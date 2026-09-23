ഷൂട്ടിങ്ങില് ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട വെങ്കലം, സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിൽ മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു ജയ് മീന; മനു ഭാക്കറിനു മെഡലില്ല
Published : September 23, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 10:07 AM IST
ഐച്ചി-നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ നാലാം ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്ര നേട്ടവും പുതിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളും. സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ജയ് മീന പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് സെമിയില് പ്രവേശിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഈ ഇനത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ജയ് മീനയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം മനു ഭാക്കർ ഫൈനലില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അതേസമയം, ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് മറ്റൊരു മെഡൽ കൂടി സ്വന്തമാക്കി. വനിതകളുടെ സ്കീറ്റ് ടീം ഇനത്തിൽ മഹേശ്വരി ചൗഹാൻ, റൈസ ധില്ലൺ, പരീനാസ് ധലിവാൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം ഇന്ത്യക്കായി വെങ്കല മെഡൽ നേടി.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ, വനിതകളുടെ കബഡിയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറാനെ നേരിടും. വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലിൽ മിരാബായ് ചാനു തന്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, പുരുഷന്മാരുടെ ബാഡ്മിന്റണ് സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ശക്തരായ ചൈനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
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ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടുമൊരു വെങ്കലം
പുരുഷന്മാരുടെ സ്കീറ്റ് ഷൂട്ടിങ് ടീം ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയത്. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ താരം അനന്ത്ജീത് സിംഗ് നരുക വ്യക്തിഗത വിഭാഗം ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.
വനിതാ കബഡിയില് ഇറാനെ വീഴ്ത്തി
വനിതകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച ലീഡ് നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യ 37-23 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. നേരത്തെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ 42-21 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
മനു ഭാക്കറിനു മെഡലില്ല
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനലിൽ മനു ഭാക്കര് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 181.1 സ്കോറോടെയാണ് താരം അഞ്ചാമതെത്തിയത്.
സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ ഉറപ്പായി
ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു മെഡൽ കൂടി ഉറപ്പായി! ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ഷെർവിൻ നുഗുയിറ്റിനെതിരെയുള്ള ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ 4-3 ന് വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് ജയ് മീന ചരിത്രം കുറിച്ചു. സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലാണ് താരം ഇതോടെ ഉറപ്പാക്കിയത്. കടുത്ത പോരാട്ടം കണ്ട ഏഴ് ഗെയിമുകൾ നീണ്ട മത്സരത്തിൽ 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് മീന സെമി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാന്റെ തകൂയ കുറോസാക്കയെ താരം നേരിടും.
ഇതുവരെയുള്ള മത്സരഫലങ്ങൾ
- റോവിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾ സ്കൾസ് ഹീറ്റ്സിൽ ബൽരാജ് പൻവാർ മൂന്നാമതായി (മൊത്തത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം) ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
- റോവിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിൾ സ്കൾസ് ഹീറ്റ്സിൽ സത്നാം സിംഗും സൽമാൻ ഖാനും രണ്ടാമതെത്തി (മൊത്തത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം) ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടി.
- കാനോ സ്പ്രിന്റ്: പുരുഷന്മാരുടെ കയാക് ഫോർ 500 മീറ്റർ ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ ഹർഷവർധൻ ശാക്തവത്, വരീന്ദർ സിംഗ്, എൽ. നവോച്ച സിംഗ് ഓണം, അരുൺ സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
- കാനോ സ്പ്രിന്റ്: വനിതകളുടെ സി1 200 മീറ്റർ ഹീറ്റ്സിൽ മേഘ പ്രദീപ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.
- റോവിംഗ്: പുരുഷന്മാരുടെ പെയർ ഹീറ്റ്സിൽ ജസ്വീന്ദർ സിംഗും നിതിൻ കുമാറും നാലാം സ്ഥാനം നേടി ഫൈനൽ ബി-യിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഹീറ്റ്സിൽ അനീഷ് സുനിൽ (നാലാം സ്ഥാനം), വേദാന്ത് മാധവൻ (ആറാം സ്ഥാനം) എന്നിവർ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള അന്തിമ സ്ഥാന നിർണ്ണയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
- റോവിംഗ്: വനിതകളുടെ ഫോർ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഗുർബാനി കൗർ, അലീന ആന്റോ, ടെൻഡെന്റോയ് ഹോബിജം, പൂനം എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ട്രാക്കിലിറങ്ങി.
- ഷൂട്ടിംഗ്: വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ടീം ഇനത്തിൽ മനു ഭാക്കർ, സുരുചി ഇന്ദർ സിംഗ്, ഇഷാ സിംഗ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: മിക്സഡ് ഡബിൾസ് രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനുഷ് ഷാ - ദിയ ചിതാലെ സഖ്യം ശ്രീലങ്കയുടെ ചാനുൽ കുലപ്പുവവാട് - ബിമാന്ദി സ്വർണ്ണ സഖ്യത്തെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.