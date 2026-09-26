കബഡിയിൽ സ്വർണം, മാരത്തണിൽ ചരിത്ര വെള്ളി; മെഡൽ കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യ
Published : September 26, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 2:24 PM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് മിന്നും പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. വനിതകളുടെ കബഡിയിൽ ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, സ്ക്വാഷിലും ഷൂട്ടിംഗിലും മാരത്തണിലുമായി ഇന്ത്യ മറ്റ് മെഡലുകളും വാരിക്കൂട്ടി. ഇതോടെ ഏഴാം ദിനം മാത്രം 4 മെഡലുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം 27 ആയി ഉയർന്നു.
വനിതകളുടെ സ്ക്വാഷ് സിംഗിൾസിൽ അനഹത് സിംഗ് അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവോടെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ലോക ആറാം നമ്പർ താരം ജപ്പാന്റെ സാതോമി വതനാബെയോട് ആദ്യ രണ്ട് ഗെയിമുകളിൽ പിന്നിലായ ശേഷം, രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അനഹത് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെള്ളിയും ഉറപ്പാക്കിയത്. സ്ക്വാഷ് മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ജോഷ്ന ചിന്നപ്പ-വേലവൻ സെന്തിൽകുമാർ സഖ്യം വെങ്കല മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ ബാഡ്മിന്റണ് രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് പി.വി സിന്ധു നിലവിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇറാനെ വീഴ്ത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം സ്വർണം നേടിയത്.
പുരുഷന്മാരുടെ മാരത്തണിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാവൻ ബർവാൾ വെള്ളി മെഡൽ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. 2:11:37 സെക്കൻഡിൽ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തോടെയാണ് സാവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ 44 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മാരത്തണിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മെഡൽ നേടുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് രംഗത്തും ഇന്ത്യ തിളങ്ങി, വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ തിലോത്തമ സെൻ, വിദർശ വിനോദ്, ആഷി ചൗക്സി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
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ട്രീസ-ഗായത്രി ജോഡി മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ!
ബാഡ്മിന്റണില് ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ ജോളി- ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് പുല്ലേല സഖ്യം മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ജപ്പാന്റെ സയാക മത്സുമോട്ടോ - യുകി ഫുകുഷിമ സഖ്യത്തിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമുകളിലും തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
ഉന്നതി ക്വാർട്ടറിലേക്ക്
ഉന്നതി ഹൂഡയ്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരം! തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പുത്രി കുസുമ വർദാനിയെ 21-19, 21-13 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഉന്നതി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
സിന്ധു മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ!
വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ പിൻ ചിയാൻ ചിയുവിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി പി.വി. സിന്ധു മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. 43 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 21-19, 21-14 എന്ന സ്കോറിനാണ് സിന്ധു വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരമായ ജപ്പാന്റെ തമോക മിയാസാക്കിയാണ് സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി.
സ്ക്വാഷ് താരം അഭയ് ഫൈനലിൽ
ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് താരം അഭയ് സിംഗ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു! പാകിസ്താന്റെ മുഹമ്മദ് ഇർഫാനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അഭയ് ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. മൂന്നാം ഗെയിമിൽ 11-8 എന്ന സ്കോറിനാണ് അഭയ് മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കാൻ അഭയ്യ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ച അനഹത് സിംഗിനൊപ്പം അഭയ്യും ചേരുന്നതോടെ സ്ക്വാഷിൽ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾക്കായി മത്സരിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മെഡൽ നേട്ടം
|കായികം
|സ്വർണ്ണം
|വെള്ളി
|വെങ്കലം
|ആകെ
|ഷൂട്ടിംഗ്
|1
|6
|4
|11
|എംഎംഎ
|0
|0
|1
|1
|ക്രിക്കറ്റ്
|1
|0
|0
|1
|ഭാരോദ്വഹനം
|0
|1
|0
|1
|സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|ബാഡ്മിന്റണ്
|0
|0
|1
|1
|തുഴച്ചിൽ
|0
|0
|1
|1
|വുഷു
|0
|1
|0
|1
|അത്ലറ്റിക്സ്
|0
|3
|3
|6.
|ടേബിൾ ടെന്നീസ്
|0
|0
|1
|1
|സ്ക്വാഷ്
|0
|0
|1
|1
|കബഡി
|1
|0
|0
|1
|ആകെ
|3
|11
|13
|27