത്തിലും ഇന്ത്യ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ടീം ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഷൂട്ടിങ് ഇനത്തിലും ഇന്ത്യ ഇന്ന് മെഡൽ കൊയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

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11:28 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ഹോക്കി: ഇന്ത്യ v ദക്ഷിണ കൊറിയ

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പോരാട്ടം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. പൂൾ എ-യിലെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെ (13-1), ശ്രീലങ്കയെ (16-1) എന്നീ വമ്പൻ സ്കോറുകൾക്ക് തകർത്തതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

10:51 AM, 24 Sep 2026 (IST)

കബഡിയില്‍ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യ: 37-21

കബഡിയില്‍ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിക്കെതിരെ 37-21 എന്ന സ്കോറിന് തകർപ്പൻ വിജയം നേടി ഇന്ത്യ, ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. ഇതോടെ പുരുഷന്മാരുടെ കബഡിയിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മെഡൽ നേട്ടം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

9:50 AM, 24 Sep 2026 (IST)

മിക്‌സഡ് ടീം സ്‌കീറ്റ് ഫൈനലിൽ

ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായി ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കീറ്റ് മിക്‌സഡ് ടീം ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുക.

9:25 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം

കായികംസ്വർണ്ണം വെള്ളി വെങ്കലം ആകെ
ഷൂട്ടിംഗ്0437
എംഎംഎ0011
ക്രിക്കറ്റ്1001
ഭാരോദ്വഹനം0101
സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്0011
ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍0011
തുഴച്ചിൽ0011
വുഷു0101
ആകെ16.714

9:12 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ഇതുവരെയുള്ള ഫലങ്ങൾ

  • റോവിങ് (തുഴച്ചിൽ): പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് സ്‌കൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബൽരാജ് പൻവർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു.
  • റോവിങ് (തുഴച്ചിൽ): പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിൾസ് സ്‌കൾസ് ഫൈനലിൽ സത്നാം സിങ്ങും സൽമാൻ ഖാനും വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
  • വുഷു: വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ട റോസിബിന ദേവി വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
  • കനോയിങ് സ്പ്രിന്‍റ്: വനിതകളുടെ കനോയിങ് സിംഗിൾസ് 200 മീറ്റർ സെമിഫൈനലിൽ മേഘ പ്രദീപ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തതോടെ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പുറത്തായി.
  • അത്‌ലറ്റിക്‌സ്: ഹെപ്‌റ്റാത്‌ലണിലെ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പൂജ എട്ടാം സ്ഥാനത്തും, അനാമിക അനീഷ് പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
  • നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹീറ്റ്സിൽ ബെനഡിക്റ്റൺ ബെനിസ്റ്റൺ സ്വന്തം ഹീറ്റ്സിൽ അഞ്ചാമതായും, ഓവർഓൾ റാങ്കിങ്ങിൽ 12-ാമതായും ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു.
  • ടേബിൾ ടെന്നീസ്: വനിതാ ഡബിൾസ് 32-ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദിയ ചിതാലെ - യശസ്വിനി ഘോർപഡെ സഖ്യം ഇറാന്‍റെ സെതായാഷ് ഇലൂഖാനി - മഷിദ് അഷ്താരി സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
  • കനോയിങ് സ്പ്രിന്‍റ്: വനിതകളുടെ കയാക് ഡബിൾ 500 മീറ്റർ സെമിഫൈനലിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തെത്തിയ സോണിയ ദേവിയും പാർവതി ഗീതയും ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.
  • അത്‌ലറ്റിക്‌സ: ഹീറ്റ്സ് 2-ൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയതോടെ മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനലിലേക്ക് ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടി.
  • റോവിങ് (തുഴച്ചിൽ): വനിതകളുടെ ഫോർ ഫൈനലിൽ ഗുർബാനി കൗർ, അലീന ആന്‍റോ, ടെൻഡെന്റോയ് ഹയോബിജം, പൂനം എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്.
  • ടേബിൾ ടെന്നീസ്: വനിതാ ഡബിൾസ് 32-ാം റൗണ്ടിൽ മംഗോളിയയുടെ ബോലോർ-എർഡിൻ ബാറ്റ്മങ്ക് - ബ്യുറൻജർഗൽ സഞ്ജ സഖ്യത്തെ തകർത്ത് ശ്രീജ അകുല - സിന്ദ്രല ദാസ് ജോടി പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി.
  • കനോയിങ് സ്പ്രിന്‍റ്: പുരുഷന്മാരുടെ കയാക് ഫോർ 500 മീറ്റർ ഫൈനൽ എ-യിൽ നാവോച്ച ലൈറ്റോഞ്ചം, വരീന്ദർ സിംഗ്, ഓണം അരുൺ സിംഗ്, ഹർഷവർദ്ധൻ ശക്തവത് എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു.
  • കനോയിങ് സ്പ്രിന്‍റ്: പുരുഷന്മാരുടെ കനോയിങ് ഡബിൾ 500 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ രാജു റാവത്തും ജ്ഞാനേശ്വർ സിംഗ് ഫിലെമും ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തായി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
  • സ്ക്വാഷ്: മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യങ്ങളായ ജോഷ്ന ചിന്നപ്പ - വേലവൻ സെന്തിൽകുമാർ ജോടിയോട് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് (0-2) പരാജയപ്പെട്ട് സൂരജ് ചന്ദ് - ഷമീന റിയാസ് സഖ്യം പുറത്തായി.
Last Updated : September 24, 2026 at 11:31 AM IST

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ASIAN GAMES 2026
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