ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ മെഡൽ വേട്ടയുമായി ഇന്ത്യ; മൂന്ന് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും, ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം ക്വാർട്ടറിൽ
Published : September 21, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 11:40 AM IST
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ മിന്നും പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യൻ സംഘം മുന്നേറുകയാണ്. ഇന്ന് മാത്രം മൂന്ന് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും നേടി ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണ് പോഡിയത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഉജ്ജ്വല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച ഹിമാൻഷു ധില്ലൻ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ഷൂട്ടർ രുദ്രാൻക്ഷ് പാട്ടീൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതേ ഇനത്തിന്റെ ടീം വിഭാഗത്തിൽ പാർത്ഥ് മാനെയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ സഖ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു.
അതേസമയം മിക്സഡ് മാർഷൽ ആർട്സില് വനിതകളുടെ ട്രഡീഷണൽ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുചിക തരിയാൽ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന സെമിഫൈനലിൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ വിക്ടോറിയ തിയോയോടാണ് സുചിക പരാജയപ്പെട്ടതെങ്കിലും റഫറിയുടെ ഈ വിവാദ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഔദ്യോഗികമായി അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ടീം തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടർന്നു. ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് 3-0 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി.
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ബാഡ്മിന്റണ്: ലക്ഷ്യ സെൻ കളത്തില്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ബാഡ്മിന്റണ് ടീം ഇനത്തിൽ മത്സരത്തിലിറങ്ങി ലക്ഷ്യ സെൻ. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അയ്മൻ ഇബ്ൻ ജമാൻ ആണ് ലക്ഷ്യയുടെ എതിരാളി. ടീം ഇനത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ജയം ആവശ്യമാണ്.
ഹോക്കി: ഇന്തോനേഷ്യയെ 17-1 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടർന്ന് സലിമ ടെറ്റെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം. ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ 17-1 ന്റെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. കളിയുടെ അവസാന നിമിഷം വരെ മികച്ച ഫോം തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഈ കൂറ്റൻ ജയം നേടിയത്. ഇതോടെ പൂൾ ബിയിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.
ഹോക്കി: ഇന്ത്യ 14-1 ന് മുന്നിൽ
വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം എതിരില്ലാത്ത ഒന്നിനെതിരെ 14 ഗോളുകളുടെ വമ്പൻ ലീഡാണ് നിലവില് സ്വന്തമാക്കിയത്. സുനേലിത, ദീപിക, ലാൽറെംസിയാമി, റുതുജ പിസാൽ എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയപ്പോൾ സാക്ഷി റാണ ഒരു ഗോളും നേടി ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് കരുത്തു പകർന്നു.
കബഡി: ജപ്പാനെ 49-24 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ
പുരുഷ കബഡിയിൽ ജപ്പാനെ 49-24 ന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തി. മത്സരത്തിൽ 50 പോയിന്റ് തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഘം വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടെയാണ് ജപ്പാനെ കീഴടക്കിയത്.
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്
ഹോക്കി: വനിതകളുടെ പൂൾ ബി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യയെ നേരിടുന്നു.
കബഡി: പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.
ഷൂട്ടിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്കീറ്റ്, ടീം ഫൈനൽ ഒന്നാം ദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയ്രാജ് ഖാൻ, അനന്ത് ജീത് സിംഗ് നരുക്ക, ഭാവ്തേഗ് സിംഗ് ഗിൽ എന്നിവർ മത്സരിക്കുന്നു.
ഷൂട്ടിങ്: വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത സ്കീറ്റ്, ടീം ഫൈനൽ ഒന്നാം ദിന പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കായി പരിനാസ് ധാലിവാൾ, റൈസ ധില്ലോൺ, മഹേശ്വരി ചൗഹാൻ എന്നിവർ കളത്തില്.
വനിതാ ഹോക്കി: ഇന്ത്യ - ഇന്തോനേഷ്യ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു
പൂൾ ബിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കളിക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്താനെ 19-0 ന് തകർത്ത സലിമ ടെറ്റെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ഈ കളിയിലും വലിയൊരു മാർജിനിലുള്ള വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ഷൂട്ടിങ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട മെഡൽ തിളക്കം
പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർമാർ ഇരട്ട മെഡൽ നേടി. മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഹിമാൻഷു ധില്ലൻ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനായ രുദ്രാൻക്ഷ് പാട്ടീൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി. ഇന്ന് നേരത്തെ ഇതേ ഇനത്തിന്റെ ടീം വിഭാഗത്തിൽ പാർത്ഥ് മാനെയ്ക്കൊപ്പം ഇവർ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ഇന്ത്യൻ എയർ റൈഫിൾ സംഘം ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവിസ്മരണീയമാക്കിയത്.
ഇതുവരെയുള്ള മത്സരഫലങ്ങൾ
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആധ്യാ തിവാരി - ജയ് മീണ സഖ്യം മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ കംബോഡിയയുടെ വിവ ചാവോ, ചാൻറോസെക ഖുൻ സഖ്യത്തെ 5-0 ന് തകർത്തു.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ബാക്സ്ട്രോക്കില് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീഹരി നടരാജ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. എന്നാൽ ഇതേ ഇനത്തിൽ റിഷഭ് ദാസ് റിസർവ് നിരയിലാണ് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആകാശ് മണിക്കും ഗിതേഷ് ഷായ്ക്കും സാധിച്ചില്ല.
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബ്രെസ്റ്റ്സ്ട്രോകില് ഫൈനൽ കാണാതെ ധനുഷ് സുരേഷ് പുറത്തായി.
- വുഷു: വനിതകളുടെ ചാങ്ക്വാൻ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ന്യേമൻ വാങ്സു പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി.
- ഷൂട്ടിങ്: പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
- ടേബിൾ ടെന്നീസ്: വനിതാ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
- സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്: ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ ആധ്യാ തിവാരി - ജയ് മീണ സഖ്യം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കിം യോൺ-ഹ്വ - ജേക്യു പാർക്ക് സഖ്യത്തോട് 1-5 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.
- സെപക്തക്രോ: ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയെ 2-1 ന് കീഴടക്കി.