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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ക്രിക്കറ്റിലും ഷൂട്ടിങ്ങിലും സ്വർണ്ണ പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിൽ!

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ASIAN GAMES 2026 WOMENS CRICKET (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 9:14 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 11:14 AM IST

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ഐച്ചി-നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടരാനാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ ആറ് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളോടെ മെഡൽ പട്ടിക രണ്ടക്കത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണുള്ളത്.

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. ഇന്ത്യക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ച അഞ്ച് മെഡലുകളും സമ്മാനിച്ച ഷൂട്ടിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നും മെഡൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതിനകം ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വനിതാ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടീം ഇനത്തിൽ ശക്തരായ ജപ്പാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. വുഷുവിൽ ഒരു ജയം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയാൽ മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ റോഷിബിനാ ദേവിയും പുരുഷന്മാരുടെ 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ആര്യനും ഇന്ന് റിങ്ങിലിറങ്ങും. ഇവരെ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം ഇന്ന് വീണ്ടും മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഫെൻസിങ്, കരാട്ടെ എന്നീ ഇനങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ സാധ്യതകളുണ്ട്.

LIVE FEED

11:13 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ഫെൻസിങ്: സാൻസം ഹേമാഷ് സിങ് പുറത്തായി

ഫെൻസിങ് പുരുഷ വിഭാഗം (Round of 32) മത്സരത്തിൽ കസാക്കിസ്‌താന്‍റെ നൂറുമോവ് ഗാലിമിനോട് 9-16 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സാൻസം ഹേമാഷ് സിങ് പുറത്തായി.

10:45 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യ 0-2 ന് പിന്നിൽ

പുരുഷന്മാരുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പരാജയഭീതി. നിർണായക പോയിന്‍റുകളിൽ അസാമാന്യ വീര്യം പുറത്തെടുത്ത ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഓ ജുൻസുങ് അഞ്ച് ഗെയിമുകൾ നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 11-4, 8-11, 11-13, 13-11, 11-6 എന്ന സ്കോറിന് ഇന്ത്യൻ താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. വിജയത്തോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ മത്സരത്തിൽ 2-0 ന്‍റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ ഇനി അൻ ജേഹ്യൂനെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന മാനവ് തക്കറിന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

10:34 AM, 22 Sep 2026 (IST)

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്: ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ആദ്യം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

പ്ലേയിങ് ഇലവൻ

ഇന്ത്യ: സ്‌മൃതി മന്ദാന, ഷഫാലി വർമ്മ, ജി കമാലിനി, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഭാരതി ഫുൽമാലി, ദീപ്‌തി ശർമ്മ, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ, ശ്രീ ചരണി, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്.

ശ്രീലങ്ക: ഇമേഷ ദുലാനി, ചാമരി അത്തപ്പത്തു (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസിനി പെരേര, ഹർഷിത സമരവിക്രമ, കവിഷ ദിൽഹാരി, ഹൻസിമ കരുണാരത്ന, കൗഷാനി നുത്യാംഗന (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മിതാലി അയോധ്യ, കാവ്യ കാവിന്ദി, ചാമുദി പ്രബോദ, സുഗന്ധിക കുമാരി.

10:31 AM, 22 Sep 2026 (IST)

വനിതാ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടീം പുറത്തായി; ജപ്പാനോട് 3-1 ന് തോറ്റു

വനിതാ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടീം ഇനത്തിൽ ജപ്പാനോട് 3-1 ന് പരാജയപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ പുറത്തായി. വനിതാ ഡബിൾസ് മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടിയ ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും അതത് മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

10:30 AM, 22 Sep 2026 (IST)

വനിതാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ

വനിതകളുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ തായ്‌ലൻഡിനെ 3-2 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഘം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.. ക്വാർട്ടറില്‍ ശക്തരായ ഉത്തര കൊറിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3:50-ന് നടക്കും.

9:59 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം വൈകുന്നു

സാനോ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരം വീണ്ടും വൈകുകയാണ്. നിലവില്‍ വെയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങി വാം-അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എങ്കിലും ഔട്ട്ഫീൽഡ് നിലവിൽ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്പം മുൻപ് ഒന്നാം ഘട്ട പരിശോധന പൂർത്തിയായിരുന്നു. അമ്പയർമാർ ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10.45-ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഔട്ട്ഫീൽഡ് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9:55 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍: പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം

വനിതാ ടീം ഇനത്തിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും 21-17, 21-16 എന്ന സ്കോറിന് തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. അടുത്ത നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തൻവി ശർമ്മ ജപ്പാന്‍റെ നൊസോമി ഒകുഹാരയെ നേരിടും.

9:42 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ചേതൻ ഭട്ടിന് വെങ്കല മെഡൽ നഷ്ടമായി

പുരുഷന്മാരുടെ കുമിത്തെ 84 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചേതൻ ഭട്ടിന് നിർഭാഗ്യകരമായ തോൽവി. വെങ്കല മെഡൽ നേടാനുള്ള ചരിത്രപരമായ അവസരമാണ് താരത്തിന് തലനാരിഴയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ മെങ്-യു ചുങ്ങിനെതിരായ മത്സരം 1-1 എന്ന സ്കോറിൽ സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. മത്സരത്തിനിടയിൽ ആദ്യം 'യൂക്കോ' സ്കോർ ചെയ്‌ത ആനുകൂല്യത്തിൽ എതിരാളി വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

9:38 AM, 22 Sep 2026 (IST)

നീന്തൽ സഖ്യം റിലേ ഫൈനലിൽ

പുരുഷന്മാരുടെ 4x100 മീറ്റർ മെഡ്‌ലെ റിലേയുടെ ഹീറ്റ്‌സിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ ടീം മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ഋഷഭ് ദാസ്, ആകാശ് മണി, ബെനഡിക്ഷൻ ബെനിസ്റ്റൺ, ധനുഷ് സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം 3:40.41 സെക്കൻഡിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഫൈനലിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.

9:36 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ഷൂട്ടിങ് സഖ്യം നാലാം സ്ഥാനത്ത്

10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിന്‍റെ ഫൈനലിൽ ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ-പാർത്ഥ് മാനെ സഖ്യം ആകെ 312.3 സ്കോർ നേടി നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ പോലും നേടാനാകാതെ പോകുന്ന ആദ്യ ഷൂട്ടിങ് ഇനമാണിത്.

9:15 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ഇന്നത്തെ ഇതുവരെയുള്ള മത്സര ഫലങ്ങൾ

  • ഷൂട്ടിങ്: 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ-പാർത്ഥ് മാനെ സഖ്യം ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത് സ്വർണ്ണ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
  • കബഡി: പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 63-31 ന് തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
  • സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ പാകിസ്‌താന്‍റെ ഹുസൈൻ അറെയ്നെ 4-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് ജയ് മീന തകർപ്പൻ ജയം നേടി. എന്നാൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തിവാരി തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ അലീഷ സീഗ്ലറോട് 1-4 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.
  • ഫെൻസിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത ഫോയിൽ ഇനത്തിൽ സച്ചിൻ (പൂൾ 5), ഹേമാഷ് സിങ് (പൂൾ 1) എന്നിവർ അതത് പൂളുകളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു.
  • കരാട്ടെ: പുരുഷന്മാരുടെ 84 കിലോഗ്രാം കുമിത്തെ സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചേതൻ ഭട്ടിന് നിർഭാഗ്യകരമായ തോൽവി. 'സെൻഷു' നിയമപ്രകാരമാണ് ചേതന് ഫൈനൽ യോഗ്യത നഷ്ടമായത്.
  • നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 1500 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഫൈനൽ ബിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആര്യൻ നെഹ്റ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
  • വുഷു: വനിതകളുടെ നാൻക്വാൻ ഫൈനലിൽ ലാംഗ്ലെന്റോംബി ദേവി ഹഞ്ചബാം ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു.
Last Updated : September 22, 2026 at 11:14 AM IST

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