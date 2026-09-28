ടോസുമില്ല, കളിയുമില്ല; അഫ്ഗാനെ 'തൊടാതെ' ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽ!
Published : September 28, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 10:39 AM IST
നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കരോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ മത്സരം കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് മികച്ച റാങ്കിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ സെമി യോഗ്യത നേടിയത്. പാകിസ്ഥാനും ഹോങ്കോംഗും തമ്മിൽ നടന്ന ആദ്യ ക്വാർട്ടർ മത്സരവും സമാനമായ രീതിയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. നിഷിനിലെ മോശം കാലാവസ്ഥ വില്ലനായപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് ഉയർന്ന റാങ്കിംഗിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനും സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്റെ തലേദിവസം മുതൽ പെയ്ത മഴ മത്സരദിവസവും തുടരുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5:30-ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ-ഹോങ്കോംഗ് മത്സരം ടോസ് പോലും ഇടാനാകാതെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് രാവിലെ 10:30-ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാന് പോരാട്ടവും രാവിലെ മുതൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചുപോയി.
ഐസിസി റാങ്കിംഗിൽ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നിലായിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും തുണയായത്. നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ആറാം സ്ഥാനത്തും ഹോങ്കോംഗ് 24-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മഴ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 'മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്മാറാനാകില്ല. മാനസികമായി ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. കാലാവസ്ഥ എന്തുതന്നെയായാലും വന്ന് കളിക്കുക എന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ വിജയികളെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുക. ബംഗ്ലാദേശും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നാലാം ക്വാർട്ടർ വിജയികളാകും സെമിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ എതിരാളികൾ. ബാക്കി രണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും.
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സെമിയില് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക അല്ലെങ്കില് നേപ്പാളിനെ നേരിടും
വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിയില് ശ്രീലങ്കയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുക. ബംഗ്ലാദേശും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നാലാം ക്വാർട്ടർ വിജയികളാകും പാകിസ്ഥാന്റെ എതിരാളികൾ.
ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ
ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം മോശം കാലാവസ്ഥയും മഴയേയും തുടര്ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. മികച്ച ടീം റാങ്കിങ്ങിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നേരത്ത പാകിസ്ഥാനും ഹോങ്കോങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരവും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.
മഴയെ തുടര്ന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു
ഒരൊറ്റ പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ മത്സരം ഔദ്യോഗികമായി ഉപേക്ഷിച്ചു. വീണ്ടും പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് അധികൃതർ എത്തുകയായിരുന്നു. മൈതാനം കളിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം അമിതമായി നനഞ്ഞു കുതിർന്ന നിലയിലാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന്, മികച്ച റാങ്കിംഗിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ, വിപ്രാജ് നിഗം, അക്സര് പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ: ദർവിഷ് റസൂലി (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ്സായ്, മുഹമ്മദ് അക്രം, ഇസ്മത് ആലം, ഫരീദൂൻ ദാവൂദ്സായ്, ഹസൻ ഐസാഖിൽ, മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ്, കരീം ജനത്, ഫൈസൽ ഖാൻ, നംഗ്യാൽ ഖരോട്ടി, ഇമ്രാൻ മീർ, അറബ് ഗുൽ മൊമന്ദ്, ഫർമാനുല്ല സാഫി, ഖാലിദ് തനിവാൽ, നജീബുള്ള സദ്രാൻ.